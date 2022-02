Alfa Romeo, Fiat et Lancia deviendront plus propres et silencieuses : voici quand

À partir de 2026, les marques italiennes de Stellantis ne proposeront plus aucun modèle électrique. Découvrez ce que préparent les constructeurs du groupe franco-italien.

Si cela fait plusieurs années déjà que les constructeurs développent leurs gammes de voitures électriques, ce n’est que depuis peu que les pouvoirs publics ont mis en place des mesures incitant ces derniers à bannir les modèles thermiques de leurs catalogues respectifs. Outre le malus, on peut en effet également citer la norme CAFE, qui sanctionne très lourdement les marques dont l’offre rejette trop de CO2.

On comprend donc mieux pourquoi les fabricants affichent tous des ambitions fortes sur l’électrique, annonçant pour la plupart la fin de leurs modèles thermiques dans moins de dix ans. C’est tout particulièrement le cas du groupe Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA,qui souhaite très largement verdir les gammes de ses différentes marques. Après Peugeot et DS, ce sont en effet au tour de Fiat, Lancia et Alfa Romeo de détailler leurs projets.

Un futur électrique

Les trois firmes transalpines passeront en effet elles aussi par la case tout électrique dans les prochaines années, comme l’a récemment confirmé le groupe Stellantis (relayé par InsideEVs). Si DS sera la première à ouvrir le bal à partir de 2024, c’est ensuite Lancia qui suivra le mouvement initié par le constructeur tricolore, puisqu’elle ne vendra plus de modèles thermiques à partir de 2026.

L’occasion d’un vrai renouveau pour la marque italienne, qui ne commercialise plus que l’Ypsilon, uniquement disponible sur son marché natal. Pour l’heure, on en sait encore assez peu sur le futur de la gamme, mais il se murmure déjà que trois modèles seraient prévus, à savoir une citadine électrique, un SUV électrique ainsi qu’une compacte, qui pourrait alors être la descendante de la mythique Delta.

De nouveaux modèles à venir

Un an après Lancia, ce sera au tour d’Alfa Romeo de passer au zéro-émission. Si les détails ne sont pas encore connus, on sait déjà qu’un petit SUV électrique est déjà prévu au programme. Celui-ci devrait alors partager ses dessous avec la Peugeot e-2008.

Enfin, de son côté, Fiat prévoit d’élargir sa gamme électrique, en lançant d’autres modèles qui viendront épauler la 500 dans les prochaines années. Parmi eux, citons notamment la version de série du concept Centoventi, qui remplacerait alors l’actuelle Panda. La marque devrait néanmoins continuer à vendre des véhicules thermiques dans d’autres régions du monde, bien qu’elle ne proposera que de l’électrique en Europe à partir de 2030.

