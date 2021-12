Nos idées cadeaux tech et geek à moins de 20 euros

Vous êtes en quête d'une idée cadeau tech pour un budget en dessous des 20 euros et vous ne trouvez pas la perle rare ? Nous vous avons sélectionné différents produits à moindres frais afin de vous épauler cette tâche.

Pour trouver un cadeau à moins de 20 euros, il faut parfois déployer des trésors d’imagination. Afin de vous éviter cette gymnastique intellectuelle à quelques jours de Noël, découvrez quelques idées pour un petit budget. L’objectif est de faire plaisir à vos proches sans vous ruiner.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5

Le bracelet connecté de chez Xiaomi est le produit parfait pour les geeks. Ce Mi Smart Band 5 est un condensé de technologies au poignet permettant de suivre vos performances quotidiennes. Grâce à sa construction sobre, mais efficace, elle pourra s’adapter à toutes les situations.

Une fois connecté au smartphone via l’application Mi Fit, vous aurez un rapport très précis de votre rythme cardiaque, de vos calories dépensées ou plus simplement la qualité de votre sommeil. Si les sportifs apprécient son suivi complet, les autres préfèreront tout simplement son autonomie très confortable capable de faire durer le Mi Smart Band 5 pendant deux semaines.

Les forces du Xiaomi Mi Smart Band 5

Un design confortable

Son suivi d’activité complet

L’autonomie de 15 jours

Hadès sur PS4, PS5 et Xbox One

Arrivé en 2021 sur PlayStation et Xbox, le jeu vidéo Hadès est l’une des valeurs sûres dans l’univers vidéoludique actuel. Le titre développé par Supergiant Games a récolté de nombreuses récompenses, dont le Bafta 2021 du meilleur jeu.

Dans ce rogue-lite, vous incarnez Zagreus, fils de Hadès, Dieu des enfers. Vous tenterez à plusieurs reprises d’échapper aux pièges mortels du royaume des morts où il faudra dompter la Faucheuse pour parvenir à vos fins. Vous devrez faire preuve de patience et de résilience dans cette relecture de la mythologie grecque. Noël est l’occasion idéale de faire découvrir cette pépite du jeu vidéo.

Les forces de Hadès

Sa splendide direction artistique

Un gameplay équilibré, mais exigeant

La progression maîtrisée

Une carte Micro SD SanDisk de 128 Go

Parmi les bonnes affaires de la tech à moins de 20 euros, faites le choix de la carte Micro SD. Un accessoire trop souvent sous-estimé, mais toujours indispensable pour un stockage d’urgence. La carte Micro SD SanDisk 128 Go permet d’agrandir la mémoire de votre smartphone ou de votre appareil photo. Vous pouvez aussi la placer sur votre Nintendo Switch pour y installer vos futurs jeux.

La gamme Ultra de SanDisk mise sur la polyvalence de ses produits. Cette carte Micro SD dispose aussi d’une certification A1 offrant un débit d’écriture constant de 10 Mo/s. Sa mémoire interne en fera un allié indispensable à moins de 20 euros en complément d’un autre appareil tech performant.

Les forces de la Micro SD SanDisk

Sa compatibilité avec plusieurs produits

Un débit d’écriture à 10 Mo/s

Sa capacité de stockage à 128 Go

La souris sans-fil Logitech M220

Trouver une souris pour moins de 20 euros n’est pas chose aisée. La Logitech M220 répond cependant à toutes vos attentes. Elle est compatible à la fois sur PC Windows et Mac. À ce tarif, elle dispose d’une batterie longue durée de 18 mois ainsi que d’une facilité d’usage immédiate.

Ses différents coloris ainsi que sa forme idéale aussi bien pour les gauchers que les droitiers en font un produit apprécié. Il vous suffit de brancher le petit dongle USB pour en profiter instantanément. Enfin, elle bénéficie de la technologie de suivi optique Logitech pour suivre le moindre de vos mouvements.

Les forces de la souris sans-fil Logitech MM220

Une autonomie de 18 mois

Sa simplicité d’usage

La compatibilité Windows, Mac, Linux et Chrome OS

Le clavier sans-fil Logitech K400 Plus

Utiliser un clavier pour contrôler votre téléviseur n’est plus une anomalie de nos jours. Le clavier Logitech K400 Plus est un produit de cette nature. Avec l’apport du logiciel maison, vous aurez entre les mains de quoi contrôler chacun des appareils connectés désirés.

Le clavier Logitech est aussi accompagné d’un pavé tactile pour diriger directement votre interface sans apport de la souris. Il dispose d’une autonomie de 18 mois et une portée de 10 mètres. Un produit idéal pour gérer à la fois votre ordinateur, votre téléviseur, ou n’importe quel boitier TV compatible qui serait connecté dessus.

Les forces du clavier Logitech K400 Plus

Sa construction solide et ergonomique

Un logiciel de personnalisation efficace

Son autonomie exceptionnelle

Le ruban LED L8star

Les nouvelles technologies permettent aussi de contrôler la décoration de votre domicile. Le ruban intelligent LED L8star avec télécommande permet de décorer la pièce de votre choix. Vous avez 10 mètres de longueur afin de donner une nouvelle ambiance à votre chambre, votre salon ou même votre bureau.

L’atout majeur de ce produit est de pouvoir contrôler l’ensemble de la lumière. Il est possible de gérer la lumière, les couleurs et même de synchroniser le produit avec un mode musique intelligent.

Les forces du ruban LED L8star

Une installation très facile

Le contrôle total de la luminosité et des couleurs

Le changement d’ambiance de votre pièce

L’ampoule connectée Philips Hue 7 W

Toujours pour l’intérieur d’un domicile, les ampoules connectées fourmillent sur les sites d’e-commerce. La marque Philips est leader en la matière avec sa gamme Hue. L’ampoule connectée en filament B22X1 délivre une lumière chaude pour sublimer l’atmosphère d’une pièce précise.

Cette ampoule peut se connecter à toutes les autres déjà installées dans votre maison. Une fois l’application mise en place, il est possible de les allumer au seul son de votre voix ou bien par le biais de scénarios. Le but est de créer une ambiance correspondant à vos besoins.

Les forces de la Philips Hue

Une puissance maximale de 7 W

La lumière blanche et chaude émise

Une connexion simple à mettre en place

L’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3

L’arrivée des assistants vocaux a permis l’émergence d’enceintes connectées compatibles. C’est le cas de l’Amazon Echo Dot 3. Elle intgère Amazon Alexa, vous permettant d’interpeller cette dernière pour qu’elle puisse répondre à vos demandes. Il est ainsi possible de lancer une musique ou bien contrôler vos ampoules connectées et autres appareils de domotique.

L’enceinte connectée fonctionne grâce à une prise secteur qu’il suffit de brancher. Avec l’application Alexa compatible Android et iOS, il est possible d’être relié à votre smartphone pour un meilleur contrôle. Il est même possible d’utiliser plusieurs enceintes pour offrir une sonorité complète.

Les forces de l’Amazon Echo Dot 3

La compatibilité Android et iOS

Des matériaux de grande qualité

Une meilleure captation sonore

Une tasse thermique Game Boy

Un mug est souvent perçu comme une idée cadeau impersonnelle. Toutefois avec cette tasse Game Boy de chez Paladone, vous éveillerez des instants de nostalgie pour la personne qui aura la chance de recevoir le présent.

Le produit reprenant les traits de la Game Boy, s’active au contact de la chaleur. Il suffit qu’une boisson chaude entre en son sein, pour que la console « s’allume » et donne un affichage fleurant bon les titres de l’époque. Avec un contenant de 300 ml, elle se présente dans une boîte parfaite pour les cadeaux. Attention tout de même de ne pas la passer au lave-vaisselle.

La tasse thermique Game Boy en bref

Un design rempli de nostalgie

L’idée cadeau parfaite pour Noël

Le chargeur Anker compatible iPhone, Samsung et Google

La marque Anker propose des chargeurs rapides compatibles avec des appareils haut de gamme. La prise secteur délivre une puissance de 20 W par le biais d’un port USB-C. Elle fonctionne aussi bien avec un câble USB vers Lightning pour les iPhone qu’avec un USB vers USB pour tous les autres appareils. Outre les smartphones, il peut même être utilisé pour charger vos écouteurs sans-fil.

Il s’agit d’un chargeur GaN. Cela signifie qu’il produit moins de chaleur et se présente sous une forme compacte. Attention, car ce modèle, malgré sa polyvalence affichée, n’est pas compatible avec une Nintendo Switch ou même un PC portable, qui demanderont davantage de puissance.

Le chargeur Anker PowerPort III en résumé

La compatibilité aux smartphones Apple et Android

Une puissance de charge 20 W

Sa garantie de 18 mois

Le répéteur WiFi TP Link N300

La popularisation du télétravail a aussi éveillé de nouveaux usages dans le monde de la tech. Pour Noël, il est possible d’investir dans un répéteur WiFi de la marque TP-Link. Cela vous permettra d’avoir une excellente connexion réseau sans fil partout dans votre domicile aussi bien pour le travail que les jeux en ligne.

Le TP-Link N300 dispose d’un port Ethernet à brancher sur votre box internet. Sachez que le produit est compatible avec toutes les box internet et couvre une surface de 90 m² au total. Une fois les branchements réalisés, vous pourrez profiter d’une connexion optimale partout.

Les forces du TP-Link

Compatible avec toutes les box internet

Couvre jusqu’à 90 m²

Fonctionne sur Windows, Mac et Linux

Une carte cadeau Fnac de 15 euros

Si jamais malgré tous nos efforts rien ne parvient à vous convaincre, il reste une solution. Depuis plusieurs années, les sites d’e-commerce proposent d’offrir des cartes cadeaux d’une valeur de départ à 15 euros. Un cadeau simple et rapide puisqu’un code vous est immédiatement délivré.

Vous avez tout de même accès à un choix varié. Il est possible d’offrir 15 euros d’achat sur l’App Store et le Play Store. L’autre alternative est de proposer une e-carte cadeau Fnac afin que la personne puisse le dépenser comme elle le désire.

Les forces d’une carte cadeau Fnac

Un cadeau immédiat

Un choix varié de cartes cadeaux

Nos autres guides pour trouver des idées cadeaux

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur, nous avons de nombreux guides sur différents sujets pour vous aider à faire votre choix.

Les guides de smartphones

Les guides audios

Les autres guides

