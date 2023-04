Voitures électriques : voici quand est-ce qu’elles coûteront moins cher que les thermiques

Selon une récente étude de l'Agence Internationale de l'Energie, le prix des petites voitures électrique devrait baisser afin d'atteindre la parité avec les modèles thermiques. Cela devrait en revanche prendre un peu plus de temps pour les véhicules de plus grande taille dont les SUV.

Il y a deux points qui posent encore problème à de nombreux automobilistes et qui les dissuadent de passer à l’électrique : l’autonomie ainsi que le prix. Deux soucis qui n’en seront bientôt plus, en raison du développement des infrastructures de recharge et de la baisse progressive des tarifs. Une chute qui s’explique entre autres par la stratégie de Tesla, mais pas seulement. Car d’autres raisons jouent aussi un rôle.

Bientôt la parité ?

C’est en tout cas ce que révèle une récente étude menée par l’Agence Internationale de l’Energie (IEA). Celle-ci affirme tout d’abord que les ventes de voitures électriques ont considérablement augmenté à travers le monde, avec pas moins de 10 millions d’immatriculations l’an dernier. Un chiffre qui devrait passer à 14 millions en 2023, alors qu’une voiture sur cinq vendue cette année sera électrique.

Et cette forte hausse devrait avoir un impact positif pour les clients, puisqu’elle permettrait de faire chuter les prix selon les prévisions de l’agence. C’est en effet ce qu’explique Timar Guel, son responsable de la politique des technologies énergétiques. Selon lui « notre attente actuelle est que nous pouvons voir la parité des prix dans les petites et moyennes voitures électriques en Amérique du Nord et sur les marchés européens quelque part au milieu des années 2020« .

Cela signifie que les voitures zéro-émission (à l’échappement) devraient enfin être au même prix que leurs équivalents thermiques. Ce qui devrait convaincre de nombreux automobilistes, d’autant plus qu’il est déjà prouvé que rouler en électrique coûte moins cher. En effet, ce type de motorisation nécessite moins d’entretien et la charge est moins onéreuse qu’un plein de carburant. C’est également le cas de l’assurance.

Cependant, cette parité ne sera en premier lieu atteinte que par les voitures de petite taille. Une tendance déjà visible avec le concept Volkswagen ID.2all ainsi que la future Renault 5 électrique, annoncés sous la barre des 25 000 euros. Plus tard, une autre citadine conçue par la firme allemande verra aussi le jour, avec un prix situé sous les 20 000 euros.

Quelle est la raison ?

Il faudra prendre son mal en patience en ce qui concerne les plus grosses voitures électriques, et notamment les SUV. Selon le porte-parole de l’IEA, cette parité devrait plutôt arriver dans le courant des années 2030. Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d’abord, les grands véhicules nécessitent des batteries plus conséquentes, qui coûtent donc plus cher. Car celles-ci représentent parfois 40 % du prix total d’une voiture.

Le secret pour réduire les tarifs est donc d’implanter des packs plus petits, comme prévoit de le faire Ford et Renault. Une solution qui permet de patienter jusqu’à l’essor de la batterie solide, qui n’arrivera pas avant la fin de la décennie. Mais il y a une autre raison qui explique pourquoi le prix des voitures va fortement chuter au cours des prochaines années.

Il faut aller chercher du côté de la Chine, avec des marques qui ont en effet tendance à casser les prix avec des modèles bien moins chers que ceux proposés chez nous. Cependant, les tarifs ont tendance à être revus à la hausse lorsque ces véhicules sont importés sur le Vieux Continent. Ils demeurent tout de même très compétitifs et devraient pousser les constructeurs européens à s’aligner s’ils ne veulent pas se laisser dominer.

C’est également la stratégie adoptée par Tesla, dont les prix des Model 3 et Model Y ont considérablement chuté depuis le début de l’année. La firme reste leader des vente de voitures électriques devant BYD et Volkswagen, alors que son SUV était encore le véhicule le plus immatriculé en Europe au 1er trimestre, toutes motorisations confondues.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).