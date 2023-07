Voici la Fiat 600 : un look de Fiat 500 mais l’habitabilité d’un mini SUV électrique

Après la 500, c'est une nouvelle arrivante 100 % électrique qui fait son arrivée au sein de la gamme Fiat. Il s'agit de la Fiat 600, une compacte qui sera lancée à la fin de l'année avec une autonomie de 400 kilomètres WLTP.

Comme tous les constructeurs, Fiat va devoir devenir 100 % électrique au cours des prochaines années. Une mutation déjà bien entamée avec le lancement en 2020 de la 500 électrique, déclinée depuis peu en une version Abarth (que nous avons pu tester il y a quelques semaines). Mais le constructeur ne compte évidemment pas s’arrêter là et prépare une gamme complète.

Design : une grosse 500 ?

Parmi les modèles qui devraient pas mal faire parler d’eux, citons la nouvelle Fiat 600, qui s’était déjà montrée quelques semaines plus tôt. Cette dernière-née de la gamme vient donc officiellement d’être révélée, en ce jour d’anniversaire de la Fiat 500. Une date qui n’a pas été choisie au hasard pour le SUV compact, qui s’inspire très fortement de la citadine électrique.

Nous retrouvons en effet une face avant très proche de cette dernière, avec ces optiques arrondies, dont la forme est reprise par les antibrouillards. Le bouclier a tout de même été légèrement redessiné, avec une étonnante ouverture au milieu de la calandre. Celle-ci est surmontée du logo « 600 » stylisé. De profil, on reconnaît la silhouette de la 500, qui a tout de même pris un peu d’embonpoint.

Les dimensions sont évidemment en hausse, avec une longueur affichée à 4,17 mètres, soit neuf centimètres de plus que sa cousine, la Jeep Avenger et 54 cm de plus que sa petite sœur. Pour le moment, Fiat n’a pas encore communiqué sur la hauteur et la largeur de son SUV compact, qui devrait également rester proche de la Peugeot e-2008, récemment restylée. Les clients pourront opter pour plusieurs tailles de jantes, allant jusqu’à 18 pouces afin de compléter son design.

Le constructeur n’a pas encore donné d’informations sur le Cx (coefficient de trainée), et il faudra donc encore patienter avant d’en savoir plus. Mais il ne devrait sans doute pas rivaliser avec les 0,197 de la Lucid Air, du fait de sa silhouette qui demeure tout de même assez massive.

Un intérieur spacieux

En jetant un coup d’œil à l’intérieur, ceux qui connaissent déjà la Fiat 500 ne seront pas vraiment dépaysés. Et pour cause, la présentation du SUV électrique est très proche de celle de la citadine, avec ses lignes arrondies et sa planche de bord colorée. Nous retrouvons sans grande surprise le même écran tactile, qui affiche une diagonale de 10,25 pouces et qui intègre la dernière version du système d’info-divertissement.

Ce dernier est évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il est également associé à un combiné numérique de 7 pouces au design très épuré. Pour le moment, le constructeur italien n’a pas encore annoncé l’empattement de son SUV compact, mais celui-ci semble être plutôt généreux. Ainsi, pas moins de cinq personnes peuvent prendre place à bord. À noter que le siège conducteur est électrique, chauffant et massant en option, ce qui est rare sur ce segment.

Il est possible d’opter pour une sellerie couleur ivoire, qui intègre le monograme Fiat sur l’assise des sièges. Le confort est de mise à bord de cette nouvelle 600, qui propose également 15 litres de rangements dans le poste de conduite et un grand coffre de 360 litres. La banquette peut quant à elle être rabattue en 40/60, tandis que le conducteur profite d’un logement pour recharger son smartphone en induction.

La voiture est également livrée avec des prises USB type A et type C à l’avant et à l’arrière. L’accès à bord se fait sans clé, alors que le coffre est doté de la fonction mains libres et peut s’ouvrir grâce au pied. Enfin, un système audio de 6 haut-parleurs vient compléter la dotation.

Cœur d’Avenger

Sans grande surprise, cette nouvelle Fiat 600 repose sur la même plateforme que les Jeep Avenger, Peugeot e-208 et autres DS 3 E-Tense. Elle en reprend également la fiche technique, avec son moteur électrique de 156 chevaux et 260 Nm de couple. Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en 9 secondes tandis que la vitesse maximale n’a pas été confirmée pour le moment.

Le SUV reprend aussi la batterie de 54 kWh, qui lui permet d’atteindre une autonomie de 400 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge de 10 à 80 % s’effectue en seulement une trentaine de minutes, à une puissance maximale de 100 kW en courant continu. La voiture est aussi livrée de série avec un câble 11 kW et un Mode 3 pour les Wallbox ou les bornes publiques. En revanche, Fiat ne mentionne pas la présence d’une pompe à chaleur.

La nouvelle Fiat 600 est équipée de la conduite autonome de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et centrage dans la voie), ainsi que de la lecture des panneaux et de la détection des angles morts. Elle est également livrée avec la vision à 360 degrés, mais il faudra encore patienter avant de connaître la dotation complète de la voiture, qui n’est pas encore disponible à la commande.

Plusieurs versions

Au total, deux déclinaisons seront proposées pour cette nouvelle Fiat 600, à savoir La Prima et la variante (RED). Celle-ci incarne l’entrée de gamme et se distingue notamment par sa couleur rouge. La version plus haut de gamme sera quant à elle disponible en quatre couleurs inspirées des paysages italiens.

Pour l’heure, le constructeur ne communique pas sur la date de lancement de sa nouvelle 600, qui devrait arriver dans les concessions d’ici à la fin de l’année. Son prix n’est pas encore connu, mais il ne devrait pas tarder à être annoncé. Cette nouvelle arrivante sera assemblée au sein de l’usine de Tychy en Pologne, aux côtés du Jeep Avenger et du futur SUV électrique d’Alfa Romeo.

