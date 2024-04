Cadre photo numérique : quels sont les meilleurs modèles à offrir ?

Envie de voir vos plus beaux souvenirs photo chez vous ? Un cadre photo numérique est tout simple à utiliser et permet de profiter de vos photos, sans avoir à choisir un seul et unique cliché. Petite sélection des meilleurs modèles selon nous !

Pour profiter de vos plus belles photos, ou faire un joli cadeau, le cadre photo numérique est l’idéal. Il s’agit tout simplement d’un écran (tactile ou non) intégré dans un cadre classique, faisant généralement entre 8 et 10 pouces. Posé sur un meuble, il fera défiler les photos que vous aurez mises sur une carte mémoire ou une clé USB, ou bien chargé dans une application compagnon reliée en Wi-Fi. Pour vous aider dans cet océan de références, nous avons rassemblé ici les meilleurs modèles de cadres photo numériques, ceux que nous jugeons les plus intéressants, avec un rapport qualité/prix ou une plus-value qui vaut le coup.

Fidèle à son passé de pro de la photo, Kodak est une des marques leader sur le marché des cadres photo numériques, au côté d’Aura, une marque américaine spécialisée. Mais vous trouverez aussi tout un tas de marques aux noms plus obscurs sur ce secteur un peu délaissé par les grands noms de la tech.

Par ailleurs, un écran connecté peut tout à fait remplir cette fonction de cadre photo, en plus de bien d’autres choses. Si c’est une idée de cadeau que vous cherchez, rendez-vous sur nos différents guides par tranches de prix : 200 euros, 100 euros, 50 euros, 20 euros. Une tablette tactile pourrait aussi vous intéresser : jetez un œil à notre guide d’achat général ainsi qu’à celui des modèles pas chers.

Le meilleur cadre : Aura Mason

Aura est une marque américaine particulièrement réputée outre Atlantique pour ses cadres numériques. Un de ses modèles phare est le cadre Mason. Chose assez rare sur ce secteur, il profite d’une belle définition, de 1600 par 1200 pixels, soit 224 ppi. La dalle fait 9 pouces, un bon compromis. On apprécie la fonctionnalité de recadrage automatique pour que chaque image prenne la totalité du cadre. La luminosité est également gérée automatiquement. Un petit haut-parleur est aussi de la partie, pour la lecture de vidéo. La tablette fonctionne de pair avec l’application Aura en Wi-Fi, il suffit donc de rajouter ses images sur l’app.

Vous avez le choix entre deux coloris, du gris anthracite et un blanc craie, avec un style d’une simplicité exemplaire, sans pour autant être totalement banal.

Par ailleurs, si vous voulez vraiment la meilleure définition possible, Aura propose aussi une version « Luxe » de son cadre Mason. Celle-ci intègre une dalle de 9,7 pouces en définition 2K (2048 × 1536 px).

Le plus joli : Kodak RWF-108WIFI

Si vous voulez un cadre qui sort un peu de l’ordinaire et affiche un design plus recherché, Kodak a un modèle pour vous. Le Kodak RWF est un cadre photo haut de gamme, qui se connecte au Wi-Fi de votre maison. Il s’agit donc bien d’un cadre connecté : il suffit d’envoyer vos photos via l’app « Kodak Classic Frame ». Ce modèle offre un écran de 10 pouces en définition 1280 x 800 pixels. L’écran repose sur un pied bois orientable qui change un peu de l’habituel cadre sur les quatre côtés.

Point original, il dispose d’une batterie de 4 000 mAh qui permet de s’en saisir et de consulter tranquillement les photos. Il a une mémoire interne de 16 Go mais vous pouvez également ajouter une clé USB, une carte SDHC ou SD.

Le moins cher : le cadre Ailrinni sur Amazon

Vous voulez investir le moins possible ? Les cadres les moins chers tournent autour des 60 euros. Nous avons sélectionné un modèle parmi les très nombreux et très semblables cadres qui sont vendus sur Amazon. Celui-ci est un 10 pouces, là où vous trouverez surtout des 8 pouces à ce tarif. On reste sur une définition très classique de 1280 x 800 pixels. Le cadre intègre un stockage de 16 Go et peut lire les photos des clés USB et cartes microSD. Vous pouvez le placer à l’horizontale comme à la verticale. Pour envoyer des photos sur le cadre, vous pouvez tout simplement passer par l’app compagnon, le cadre disposant du Wi-Fi. Côté style, on est sur du très classique avec un entourage en plastique noir.

Un grand écran photo numérique : Netgear Meural

Le cadre Meural par Netgear est un grand écran au format 15,6 pouces. Vous pouvez au choix le suspendre au mur, ou bien le poser à la verticale ou à l’horizontale sur un meuble. Côté technique, on passe au Full HD, en restant sur une dalle IPS assez classique, avec heureusement un traitement anti reflet. Comme beaucoup d’autres cadres connectés, il fonctionne via une application en Wi-Fi. Vous pouvez y créer des playlists et définir à quels horaires vous souhaitez qu’elles défilent.

On regrettera, vu le prix de l’objet, qu’il n’y ait pas différents coloris ou finitions de proposés en plus de ce gris souris un peu triste.

D’autres manières d’exposer ses photos : l’écran connecté (Google Nest et Pixel Tab)

Vous possédez un écran connecté, tel qu’un Google Nest ou un Echo Show ? Ces derniers peuvent tout à fait faire office de cadre photo. Il suffit de savoir où trouver cette fonctionnalité !

Sur le Google Nest Hub, la manipulation est simple : rendez-vous sur la page d’explication dédiée pour le configurer. Si vous possédez un Echo Show, c’est par ici.

Peut-être avec vous investi dans une Pixel Tablet ? Cette dernière est bien entendu capable de présenter vos plus beaux souvenirs : tout est expliqué sur cette page Google.

Tout savoir sur les cadres photos numériques

Comment bien choisir un cadre photo numérique ?

On vous conseillera de choisir votre cadre photo numérique selon plusieurs paramètres importants, à savoir, son style, sa taille d’écran et son prix.

Comment envoyer des photos sur un cadre photo numérique ?

Vous avez le choix. Vous pouvez brancher directement sur le cadre une carte SD ou une clé USB contenant les photos que vous souhaitez voir. Vous pouvez également procéder à distance via une application sur smartphone. Une fois votre cadre connecté à votre réseau Wi-Fi, il suffit de lancer l’application liée à la marque de votre cadre photo. De là, vous pourrez charger les photos de votre choix, qui seront directement envoyées sur votre cadre.

Comment transformer une vieille tablette en cadre photo ?

Pour transformer une tablette en cadre photo, il faut faire deux choses : premièrement, bloquer la mise en veille de l’écran. Selon la version d’Android et la marque de votre tablette, vous pourrez peut-être choisir le délai de « Mise en veille de l’écran », et choisir « Jamais », mais cela n’est pas disponible sur toutes les interfaces Android. Dans tous les cas, vous pouvez installer une application qui s’en chargera. On vous conseille Screen Alive, qui permet de choisir de ne jamais éteindre l’écran, ou bien de l’éteindre après le temps de votre choix (qui peut être de plusieurs heures si vous le souhaitez). Pensez à brancher votre tablette sur secteur.

Ensuite, il vous faudra une autre application : celle-ci servira à récupérer vos photos, que cela soit dans la galerie de locale de la tablette, ou bien dans un service de cloud, et à les faire défiler. Nous citerons par exemple Fotoo, la plus connue.

Vous pouvez aussi tout simplement utiliser Google Photos. Nous vous conseillons de créer un album pour choisir exactement quelles photos défileront. Une fois dans l’album de votre choix, sélectionnez la première photo, puis cliquez sur les options (les trois points en haut à droite), et choisissez « Diaporama ». Les images vont ensuite défiler tout à tour. Comme pour la technique précédente, il faudra que la mise en veille de l’écran soit bloquée.

