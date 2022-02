Ford Puma : la version électrique arrivera en 2025

Trois ans après son lancement, le Ford Puma va s'offrir une inédite version 100 % électrique. Il devrait arriver dans les concessions en 2025.

Alors que les normes environnementales sont de plus en plus contraignantes pour les constructeurs automobiles, la grande majorité d’entre eux ont décidé de se tourner vers l’électrique, bon gré, mal gré. C’est notamment le cas d’Alpine, Lotus ou encore Bentley, qui ont tous récemment annoncé leur volonté de ne plus proposer que des modèles zéro-émission au sein de leur gamme à plus ou moins longue échéance.

Ford fait également partie d’entre eux, alors que la firme américaine a confirmé vouloir devenir une marque 100 % électrique d’ici 2030. Une échéance ambitieuse, alors qu’elle ne possède qu’un seul modèle de ce type dans son catalogue, à savoir la Mustang Mach-E, lancée en 2020. Mais voilà que cela devrait bientôt changer, alors que la gamme s’enrichira bientôt d’un second modèle branché.

Une version proche du thermique

Il s’agit du Ford Puma, qui se déclinera bientôt en une nouvelle version électrique, qui devrait voir le jour début 2025. Si pour l’heure, la firme américaine n’a pas encore communiqué à ce sujet, l’information nous provient de nos confrères australiens de Drive, qui semblent particulièrement bien renseignés sur le sujet.

Celui-ci devrait alors reprendre la motorisation du futur Ford Transit Courrier, qui arrivera dans la foulée et qui sera également propulsé par une chaîne de traction électrique. Malheureusement, la marque n’a donné aucune indication sur la puissance ainsi que la capacité des batteries pour l’instant. On sait néanmoins que cette nouvelle variante zéro-émission reprendra l’architecture traction de la version thermique.

Peu de changements

Pour l’heure, on ne sait pas encore si cette nouvelle déclinaison du SUV électrique sera vendue en parallèle de la version à combustion interne, ou si elle la remplacera de manière définitive. Mais quoi qu’il en soit, nos confrères soulignent que les évolutions esthétiques entre ces deux modèles seront relativement minimes et concerneront notamment la face avant ainsi que les boucliers.

Aujourd’hui, la seule version électrifiée du Ford Puma embarque un simple système 48 volts, associé à un moteur 1,0 litre EcoBoost. L’arrivée de cette nouvelle déclinaison devrait permettre à la firme de rattraper son retard sur le sujet, notamment face à ses rivaux.

