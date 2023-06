Fiat dévoile la nouvelle 600 électrique, mais laisse planer le doute sur de nombreux détails

Le Fiat 600 électrique est dans les starting-blocks. Les premières images officielles confirment que ce petit SUV ne manquera pas de personnalité, pour venir épauler la Fiat 500 électrique.

La prochaine grande nouveauté chez Fiat prendra la forme d’un petit SUV électrique et héritera de l’appellation 600, qui fut déjà utilisée dans les années 50 et 60. À l’instar de la nouvelle Fiat 500 électrique, avec laquelle elle partagera d’ailleurs un air de filiation assez fort, elle misera sur un style soigné et très latin pour séduire les foules.

Une Fiat 500 en plus gros et plus trapu

Son style justement, Fiat vient d’en donner un bel aperçu pour la première fois. Plutôt que d’opter pour une présentation classique, la marque italienne préfère d’abord montrer la voiture dans une publicité. Le spot a été créé à l’occasion d’un événement sur la fraternité, qui s’est tenu au Vatican le 10 juin. Il offre une vue complète de ce que sera le 600 électrique à l’extérieur.

Le nouveau Fiat 600 partage avec la 500 ces phares ronds si particuliers, qui donnent à la voiture un regard mutin. Il lui emprunte en outre l’idée du monogramme chromé sous le capot et la grille de calandre couleur carrosserie. Les similitudes entre les deux modèles semblent également nombreuses à l’arrière, comme le montrent bien les photos volées datant de début mai. Finalement, le 600 devrait s’apparenter à une grosse 500 avec une paire de portes en plus, et une garde au sol un peu plus importante.

La planche de bord, qui apparaît rapidement en début de vidéo, ne réserve pas de surprise. Elle dispose d’une dalle tactile sur le haut de la console centrale, ainsi que d’une instrumentation numérique. L’atmosphère à bord paraît sobre et plutôt chic.

Le Fiat 600 électrique reprendra la plateforme du Peugeot e-2008, qui est aussi celle du Jeep Avenger et de nombreuses autres voitures du groupe Stellantis. Il s’étirera sur environ 4 mètres de long, chiffre à comparer aux 3,63 mètres d’une 500.

400 km d’autonomie ?

La base technique dont va hériter le 600 n’a jamais été reconnue pour ses performances exceptionnelles en matière d’autonomie ou de recharge rapide. Conçue pour recevoir aussi des motorisations thermiques, elle peine à rivaliser avec les plateformes imaginées exclusivement pour des voitures électriques.

La fiche technique du 600 électrique n’est pas connue à ce jour, mais tout porte à croire qu’elle sera identique à celle du Jeep Avenger (moteur de 156 ch et batterie de 54 kWh). Si cela se confirme, l’autonomie avoisinera les 400 km en cycle mixte WLTP. Certes, on est assez loin des 490 km du nouveau Hyundai Kona de 64 kWh, mais cela suffit tout de même largement pour un usage péri-urbain. Mais aussi pour traverser la France comme on a pu le voir dans notre article dédié, avec des bornes de recharge rapide.

Il est aussi possible qu’une version avec batterie de 50 kWh et moteur de 136 ch voit également le jour, pour proposer une version d’entrée de gamme plus abordable, avec une autonomie avoisinant les 350 km.

La gamme ne se limitera pas à cette version électrique, puisque des 600 thermiques seront également commercialisées. La présentation complète du modèle devrait avoir lieu cet été. C’est également à ce moment-là que Fiat dévoilera tous les secrets de son adorable Topolino.

