Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) : autonomie enfin boostée et design revisité

Peugeot revoit sa e-208 électrique, avec des modifications esthétiques et techniques. Les changements sont-ils assez profonds pour perpétrer le succès de celle qui est actuellement l'une des voitures électriques les plus vendues en France ?

« Il est toujours difficile de toucher à une icône ». Cette phrase, qui provient directement du communiqué de Peugeot, montre à quel point l’évolution de la 208 constitue une tâche complexe et de la plus haute importance pour le constructeur au Lion. Alors certes, celle qui est décrite comme une « nouvelle 208 » n’est qu’en fait une version restylée du modèle déjà commercialisé, mais sa présentation reste tout de même un petit évènement.

La 208 restylée a devant elle un défi complexe à relever : poursuivre et prolonger ce qui est pour l’heure une incontestable success-story. En 2022, la citadine au Lion a été la voiture la plus vendue en France, mais aussi plus largement en Europe. Une performance assez remarquable, après 14 ans de règne de la Volkswagen Golf.

Bien qu’elle ne représente pas encore la majorité des ventes, la e-208 électrique apporte une contribution importante à ce succès. Elle fut d’ailleurs la voiture électrique la plus vendue en France en 2022, devançant de quelques centaine d’unités la Dacia Spring et la Tesla Model 3.

La Peugeot e-208 change de regard

Le restylage apporte un certain nombre de nouveautés sur le plan esthétique, qui se concentrent principalement à l’avant de la voiture. Après la 508 et le e-2008, la nouvelle e-208 adopte à son tour les trois griffes verticales sous les phares. Ces nouveaux éléments prennent place dans un insert noir brillant. Sur la finition GT, les projecteurs profitent d’une technologie full LED.

Les designers de Peugeot ont aussi retouché la calandre. Séparée moins nettement du reste de la proue, elle reçoit en outre le nouveau logo de la marque. Pour ce qui est de la partie arrière, les modifications concernent surtout les feux. Les trois griffes lumineuses sont bien là, mais elles sont désormais placées à la verticale, et non plus à l’horizontale comme avant. Si l’inscription Peugeot en lettres capitales est toujours présente sur le bandeau du milieu, le lion chromé a dorénavant disparu.

Les autres nouveautés sont plus anecdotiques. On note, par exemple, quelques changements dans la palette de couleurs proposées (avec l’apparition d’un nouveau gris), ou encore l’apparition de nouvelles jantes. La typographie des badges a également été modifiée.

Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot

Peu de changements à l’intérieur

En ce qui concerne la planche de bord, Peugeot annonce avoir changé le design du combiné numérique de 10 pouces, qui dispose d’un affichage 3D sur la finition la mieux équipée. L’écran tactile de 10 pouces, jadis réservé aux e-208 les plus coûteuses, est désormais présent sur toute la gamme. Il fonctionne avec la dernière version du système Peugeot i-Connect (qui se rapproche du fonctionnement d’un smartphone selon la marque) et bénéficie d’une meilleure résolution sur certaines finitions. Le volant troque son lion chromé pour le nouveau logo de la marque. En outre, Peugeot a revu les selleries et ajouté de nouvelles couleurs d’ambiance.

L’affichage de l’aide au stationnement devient moins basique, grâce à de nouvelles caméras haute définition. Il faut aussi signaler l’amélioration du système de recharge du smartphone sans fil (désormais plus puissant), ainsi que l’apparition de nouvelles prises USB. Les versions haut de gamme de la Peugeot e-208 en ont maintenant quatre : deux à l’avant et deux à l’arrière. Enfin, toujours dans le domaine technologique, l’application reliée à la voiture s’enrichit de fonctionnalités supplémentaires.

Malheureusement, pas de conduite semi-autonome de niveau 2, puisque si le régulateur adaptatif est bien prévu, ce n’est pas le cas du centrage dans la voie.

Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot

Une e-208 avec 400 km d’autonomie

La Peugeot e-208 ayant déjà bénéficié d’améliorations il y a peu de temps, cette version restylée n’apporte, a priori, aucune évolution d’ordre technique. Mais c’était sans oublier que le nouveau couple moteur / batterie n’était finalement plus commercialisé par Peugeot. C’est désormais réparé, puisque la nouvelle Peugeot e-208 restylée adopte le moteur plus puissant de 156 ch (114 kW) et la batterie de 51 kWh net (54 kWh brut). D’après Peugeot, l’autonomie atteindra 400 km en cycle mixte WLTP, contre 362 km avec l’ancienne base technique.

De série, la e-208 est toujours dotée d’un chargeur embarqué de 7,4 kW, qui permet de charger de 20 à 80% en 4h40 sur une wallbox. Un chargeur embarqué de 11 kW est proposé en option.

La puissance maximale de charge sur courant continu n’a pas été augmentée à l’occasion de ce restylage. Elle culmine toujours à 100 kW, ce qui permet d’après Peugeot de charger de 20 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne rapide.

Prix et disponibilité de la nouvelle e-208

Les tarifs de la e-208 restylée n’ont pas encore été communiqués, mais Peugeot indique d’ores et déjà que la gamme sera réduite à 3 finitions (Active, Allure et GT). Le lancement commercial aura lieu au mois de novembre. Cette petite cure de jouvence intervient alors que Renault prépare toujours sa R5 électrique, qui devrait donner du fil à retordre à la citadine électrique de Peugeot.

