Nos idées cadeaux tech et geek de dernière minute

Le Vivo V21 : le cadeau idéal pour les photographes en herbe

Mettre un smartphone au pied du sapin n’est pas une idée saugrenue. Depuis son arrivée en France, la marque chinoise Vivo propose au sein de son catalogue des appareils à l’excellent rapport qualité-prix. Le Vivo V21 fait partie de cette catégorie.

Le mobile se distingue par une partie photographie de qualité. Sur la face arrière, un objectif de 64 mégapixels assure de jolis clichés tandis qu’à l’avant un capteur de 44 mégapixels s’occupe des autoportraits. Avec une fiche technique optimisée et une autonomie confortable, ce smartphone est un véritable allié de votre quotidien à un prix contenu (pour un smartphone).

En commandant sur le site de la Fnac, vous serez livrés avant Noël, sinon choisissez le retrait en magasin.

Les points forts du Vivo V21

De très jolis selfies

Son autonomie stable

Une belle puissance en jeu

L’enceinte Ultimate Ears Wonderboom 2 : profitez à fond de vos playlists

La deuxième version de la Wonderboom se présente sous une forme ronde très appréciée pour son format nomade. L’enceinte connectée est utilisable aussi bien à domicile que sur votre lieu de vacances. Elle se décline en plusieurs coloris. Vous pourrez choisir selon vos goûts.

Le produit se distingue sur deux points. D’abord son autonomie, puisque ce sont 13 heures d’endurance qui sont annoncées. Ensuite, grâce à un mode « outdoor boost » augmentant le volume et accentuant les médiums.

Sur Amazon, la commande vous sera livrée avant Noël et encore plus rapidement avec l’option Prime.

Les points forts de l’Ultimate Ears Wonderboom 2

Son format compact nomade

Une qualité sonore améliorée

13 heures d’autonomie annoncée

Metroid Dread : lancez-vous à l’aventure immédiatement

Sorti cette année sur Nintendo Switch, le dernier opus de la série Metroid est disponible sur Nintendo Switch. Enfilez une nouvelle fois l’armure de Samus Aran dans cette suite des évènements de Metroid Fusion.

Le titre est acclamé par la presse vidéoludique pour ses nombreux atouts. Parmi eux, nous pouvons citer la fluidité du gameplay, la structure du monde et même les montées en tension sur des passages clés. Les fans de la licence seront comblés par ce nouveau titre. Vous pouvez retrouver un test complet de Metroid Dread sur Numerama.

Il est possible de l’obtenir directement sur Amazon par un code ou de le faire livrer avant Noël.

Les points forts de Metroid Dread

Un game design efficace

Du challenge à revendre

De réels moments de tensions

Fitbit Charge 4 : un capteur d’activité pour toutes les situations

Bien souvent, les bracelets connectés sont chiches en fonctionnalités. La Fitbit Charge 4 se présente comme un produit assez élégant dans sa construction, surtout grâce à un bracelet interchangeable. Vous pourrez ainsi troquer le noir contre une couleur correspondant plus à vos goûts.

Dans le volet des fonctionnalités, le tracker Fitbit est équipé d’une puce GPS afin de suivre toutes vos courses à pied. Il dispose du NFC pour le paiement sans contact, d’un capteur cardiaque, et fonctionne avec l’application Fitbit. Celle-ci est disponible sur le Play Store et l’App Store.

Sur le site de Darty, vous pouvez le recevoir avant Noël. Sinon choisissez le retrait en magasin pour l’obtenir dès aujourd’hui.

Les points forts de la Fitbit Charge 4

La construction du produit

Le GPS intégré

Des fonctionnalités nombreuses et complètes

Le pack Galaxy Tab S7 et les Galaxy Buds Live : offrez un équipement multimédia prêt à l’emploi

Les offres à Noël intègrent régulièrement des packs regroupant plusieurs produits. Boulanger propose de son côté un bundle comprenant la tablette Galaxy Tab S7 et les Buds Live. Avec ces éléments, vous pourrez offrir deux appareils de qualité au sein de l’écosystème Samsung.

La tablette tactile dispose d’un écran de 11 pouces. Elle est utile pour réaliser des dessins numériques avec un S-Pen ou bien regarder des séries. Pour l’accompagner, la paire d’écouteurs Galaxy Buds Live propose à la fois un design original et une connectivité intuitive avec la tablette.

Chez Boulanger, il est possible de choisir une livraison dès demain ou bien le retrait en magasin.

Les points forts du pack Galaxy Tab S7 et Galaxy Buds Live

Une tablette utile pour le multimédia

7 heures d’autonomie pour les écouteurs

Deux produits du même écosystème

Les écouteurs sans-fil Sony WF1000XM4 : choisissez la crème de la crème

Les amoureux du son apprécieront les écouteurs sans-fil au pied du sapin. Les Sony WF-1000XM4 sont les meilleurs en la matière. Le produit se présente dans un boîtier élégant. La forme des oreillettes épouse parfaitement la forme de vos oreilles.

Outre la qualité de construction, le produit de la marque Sony se distingue aussi par le son émis. Les basses sont généreuses, mais aussi la réduction de bruit active vous permettant une meilleure immersion dans vos playlists. En bref, les WF-1000XM4 vous proposent l’une des meilleures expériences possibles à l’heure actuelle.

En choisissant une option de livraison chez Darty, il est possible de recevoir les écouteurs dès demain.

Les points forts du Sony WF-1000XM4

Un format compact nomade

Sa réduction de bruit active

La qualité de ses basses

Les Apple AirPods Pro : l’alternative Apple pour vos playlists

Dans la catégorie audio, les AirPods Pro ont toujours une place de choix. Avec ces écouteurs sans fil, vous serez sûrs de faire plaisir sans vous tromper. Cela commence par un design compact très apprécié.

Ils fonctionnent aussi bien sur Android qu’iOS, mais avec plus de fonctionnalités disponibles sur ce dernier. Les AirPods Pro présentent une bonne réduction de bruit active et une qualité sonore destinée à sublimer vos musiques.

Via Amazon, il est possible d’être livré dès demain en passant commande aujourd’hui.

Les points forts des Apple AirPods Pro

Sa parfaite intégration sur iOS

Le design compact

La réduction de bruit

La liseuse Amazon Kindle Paperwhite 2021 : faites de la place dans une bibliothèque

Depuis plusieurs années, les liseuses sont de plus en plus populaires au pied du sapin. Parmi les nombreuses liseuses commercialisées par Amazon, la Kindle Paperwhite 2021 est celle qui obtient nos faveurs. C’est notamment grâce à son écran de 6,8 pouces capable d’adapter son éclairage.

Outre son excellent écran e-ink tactile, la liseuse adopte enfin le port USB-C, permettant une charge plus rapide de 2h30. L’autonomie affichée passe à 10 semaines. En bref, cette tablette est un parfait cadeau de Noël, à offrir même en dernier recours.

Sur Amazon, la livraison du produit vous est certifiée avant Noël.

Les points forts de la Kindle Paperwhite 2021

Un écran plus grand

L’autonomie de 10 semaines

La présence de l’USB-C

Le casque Logitech G435 : du bon son tout confort

La marque Logitech propose de nombreux produits sur son catalogue pour cibler les joueurs. En guise de cadeau fait à la dernière minute, le G435 possède tous les attraits de la bonne idée. Il s’agit d’un produit léger, facile à manier, mais surtout confortable pour les longues séances de jeu.

Le casque se distingue aussi par un prix certes abordable, mais sans réelle concession sur les autres prestations. Le Logitech G435 voit l’arrivée d’une connexion Bluetooth et d’une belle autonomie en parallèle. On regrettera son aspect « jouet » en fonction des coloris choisis.

Sur le site de Darty, vous avez la garantie d’une livraison du produit avant Noël.

Les points forts du Logitech G435 :

Un casque confortable

Des coloris originaux

Le prix abordable

Cartes cadeaux : faites plaisir rapidement sans prendre de risques

Le choix d’une carte cadeau est une idée parfaite pour les retardataires. Une fois la transaction validée, le marchand vous émet un code unique. Il suffira pour la personne ayant reçu le présent d’entrer le cryptogramme pour bénéficier de l’offre de son choix.

Par chance, beaucoup d’acteurs proposent désormais ce système. Outre le groupe Fnac / Darty, il est possible de personnaliser un peu plus ce genre de cadeau. Les joueurs profiteront des offres PlayStation, Xbox ou Switch. Les cinéphiles apprécieront une carte pour service de SVoD tels que Netflix ou Disney Plus.

