Ce PC portable atypique, avec deux écrans tactiles + clavier séparé, perd 900 € de son prix chez la Fnac

Le Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO est un PC portable qui tente quelque chose de différent, en proposant deux écrans tactiles avec des charnières 360°, pour l’utiliser comme une tablette. En plus, son prix est en forte baisse aujourd’hui chez la Fnac.

Pourquoi un PC portable serait uniquement un clavier surmonté d’un écran ? Lenovo a décidé de changer les règles du jeu avec le Yoga Book 9 13IMU9 EVO qui dispose non pas d’un, mais de deux écrans, qui plus est tactiles, associés à un clavier Bluetooth pour quand même pouvoir gérer la prise de notes. La marque n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il s’agit d’une version mise à jour du Lenovo Yoga Book 9i.

Les points forts du Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO

Les deux écrans tactiles et le clavier détachable renforcent son côté nomade

Il cache quand même un processeur Intel Core Ultra 7 155U

La multitude de configurations possibles avec les écrans et le clavier

Quand il n’est pas en promotion, le Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO coûte 2 799 euros chez la Fnac, mais aujourd’hui, vous pouvez le commander pour 1 899 euros.

Est-ce un PC, une tablette, un livre ? Les trois !

Le Lenovo Yoga Book 9 est un PC portable pas comme les autres. Vous l’aurez compris en introduction, lorsque vous ouvrez ce ordinateur, vous vous retrouvez face à deux écrans tactiles de 13,3 pouces qui affiche quand même une définition de 2880 x 1800 pixels. Certes, la taille n’est pas très grande, heureusement que la qualité est là pour rattraper le tout. Mais ce qu’il y a de vraiment bien, c’est l’usage qu’on peut en faire.

Vous pouvez l’avoir devant vous, ouvert comme un PC classique, le clavier posé sur l’écran du bas, la seconde moitié se transformant en pavé tactile. Sinon, vous pouvez afficher les deux écrans pour avoir plus de fenêtres, gérer le multitâche et toujours utiliser le clavier. Sinon, ils peuvent aussi être posés debout, à 90°, format livre ouvert, le top pour travailler sur le graphisme. Sa polyvalence va clairement en séduire plus d’un(e).

Un ordinateur fait pour durer grâce à l’IA

L’ordinateur se veut être relativement compact, en témoigne ses écrans de 13,3 pouces. Donc il fait 29,91 x 20,39 x 1,59 cm pour 1,3 kg seulement. À l’intérieur, vous retrouvez un processeur Intel Core Ultra 7 155U cadencé à 4,8 GHz, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et une puce Intel Iris Xe Graphics. Une belle configuration qui, pour des tâches quotidiennes ou professionnelles, est amplement suffisante. Par contre, on n’est pas sur de la configuration gaming, donc de ce côté-là, il ne faudra pas être trop gourmand.

En revanche, il est compatible avec la technologie Intel IA Boost, qui permet de prendre en charge les tâches utilisant l’intelligence artificielle. Donc si vous vous en servez tous les jours ou souhaitez découvrir les possibilités de cette technologie relativement récent, ça peut être un atout en sa faveur. L’autonomie, enfin, est annoncée à environ 7h, tout dépend de ce que vous en faites. C’est dans la moyenne, quoiqu’un peu léger pour une journée complète d’utilisation.

Si jamais vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez lire le test du Lenovo Yoga Book 9i. C’est, à quelques différences près, plus ou moins un modèle similaire.

