Fiat veut que tout le monde (ou presque) puisse s’acheter une voiture électrique

Alors que Ford a récemment annoncé la fin de la production de la Fiesta dès l'été prochain, Fiat voit cette décision comme une véritable opportunité pour la voiture électrique. La firme italienne souhaite en effet tout miser sur le segment des citadines électriques abordables.

Il y a quelques semaines, Ford annonçait officiellement la fin de la carrière de la Fiesta, après plus de quatre décennies. Un départ à la retraite qui s’explique tout simplement par la volonté de la marque de ne plus proposer que des modèles électriques. Et notamment des SUV, avec le Mach-E mais également la future version électrique du Puma, prévue en 2025. Sans parler du mystérieux modèle reposant sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, dans le cadre du partenariat noué entre les deux marques.

Une vraie opportunité

À en croire le plan produit de la marque américaine, aucune citadine électrique n’est prévue au cours des prochaines années. Un parti-pris qui pourrait surprendre, mais une très bonne nouvelle pour certains. Et notamment pour Fiat, alors que son patron Olivier François s’est entretenu à ce sujet avec les journalistes du site anglais Autocar.

Ce dernier a en effet affirmé que la marque souhaite développer sa présence sur le segment des citadines dans le futur, notamment avec ses prochains modèles électriques. Il explique alors que « le fait qu’il n’y est pas Fiesta ni de Polo sur notre route est tout simplement fantastique, car c’est vraiment là où gens attendent que nous soyons. Nous n’avons pas fait de nouvelle Punto depuis 2013 ou quelque chose comme ça, mais si vous demandez aux clients européens de nommer leurs meilleures marques du segment B, Fiat est dans les trois premiers« .

Alors que de nombreux constructeurs délaissent le segment des citadines pour se consacrer à celui des SUV, Fiat semble donc vouloir prendre le contre-pied de cette tendance. Olivier François explique en effet que « nous avons besoin de conquérir à nouveau le segment B, et nous avons besoin de continuer à dominer le segment A. Nous savons pourquoi les autres le quittent et je le comprends, car c’est très difficile« .

En effet, si produire des citadines thermiques n’est pas chose aisée, en raison des coûts de mise aux normes environnementales, mais aussi des exigences en termes de sécurité, développer des modèles électriques n’est pas forcément plus simple. En effet, les batteries et technologies embarquées coûtent encore très cher, et il est difficile de rentabiliser ces voitures, traditionnellement plus abordables avec moins de marges que des autos de segment C par exemple.

Vers une hausse des prix ?

Si Fiat souhaite donc tout miser sur les citadines dans le futur, il faudra sans aucun doute s’attendre à un positionnement tarifaire relativement élevé. En effet, Olivier François affirme que « la seule manière rentable de passer à l’électrique est de devenir premium, car vous intégrez le prix horriblement élevé des batteries dans quelque chose qui est déjà cher de toutes façons« .

C’est ainsi que l’actuelle Fiat 500 électrique débute à partir de 30 400 euros, tandis que l’ancienne génération thermique équipée d’une micro-hybridation est affichée à 18 500 euros seulement. Une énorme différence que l’on doit en partie au coût des batteries, qui reste encore élevé bien qu’en baisse depuis quelques années. Selon un rapport de BloombergNEF, il faut aujourd’hui compter 132 dollars du kWh pour une batterie lithium-ion, contre 1 200 dollars en 2010. La baisse devrait se poursuivre dans les années à venir.

Alors que la parité de prix entre les voitures thermiques et électriques n’est pas encore atteinte, la solution pour baisser le coût de production de ces dernières, ainsi que leur tarif serait donc d’implanter des batteries de petite taille. C’est notamment la stratégie privilégiée par Renault et qui semble également plébiscitée par Fiat.

La firme italienne prévoit en effet de lancer cinq nouveaux modèles électriques au cours des cinq prochaines années, dont le premier sera lancé en 2023. Celui-ci reprendra la plateforme CMP de la Peugeot e-208 pourrait donc logiquement hériter de sa motorisation et de sa batterie récemment passée de 50 à 52 kWh. Pour rappel, la marque italienne prévoit de devenir 100 % électrique dès 2030.

On pense alors au retour de la Panda sous forme électrique, comme le montrait le concept Fiat Centoventi en 2020.

