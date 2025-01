Onyx Boox Palma : cette liseuse au format smartphone perd 70 € de son prix pendant les soldes

La Boox Palma d’Onyx est une liseuse de seulement 6,13 pouces, un format compact qui plaira à celles et ceux qui souhaitent pouvoir emporter leur collection d’e-books partout, très facilement. Une liseuse que vous trouverez, pendant ces soldes d’hiver, à 229,95 euros au lieu de 299,95 euros chez Rue du commerce.

Alors que les fabricants de liseuses proposent souvent des modèles toujours plus imposants (la Kindle Oasis et la Kobo Elipsa 2E sont de bons exemples), d’autres marques se concentrent parfois sur des modèles nettement plus compacts. C’est notamment le cas d’Onyx, chez qui on peut par exemple trouver une liseuse qui n’est pas plus grande qu’un smartphone. On vous présente la Boox Palma, qui fonctionne d’ailleurs sous Android 11, et qui est soldée à -23 % en ce moment.

Les points essentiels de la Boox Palma

Une liseuse compacte de 6,13 pouces

Compatible Wi-Fi et Bluetooth

Android 11

Auparavant proposée à 299,95 euros, la liseuse Boox Palma est aujourd’hui disponible en promotion à 229,95 euros chez Rue du commerce.

Une toute petite liseuse à glisser dans une poche

On l’a mentionné juste au-dessus : l’Onyx Boox Palma est une liseuse particulièrement compacte qui ressemble tout simplement à un smartphone. Avec sa diagonale de 6,13 pouces, elle tient clairement dans une poche et devrait offrir une prise en main agréable, d’autant plus qu’elle ne pèse pas plus de 170 g. Petite, mais aussi résistante, cette liseuse peut même résister aux éclaboussures, selon la marque.

Pour en dire davantage sur son écran, on a ici droit à une dalle qui présente une définition de 1 648 x 824 pixels et qui est surtout dotée de la technologie E-Ink Carta 1200, une encre numérique qui promet une bonne clarté des contenus. Une résolution de 300 PPI est ici proposée, gage d’une netteté agréable. Un filtre anti-lumière bleue est même intégré pour plus de confort de lecture. Au dos de la liseuse, on trouve par ailleurs une caméra de 16 Mpx avec un flash, qui permet de capturer des documents. Plutôt pratique.

Android 11 est de la partie

Côté connectivité, la Boox Palma prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui devrait ravir les adeptes du livre audio, qui pourront ainsi connecter des écouteurs ou un casque sans fil à l’appareil. Au cœur de cette liseuse, se niche également un processeur Qualcomm Octa-core, épaulé par 6 Go de RAM et complété par 128 Go de stockage. Que les possesseurs d’une très large bibliothèque d’e-books se rassurent : un port pour carte microSD est bien présent pour étendre le stockage jusqu’à 1 To.

La Boox Palma a enfin l’avantage d’être animée par Android 11, ce qui permet d’avoir accès à toutes les applications du Play Store ; non seulement les applications de lecture traditionnelles, mais aussi les réseaux sociaux, par exemple. La liseuse se transforme ainsi en mini-tablette, en somme. Côté autonomie, c’est une batterie de 3 950 mAh qui prend place, mais il faudra peut-être s’attendre à une endurance moindre que celle offerte par les liseuses classiques dotées d’un système d’exploitation optimisé pour la lecture au lieu d’Android.

