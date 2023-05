Fiat 600 électrique : voici les premières photos volées de la cousine du Jeep Avenger

Fiat est en train de travailler sur le lancement d'une inédite Fiat 600 électrique, un SUV compact qui devrait partager ses dessous avec les Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008. Son lancement est prévu pour 2024.

Comme tous les constructeurs présents en Europe, hormis quelques petites exceptions, Fiat devra se plier aux exigeances de Bruxelles et passer au tout-électrique. C’est justement ce qui est prévu, puisque la marque italienne, intégrée au groupe Stellantis prévoit d’arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2030. Soit cinq ans avant l’échéance imposée par l’Union européenne.

Un nouveau SUV électrique

Mais le souci, c’est que le constructeur a pour l’instant pas mal de retard par rapport à ses rivaux. Et pour cause, ce dernier ne propose qu’un seul modèle électrique, à savoir la Fiat 500e. Certes, celle-ci se vend plutôt bien en Europe, d’autant plus qu’elle est désormais éligible au bonus maximal de 7 000 euros, mais ce n’est évidemment pas suffisant pour faire vivre une marque.

La firme a également prévu de lancer la version de série de son concept Centoventi et mise fortement sur les citadines abordables. Une stratégie intéressante, quand on sait que le prix de ces dernières devrait chuter et se rapprocher de celui de leurs équivalents thermiques. Mais outre ces deux modèles, Fiat a d’autres projets.

Si elle avait jusqu’à présent su garder le secret, on sait désormais que la marque travaille également sur le lancement d’un petit SUV compact. Ce dernier devrait faire revivre l’appellation Fiat 600, abandonnée depuis la fin des années 1990. Déjà aperçue avec un épais camouflage, cette nouvelle arrivante s’est cette fois-ci laissée entrevoir toute nue, comme le montrent les photos publiées sur Instagram par Cochespias.

L’occasion de découvrir les lignes de ce modèle électrique, qui reprend certains éléments de la 500e standard. À commencer par la signature lumineuse, tandis que la face avant se veut aussi similaire. En revanche, le profil semble plutôt inspiré de la Fiat 500X thermique, alors que l’arrière est un peu différent de celui de la citadine électrique.

Cousine électrique

Si l’on ne connaît pas encore les dimensions, celles-ci devraient être assez proches de celles de la Jeep Avenger, dont nous avons récemment pu prendre le volant. Pour mémoire, celle-ci mesure 4,08 mètres de long et affiche un empattement de 2,56 mètres. À bord, la présentation devrait rester proche de la Fiat 500e que l’on connaît déjà, avec son écran tactile de 10,25 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Pour le moment, Fiat n’a pas du tout communiqué sur les caractéristiques techniques de son SUV électrique, qui devrait être basé sur la plateforme e-CMP du groupe Stellantis. Ainsi, celui-ci sera cousin des Peugeot e-2008 et autres DS 3 E-Tense, entre autres. Ce qui nous permet déjà d’avoir une petite idée de sa motorisation.

Nous devrions logiquement retrouver le moteur électrique de 156 chevaux repris de la Peugeot e-208 et de la e-2008 restylée, affichant un couple maximal de 260 Nm. Celui-ci devrait être associé à une batterie de 54 kWh, qui offre plus de 400 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Enfin, la recharge devrait s’effectuer en une trentaine de minutes à une puissance maximale de 100 kW en courant continu.

Il ne reste désormais plus qu’à prendre son mal en patience jusqu’à la présentation de cette nouvelle Fiat 600e, qui ne devrait logiquement plus trop tarder. Son lancement commercial serait quant à lui prévu au cours de l’année prochaine.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.