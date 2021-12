Nos idées cadeaux tech et geek à moins de 100 euros

Vous séchez pour une bonne idée cadeau ? N'allez pas plus loin, nous avons choisi pour vous une liste des meilleurs cadeaux tech à moins de 100 euros.

Trouver un bon cadeau Tech à moins de 100 euros n’est pas si difficile que ça. De l’audio aux montres connectées, les bons produits sont légion. Petite sélection non exhaustive pour faire plaisir à vos proches. Et si votre budget est plus élevé, lisez donc notre sélection de cadeaux à moins de 200 euros.

Nothing Ear (1) : la petite bombe sonore

Premier produit de Nothing, la nouvelle entreprise de Carl Pei, l’un des fondateurs de OnePlus, les Ear (1) surprennent par leur design. L’utilisation d’un plastique transparent sur une partie du boîtier et des écouteurs fonctionne bien. Leur bonne tenue couplée à la certification IPX4 (garantissant une résistance aux éclaboussures et à la transpiration) permet de les utiliser pendant le sport.

Coté son, les ear (1) ne tentent pas d’impressionner et proposent un rendu extrêmement équilibré, avec toutes les plages de fréquences bien représentées. Tant la spatialisation que le rendu stéréo sont impeccables. Mais là où les écouteurs se révèlent bluffants, c’est au niveau de la réduction de bruit active qui écrase tout ce qui se fait à ce niveau de prix.

Ces écouteurs sortent du lot par une qualité et des fonctionnalités inédites à ce tarif, on dit tout le bien que l’on en pense dans notre test des Nothing ear (1).

Amazon Kindle : des milliers de livres à portée de main

On ne va pas se mentir, un peu comme le Goncourt de l’année, la liseuse est un cadeau un peu bateau. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il soit pour autant mauvais. Sous la barre des 100 euros, la Kindle de base effectue un travail on ne peut plus honorable.

Elle est compacte, légère et solide. Et si son écran de 6 pouces n’est pas le plus détaillé que nous ayons testé, il est lisible en toutes circonstances. Même la nuit ne lui fait pas peur grâce à son éclairage intégré. L’autre grande force des Kindle, c’est le Kindle store, de loin le la plateforme la plus fournie du marché des ebooks.

Et si vous ne souhaitez pas offrir un produit Amazon, la Kobo Nia est une excellente alternative. Ses caractéristiques sont quasi-identiques, mais Kobo a une politique bien plus ouverte en matière de compatibilité avec les différents formats de livres électroniques.

Google Nest Audio : une très bonne enceinte connectée

Toujours habillé de tissu, ce Nest Audio est plus volumineux que son prédécesseur et exploite cet espace pour monter en gamme d’un point de vue audio. Le woofer et le tweeter diffusent du son à 360°. L’enceinte dispose en plus de la technologie Ambiant IQ, qui calibre le rendu en fonction de la pièce dans laquelle il est utilisé.

Enceinte Google oblige, l’assistant vocal de la marque est également de la partie avec toutes ses fonctionnalités ultra-pratiques au quotidien. Lui faire établir des rappels, lui demander quelle météo il fera ou quel itinéraire vous devrez prendre… L’enceinte sait même reconnaître différentes voix grâce à la technologie Voice Match. Tout cela en fait un excellent centre de contrôle pour tous les appareils connectés de la maison.

Lisez notre test complet du Google Nest Audio pour faire le tour de ses capacités. Et si le destinataire du cadeau est plus branché Apple ou Amazon que Google, le HomePod Mini et l’Amazon Echo sont d’excellentes alternatives.

Huawei Watch Fit : une petite montre connectée qui en a dans le ventre

Si elle est officiellement vendue comme une montre connectée, la Watch Fit de Huawei est en pratique à mi-chemin des bracelets connectés du fait de sa petite taille et de son écran allongé. Ce dernier la rend d’ailleurs bien plus discrète que la moyenne.

Ses fonctions l’orientent clairement vers l’accompagnement des sportifs. Outre le capteur cardiaque, on a donc le droit à une analyse de l’oxygénation du sang et un GPS vient compléter le tout.

Le dernier grand point fort de cet appareil est son autonomie. Elle tient sans soucis la semaine avec le cardiofréquencemètre et le suivi du sommeil d’activés ! Lisez notre test de la Huawei Watch Fit pour en savoir plus.

UE Wonderboom 2 : la petite enceinte qui envoie du lourd

Cette seconde version de la UE Wonderboom en reprend le design compact particulièrement sympathique. Habillée de tissu, cette enceinte est pensée avant tout pour un usage en extérieur. Elle est donc étanche et ne craint absolument pas poussière et sable.

Parmi ses autres points forts, on note une autonomie qui atteint les 13 heures, mais surtout une réserve de puissance surprenante d’un point de vue sonore. Le rendu n’a clairement pas vocation à être audiophile, mais il suffira pour sonoriser la plupart des environnements.

Une très bonne petite enceinte qui ravira autant les baroudeurs que ceux qui préfèrent rester au coin du feu.

Sennheiser 350 BT : confortable et endurant

Sorti en 2021, le Sennheiser 350 BT s’impose déjà comme une référence des casques abordables. Sur les oreilles, il ne déçoit pas. D’abord, car il affiche une belle restitution sonore, relativement bien équilibrée. On note en revanche un son un peu brouillon à fort volume.

Le casque est de type circum-aural, ce qui signifie que les oreillettes entourent les oreilles. Cela offre naturellement une bonne isolation passive et également un bon confort puisque le casque ne presse pas sur les oreilles. Pour terminer, le Sennheiser 350 BT profite d’un atout de taille : son autonomie confortable d’une trentaine d’heures. Le Sennheiser 350 BT fait presque un sans-faute, difficile d’en demander plus à ce prix.

Fujifilm Instax Mini 9

Le Fujifilm Instax Mini 9 est le petit cadeau par excellence pour ceux qui aiment prendre des photos instantanées. Directement après la prise du cliché, la photo sera imprimée sur une feuille de pellicule qui sortira de l’appareil. Pratique pour prendre des photos entre amis pour les avoir toujours à ses côtés.

Disponible dans plusieurs coloris allant du bleu au blanc en passant par le vert ou le rose, son fonctionnement est extrêmement simple. La photo est prise en 3 étapes : allumer l’appareil photo, régler la luminosité et appuyer sur le déclencheur. La photo va sortir de l’appareil quelques secondes plus tard. Pour les selfies, un petit miroir se trouve à côté de l’objectif pour être sûr de bien cadrer.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock

Le Lenovo Smart Clock est, comme son nom l’indique, un réveil intelligent intégrant le système Smart Displays de Google. Ce réveil consiste en un petit écran de 4 pouces logé dans une coque au design grandement — et volontairement — similaire aux produits Google Home avec ce revêtement en tissu. Intégrant Google Assistant, il offre les mêmes possibilités que les Google Home : programmation d’une alarme, de la consultation de son agenda, etc.

Ce réveil possède un haut-parleur aux performances acceptables ce qui permettra de diffuser un peu de musique ou d’écouter la radio depuis le fond de son lit. Le haut du produit est une zone tactile permettant d’augmenter ou de baisser le son ou de snoozer le réveil en tapotant dessus. L’écran s’adapte à l’environnement pour éviter de déranger l’utilisateur en pleine nuit. Par exemple, le soir, il deviendra noir et blanc pour ne pas faire mal aux yeux et ne pas gêner l’endormissement.

Le Lenovo Smart Clock est un peu le réveil connecté dont nous rêvions il y a 15 ans et cela nous plait beaucoup, en témoigne notre test du Lenovo Smart Clock.

