10 idées cadeaux tech et geek à moins de 200 euros

Après nos guides idées cadeaux à moins de 20, 50 et 100 euros, on s'attaque aux cadeaux à 200 euros et moins. Un budget avec lequel vous aurez l'embarras du choix. Voilà nos suggestions qui devraient plaire à tous les amateurs de technologie.

Vous cherchez à faire un cadeau à un proche avec un budget confortable. Vous êtes au bon endroit. Vous retrouvez ici nos idées cadeaux à 200 euros ou moins. Avec cette somme relativement importante, vous pourrez trouver de très bons produits technologiques, qu’il s’agisse de casques audio, de console ou encore de gadgets et même de smartphones. Voici nos suggestions.

Nintendo Switch Lite : le cadeau qui fera forcément plaisir

La Switch Lite est la console immanquable à moins de 200 euros. Petite sœur de la Nintendo Switch première du nom sortie en mars 2018, elle fonctionne avec les mêmes jeux et offres les mêmes performances. En revanche, elle ne peut s’utiliser qu’en mode « portable ». Elle est ainsi vendue sans dock et sans manettes détachables, c’est ce qui permet de faire baisser son prix. Avec ça, vous ne pourrez faire qu’un heureux. Pensez tout de même à prendre jeu avec. On vous conseille The Legend of Zelda : Breath of Wild.

Apple AirPods 2 : les écouteurs indispensables pour les possesseurs d’iPhone

Est-il encore vraiment nécessaire de présenter les AirPods ? Ce sont les écouteurs True Wireless d’Apple qui ont fait un véritable carton auprès des possesseurs d’iPhone, puisqu’ils fonctionnent parfaitement avec les terminaux de la firme. Ces modèles avec boîtier de recharge filaires sont commercialisés à 179 euros, si vous avez un peu plus de budget, vous pourrez opter pour la version avec boîtier de charge sans fil ou encore les modèles « Pro » qui disposent de la réduction de bruit active.

Jabra Elite 65t et 75t : vraiment sans-fil

Si l’heureux destinataire possède un smartphone Android, préférez plutôt les Jabra Elite 75t. Ils succèdent aux 65t qui sont longtemps restés les écouteurs True Wireless au meilleur rapport qualité/prix du marché. Les 75t ajoutent notamment un boîtier à fermeture magnétique plus pratique. Ils conservent également leur qualité audio et leur petite taille très appréciable héritée de la génération précédente.

Casque sans fil Sennheiser HD 4.50 BTNC (ou Special Edition) : le bon son, et la réduction de bruit active

Sennheiser est une marque réputée dans le monde audio, et particulièrement auprès des professionnels. La firme propose également de nombreux produits grand public, dont des casques audio plutôt haut de gamme avec un bon positionnement tarifaire. C’est le cas notamment du HD 4.50 BTNC, qui a le mérite de proposer en plus de la réduction de bruit active. Vous ne trouverez pas mieux à ce prix. Notez qu’à l’heure ou nous écrivons ce guide, Amazon propose une Special Edition à moins de 100 euros, parfaitement identique au modèle BTNC classique. Il sera en revanche livré dans une boîte Amazon et non Sennheiser. C’est assurément le bon plan du moment, mais il ne durera pas éternellement.

Bose Soundlink Mini II : la meilleure enceinte portable

Pour mettre l’ambiance, la Soundlink Mini II est probablement la meilleure enceinte portable du marché. Compacte, esthétiquement réussie, puissante et avec une bonne restitution sonore. Bref, c’est l’enceinte portable la mieux équilibrée et son succès n’est donc pas dû au hasard. L’objet est tellement abouti que même après plusieurs années, Bose n’a pas jugé opportun de proposer un nouveau modèle. Les prix ont en revanche tendance à baisser, pour Noël, la voilà à moins de 150 euros.

Google Home Max : du gros son, l’intelligence en plus

C’est le plus grand des Google Home. Cette enceinte imposante de 5,3 kg s’adresse aux personnes souhaitant absolument une enceinte HiFi signée par Google. Elle se démarque donc des autres Google Home par ses qualités audio. L’appareil embarque pas moins de quatre haut-parleurs puissants, possède une prise jack et fonctionne en Bluetooth, comme l’explique notre test du Google Home Max. On apprécie son système Smart Sound qui permet à l’appareil de diffuser la musique en fonction de son placement et de la configuration de la pièce dans laquelle elle se trouve. Avis aux amateurs de gros son, ou aux possesseurs de grands salons.

Google Nest hub : assistant avec écran

Une enceinte Google Home, avec un écran en plus. Vous avez donc toutes les fonctionnalités de l’Assistant de Google, mais l’écran permet d’afficher des éléments supplémentaires comme les trajets sur Google Maps ou des vidéos YouTube directement sur l’écran. C’est notamment très pratique dans une cuisine pour suivre des recettes, ou mettre l’ambiance pendant que vous préparez de bons petits plats, ou pour consulter son agenda du jour et la météo pendant que vous prenez votre petit déjeuner en musique ou en écoutant la radio.

Xiaomi Redmi Note 8T : le meilleur smartphone à moins de 200 euros

Le Xiaomi Redmi Note 8T est le smartphone à moins de 200 euros par excellence. C’est à ce jour le meilleur smartphone dans cette catégorie de prix. Son écran LCD de 6,3 pouces Full HD aux couleurs justes jouent en sa faveur, tout comme ses performances offertes par le processeur Snapdragon 665. Le stockage est confortable avec 64 Go et il jouit enfin d’une excellente autonomie. La partie photo est forcément moins impressionnante dans cette gamme de prix, mais cela reste un ensemble très solide que l’on recommande vivement. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez consulter notre test du Xiaomi Redmi Note 8T.

Kit de démarrage Philips Hue : illuminez votre hiver

Fabricant d’ampoules depuis que l’ampoule existe (ou presque), Philips a su transférer son savoir-faire sur les ampoules connectées avec la gamme Hue. Ce sont aujourd’hui les ampoules connectées les plus polyvalentes selon nous. Nous le recommandons pour la qualité de leur lumière évidemment, mais en raison de son écosystème logiciel et matériel. En témoigne ce Pack de démarrage trois ampoules White and Color qui comprend également le pont Hue nécessaire au bon fonctionnement des ampoules ainsi que l’interrupteur / variateur. L’ensemble offre une très bonne base pour commencer un univers domotique d’autant que Hue est compatible avec Google Assistant, Alexa ou Siri. Elles pourront être pilotées à la voix.

Kindle Paperwhite : lisez cet hiver… et cet été

La saison des Kindle est plutôt l’été pour lire sur la plage. Mais bouquiner au coin du feu, c’est pas mal non plus. Le Kindle Paperwhite est la liseuse milieu de gamme d’Amazon, et comme beaucoup de produits de milieu de gamme, elle est polyvalente. Elle ne pèse que 182 grammes et n’a que 8,18 mm d’épaisseur, ce qui la rend vraiment très agréable à manipuler. L’écran antireflet de 6 pouces avec 300 ppp est largement suffisant pour apprécier sa lecture. Vous pourrez même en profiter la nuit grâce à ses 5 LED intégrées qui permettent de lire dans le noir absolu. Elle enfin certifiées IPX8, ce qui veut dire qu’elle résiste à l’eau. Ce sera pratique l’été prochain. Retrouvez notre test du Kindle Paperwhite.

