Assurer une voiture électrique coûte moins cher, à l’exception d’une marque en particulier

Bonne nouvelle ! Selon une récente étude, l'assurance pour une voiture électrique serait moins chère que pour un véhicule thermique. Mais attention, car une marque très connue fait office d'exception pour une raison bien précise.

Acheter une voiture électrique coûte encore très cher. Car si le prix de ces dernières ont fortement baissé au cours des dernières années, en raison notamment d’une chute du coût du kWh, faisant dégringoler le prix de fabrication des batteries, la parité est encore loin d’être atteinte. Pour l’heure, et en attendant l’essor des batteries solides moins chères à produire, les marques doivent donc limiter la taille des accumulateurs pour maintenir un prix abordable. Néanmoins, et malgré un coût encore élevé, le marché de l’électrique se porte plutôt bien, alors que cette motorisation a battu le diesel en octobre dernier.

Un prix inférieur

Mais si faire l’acquisition d’une auto électrique est donc un vrai investissement, avec un surcoût évalué à 1 600 euros en moyenne pour deux véhicules équivalents, une étude de France Stratégie venait rassurer les futurs acheteurs. En effet, selon celle-ci, posséder une voiture électrique finirait par coûter moins cher à l’usage. Et ce même avec la hausse du prix de l’électricité.

En raison notamment du faible coût d’entretien, mais également des nombreuses aides à l’achat permettant parfois de compenser l’écart de prix. Mais ce n’est pas tout. En effet, assurer une voiture électrique coûterait aussi moins cher. Comme nous l’expliquions déjà en 2020, la différence pouvait alors aller de 5 à 50 % en fonction des compagnies et des modèles.

Une tendance qui pourrait logiquement avoir évolué depuis le temps et avec l’augmentation du nombre de voitures électriques sur les routes. Car qui dit plus d’autos dit plus de risques d’accidents, faisant alors grimper les prix. Et pourtant, ce n’est pas vraiment le cas. En effet, selon un récent rapport du comparateur d’assurance en ligne Assurland, le prix de la couverture pour une auto électrique est 12 % moins élevé que pour un véhicule à combustion interne.

Un écart que l’on doit notamment à la suppression de la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances) pour les voitures zéro-émission à l’usage. Pour rappel, celle-ci atteignait 33 % sur la responsabilité civile et 18 % sur les garanties dommages. Il faut alors compter 572 euros en moyenne pour couvrir une voiture électrique, contre 622 euros pour une auto essence et 647 euros pour un diesel. La prime moyenne toutes motorisations confondues est affichée à 630 euros.

Une petite exception

Mais cette différence s’explique également par l’autonomie encore moindre par rapport aux voitures thermiques, obligeant les conducteurs à faire des pauses plus régulièrement et réduisant donc le risque de collisions. Même chose pour la vitesse moyenne, généralement inférieure. Par ailleurs, la branche suisse d’AXA expliquait en 2019 que le taux d’accidents était inférieur de 10 % pour les voitures électriques par rapport aux thermiques.

D’ailleurs, selon une étude menée par DS Automobiles un peu plus tôt dans l’année, rouler avec ce type de voiture serait moins stressant, ce qui réduirait encore les risques d’accident. Néanmoins, une marque fait une office d’exception. Il s’agit de Tesla, qui coûterait bien plus cher à assurer. En effet, toujours selon Assurland, il faudrait alors compter en moyenne 915 euros par an pour couvrir un véhicule du constructeur.

Si ce coût a baissé de 11 % en deux ans, celui-ci s’explique notamment par le prix élevé de ces voitures par rapport aux autres modèles. Néanmoins, avec le lancement des Model 3 et Model Y, le montant moyen est en nette baisse, et il faudra logiquement s’attendre à une chute des prix des assurances dans les prochaines années. D’autant plus que les conducteurs de voitures de la marque d’Elon Musk auraient 50 % moins de risques d’avoir un accident que lorsqu’ils roulent en voiture thermique.

En effet, ces derniers utiliseraient moins leur portable au volant et seraient moins fatigués. Mais l’impact de l’Autopilot n’a quant à lui pas été évalué par l’étude de Cambridge Mobile Telematics. En revanche, les propriétaires de Porsche Taycan seraient plus enclins à subir un accident que les autres conducteurs de voitures électriques, selon le même rapport.

