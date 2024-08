Test de la liseuse Onyx Boox Go Color 7 : Android et de la couleur

64 Go de stockage interne, extensible via microSD

Processeur Qualcomm Snapdragon 680 et 4 Go de RAM pour de bonnes performances

Onyx Boox, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cette entreprise chinoise propose des liseuses très intéressantes. Leur dernière création, la Go Color 7, incarne parfaitement leur philosophie : repousser les limites de ce qu'une liseuse peut faire. Entre e-reader et tablette Android, cet appareil hybride mérite qu'on s'y attarde.

Dans le marché des liseuses électroniques, la marque chinoise Onyx Boox se démarque par son approche atypique. Avec la Go Color 7, elle propose un appareil qui bouscule les codes du genre, alliant la technologie e-ink à la polyvalence d’Android.

Onyx Boox n’est pas un nouveau venu dans le monde des liseuses. Cette entreprise chinoise s’est fait un nom en proposant des appareils hybrides, souvent à la croisée des chemins entre liseuse traditionnelle et tablette tactile. La Go Color 7 s’inscrit parfaitement dans cette lignée, poussant encore plus loin le concept d’une liseuse polyvalente.

Tableau technique

Boox Go Color 7 Caractéristiques Nom du modèle Boox Go Color 7 Fabricant Onyx Type d’appareil Liseuse électronique couleur Système d’exploitation Android 12 avec Play Store installé Écran E Ink Kaleido 3 Taille de l’écran 7 pouces Résolution 300 ppi (noir et blanc), 150 ppi (couleur) Nombre de couleurs 4096 Processeur Qualcomm Snapdragon 680 (octa-core) RAM 4 Go Stockage interne 64 Go Extension de stockage Slot microSD Connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Port USB-C Batterie 2300 mAh Autonomie Plusieurs semaines (utilisation normale) Rétroéclairage Oui, avec réglage de température de couleur Boutons physiques Oui, pour le changement de page Haut-parleur Mono intégré Dimensions 156 x 137 x 6,4 mm Poids 195 g Résistance à l’eau Splashproof (sans certification IP précise) Formats de fichiers supportés 20 formats de documents, 4 formats d’image, 2 formats audio Fonctionnalités supplémentaires Google Play Store, Assistant IA intégré, compatibilité Calibre Prix de lancement 280 euros Accessoires inclus Étui magnétique en simili cuir

Un design pensé pour le confort de lecture

Dès la prise en main, on sent que la Go Color 7 a été conçue avec soin. Avec ses dimensions de 156 x 137 x 6,4 mm et son poids plume de 195 grammes, elle se fait oublier dans la main.

Le dos texturé offre une bonne prise en main, évitant les glissements. De plus, c’est agréable en mains.

On apprécie particulièrement les boutons physiques de changement de page, placés sur le côté le plus large de l’appareil. Leur positionnement permet une utilisation confortable d’une seule main, que l’on soit droitier ou gaucher.

Dans les applications, les boutons peuvent remplir différentes fonctions : dans l’application Kindle, par exemple, ils fonctionnent comme les boutons de volume et peuvent également être utilisés pour tourner les pages. En ce sens, l’utilisation du Boox Go Color 7 est très similaire à celle du Kindle Oasis, qui avait à la fois le même facteur de forme et deux boutons au même endroit.

Côté connectique, on trouve un port USB-C pour la recharge et le transfert de données, ainsi qu’un slot microSD pour étendre le stockage au-delà des 64 Go intégrés. Un petit haut-parleur mono est également de la partie, permettant d’écouter des livres audio ou de la musique. On peut aussi appareiller un casque ou des écouteurs Bluetooth.

Notons que si Onyx annonce une certaine résistance aux éclaboussures, aucune certification IP précise n’est mentionnée. On évitera donc les séances de lecture au bord de la piscine.

Un écran qui en met plein la vue

Le véritable atout de la Go Color 7 réside dans son écran E Ink Kaleido 3 de 7 pouces. Cette technologie permet d’afficher jusqu’à 4096 couleurs, une prouesse pour une liseuse.

En noir et blanc, la résolution atteint les 300 ppi, ce qui garantit une excellente lisibilité des textes. En mode couleur, on descend à 150 ppi, ce qui reste très correct pour apprécier des bandes dessinées ou des magazines.

Le contraste est bon, même si légèrement en retrait par rapport aux meilleures liseuses noir et blanc du marché.

Les couleurs, incomparables avec un écran LCD ou OLED, apportent une vraie plus-value, notamment pour les contenus illustrés. Les angles de vision sont bons, et l’écran reste parfaitement lisible en plein soleil, l’un des grands avantages de la technologie e-ink.

Pour la lecture nocturne, un système de rétroéclairage est intégré, avec la possibilité d’ajuster la température de couleur. On regrette cependant l’absence d’un capteur de luminosité ambiante pour un réglage automatique.

L’Onyx Boox Go Color 7 offre un peu d’options dans les réglages d’image par rapport aux Kindle d’Amazon. Ces ajustements, accessibles via les paramètres rapides ou en glissant depuis le coin inférieur gauche de l’écran, permettent de modifier le taux de rafraîchissement selon les besoins spécifiques de chaque application.

Par exemple, pour la lecture d’un livre sur l’application Kindle, on privilégiera le réglage offrant la meilleure qualité d’image mais le taux de rafraîchissement le plus lent, nommé « Normal » sur cet appareil.

Pour un contenu plus dynamique, comme le défilement de texte, le réglage « Vitesse » offre un bon compromis entre fluidité et ghosting. Le mode « A2 », quant à lui, permet un affichage encore plus fluide, particulièrement utile pour la navigation web, bien qu’au prix d’un ghosting plus prononcé.

Bien que la simplification des paramètres par Onyx soit généralement appréciée, certaines dénominations peuvent prêter à confusion, comme l’utilisation du terme « Normal » pour désigner la meilleure qualité d’image.

Android à bord : quand la liseuse se fait tablette

L’une des particularités de la Go Color 7 est d’embarquer une version complète d’Android 12. Cette approche ouvre un champ des possibles immense pour une liseuse. Non seulement vous avez accès au Play Store pour télécharger vos applications de lecture préférées (Kindle, Kobo, etc.), mais vous pouvez également installer d’autres types d’apps : navigateur web, client mail, jeux… Les possibilités sont quasi infinies.

L’interface utilisateur, bien que basée sur Android, a été optimisée pour une utilisation sur un écran e-ink. La navigation est fluide, et Onyx propose de nombreuses options pour ajuster le rafraîchissement de l’écran selon les applications. C’est particulièrement utile pour la navigation web ou l’utilisation d’apps non conçues initialement pour ce type d’écran.

Ainsi, lorsque l’utilisateur passe de l’application Kindle à Chrome, par exemple, la liseuse ajuste automatiquement ses réglages pour s’adapter au mieux à chaque environnement.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 680, couplé à 4 Go de RAM, offre des performances très correctes pour une liseuse. Bien sûr, ne vous attendez pas à jouer à des jeux 3D ou à regarder des vidéos en streaming de manière fluide — ce n’est clairement pas l’objectif de l’appareil. Mais pour la lecture, la navigation web et l’utilisation d’applications légères, c’est amplement suffisant.

Parmi les fonctionnalités intéressantes, on notera la présence d’un assistant IA basé sur GPT-3 d’OpenAI. Si son utilité sur une liseuse reste à démontrer, c’est une addition intrigante qui pourrait trouver son public.

Cette liseuse fonctionne parfaitement avec le logiciel Calibre, sur Windows et macOS, elle est reconnue et accepte tous les formats usuels.

Si vos livres Kindle sont protégés par DRM, vous devrez d’abord les convertir avec un plugin DeDRM pour Calibre. Pour des raisons légales, nous ne détaillerons pas cette étape ici. pour importer vos livres électroniques, la liseuse est bien reconnue dans l’app.

Une autonomie digne d’une liseuse

Malgré ses fonctionnalités avancées, la Go Color 7 n’oublie pas qu’elle est avant tout une liseuse. Sa batterie de 2300 mAh lui assure une autonomie de plusieurs semaines en utilisation normale. La mise en veille automatique est efficace, permettant de conserver la charge lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

Bien sûr, l’utilisation intensive d’applications Android gourmandes réduira cette autonomie, mais même dans ce cas, vous devriez tenir plusieurs jours sans avoir besoin de recharger.

Prix et disponibilité

La Boox Go Color 7 est disponible au prix de 280 euros sur la boutique en ligne européenne d’Onyx. Un étui magnétique en similicuir est inclus dans le package, ce qui est un plus appréciable.

Ce positionnement tarifaire la place dans le haut du panier des liseuses, mais reste justifié au vu des fonctionnalités offertes. Elle se positionne comme une alternative intéressante aux tablettes d’entrée de gamme pour ceux qui privilégient le confort de lecture.

