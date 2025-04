Quelles sont les meilleures liseuses couleur en 2025 ? La sélection

Vous cherchez une bonne liseuse électronique capable d’afficher de la couleur ? Il existe un certain nombre de références sur le marché en 2025 : voici notre sélection de celles que nous vous recommandons.

Longtemps cantonnés aux nuances de gris, les écrans e ink sont désormais capables d’afficher de la couleur. Cela prendra tout son sens si vous lisez des bandes dessinées et comics, des romans graphiques, des livres illustrés, certains mangas, ou encore des magazines. Avant l’achat, soyez cependant bien conscients que cette dernière sera plus délavée que sur un écran de tablette classique.

Toutes les marques spécialisées sur les liseuses électroniques proposent dorénavant au moins un modèle couleur. Dans cette sélection, vous trouverez quatre marques : Kobo, Kindle, Onyx et Vivlio. C’est parti pour nos recommandations des meilleures liseuses électroniques à écran couleur !

Pour un choix plus large, rendez-vous sur notre guide concernant les meilleures liseuses du marché. Et si vous préférez finalement opter pour une tablette, nous avons également une sélection dédiée.

Kobo Libra Colour La liseuse couleur au meilleur rapport qualité/prix

Kobo s’est rapidement placé sur le segment couleur, avec sa Libra Colour, un modèle emblématique. Le modèle dispose d’un écran E Ink Kaleido 3 de 7 pouces, capable d’afficher 4096 couleurs, tout en offrant une définition de 1680 x 1264 pixels. La résolution atteint 300 ppp pour le contenu en noir et blanc, et 150 ppp pour les contenus en couleur. L’affichage monochrome est un peu moins net que sur une liseuse dédiée noir et blanc : il s’agit d’un désavantage commun à toutes les liseuses couleurs.

L’appareil propose une ergonomie soignée avec des boutons physiques bien placés, et un design asymétrique pratique pour la saisir (pour droitiers comme gauchers). Avec un poids plume de 200 grammes, elle se fait oublier. Son éclairage ComfortLight PRO permet de régler la luminosité et la température de couleur. Elle dispose d’une résistance à l’eau (IPX8) et son autonomie d’un mois est très appréciable.

Elle embarque 32 Go de stockage interne, ce qui est suffisant pour stocker jusqu’à 24 000 ebooks ou 150 livres audio Kobo, mais ne propose pas d’extension par carte microSD.

Un des grands atouts de cette liseuse est sa compatibilité avec le Stylet Kobo 2 (vendu séparément à 70 euros), qui permet de prendre des notes manuscrites, d’annoter des ebooks ou de surligner des passages en couleur. Il est aussi possible de créer et organiser des carnets de notes, ce qui en fait un outil polyvalent pour la lecture et la prise de notes.

La Libra Colour prend en charge de nombreux formats de fichiers, dont EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, CBR, CBZ (idéal pour les mangas et BD), ainsi que les images et le texte (JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF). Elle est également compatible avec l’application Pocket, permettant de sauvegarder et lire des articles web sur la liseuse.

Retrouvez notre test détaillé de la Kobo Libra Colour.

Plus petite : la Clara Colour

Si votre budget est moindre ou que vous souhaitez un plus petit écran, optez pour la petite sœur, la Clara Colour. Plus petite, plus légère, elle dispose de la même technologie d’écran mais celui-ci se cantonne à 6 pouces. Oubliez par contre les boutons physiques, ainsi que la compatibilité avec le stylet. À voir si vous pouvez vous contenter de la Clara, proposée à 159 euros.

Amazon Kindle Colorsoft La Kindle challenger

Les adeptes des Kindle seront ravis de savoir qu’Amazon est récemment passé aussi à la couleur. Le Kindle Colorsoft utilise, comme son concurrent Kobo, un e-Ink Kaleido de 7 pouces. Elle partage d’ailleurs pas mal d’autres caractéristiques avec elle, tel qu’une certification IPX8 ainsi que 32 Go de stockage.

Cet écran présente, comme tous les autres, des couleurs un peu délavées. Cependant, les contrastes relevés font partie des meilleurs sur le marché de la liseuse couleur. La luminosité max est bonne aussi.

On retrouve aussi une compatibilité avec les livres audio grâce à la présence du Bluetooth. Elle est par contre un poil plus lourde, avec 219 grammes sur la balance. L’autonomie annoncée va jusqu’à 8 semaines. On profite d’ailleurs de la recharge sans-fil, à condition de disposer d’un socle de recharge compatible avec l’appareil, vendu 40 euros.

On la trouve maintenant uniquement en « Signature Edition », avec des fonctionnalités héritées de la Paperwhite, notamment le rétroéclairage automatique avec choix d’une colorimétrie plus ou moins chaude. Elle reprend aussi son esthétique. Amazon fait le choix de ne pas inclure de bord latéral pour la prise en main, contrairement aux autres constructeurs. On retrouve en outre encore et toujours ce satané bouton de mise en veille sur la tranche inférieure, un emplacement commun à toutes les Kindle et fort peu judicieux. Quant à l’OS, il reste très intuitif et clair, ainsi que bien fluide.

Si vous êtes prêt à embrasser l’écosystème Kindle, plus fermé que celui de Kobo, ce Kindle propose un des meilleurs écrans e ink couleur du moment.

Onyx Boox Go Color 7 Une liseuse sous Android

La Onyx Boox Go Color 7 se distingue sur le marché des liseuses par son approche hybride, mêlant la technologie e-ink couleur à la polyvalence d’Android 12.

On retrouve un écran de 7 pouces Kaleido 3. Son design compact et léger (195 g) avec un dos texturé assure une bonne prise en main, facilitée par des boutons physiques pour tourner les pages, bien placés pour un usage à une main, que l’on soit droitier ou gaucher.

Côté connectique, en plus du port USB-C, on trouve un slot microSD pour étendre le stockage au-delà des 64 Go de base. Elle dispose même d’un petit haut-parleur mono, qui peut permettre d’écouter des livres audio.

L’interface Android a été adaptée pour l’e-ink et la navigation est fluide grâce au processeur Snapdragon 680 et à 4 Go de RAM, même si l’appareil n’est pas conçu pour des usages multimédias lourds.

Sur l’autonomie, on peut cumuler plusieurs semaines d’utilisation, à condition de ne pas abuser d’apps Android trop gourmandes pour le processeur.

On regrettera tout de même l’absence de certification d’étanchéité, dommage à ce prix.

Retrouvez notre test de la Onyx Boox Go Color 7 sur Frandroid.

Notez que si vous souhaitez un plus grand écran, ainsi qu’un stylet, vous pouvez vous tourner vers la Boox Air Note 4C, dont nous parlons plus bas.

Vivlio Light HD Color Une liseuse compacte et abordable

La Vivlio Light HD Color est la plus petite de cette sélection : son écran ne fait que 6 pouces. Autant se le dire tout de suite : il ne s’agit pas du meilleur écran e ink couleurs du marché.

La Vivlio a cependant pour elle sa toute petite taille, similaire à celle d’une Kindle classique, ce qui permettra de la glisser dans une poche. On salue aussi la présence de quatre boutons physiques de navigation, situés en bas.

Vivlio Light HD Color en main // Source : Frandroid

On retrouve un écran avec la technologie Kaleido 3. Cependant, il profite de contrastes moindres par rapport aux modèles dont nous avons parlé précédemment. Rien à redire sur la résolution avec les classiques 300 ppp pour le N&B et le 150 ppp pour la couleur.

On reprochera surtout à cette liseuse de souffrir d’une certaine lenteur, surtout lors du rafraîchissement des pages. La petite taille de l’écran limite l’intérêt pour la lecture de bandes dessinées ou de magazines, obligeant souvent à zoomer, ce qui peut devenir fastidieux. Elle conviendra plus pour des mangas.

Passons à la grande force de cette Vivlio Light HD Color : elle tourne avec un OS basé sur Linux. Ainsi, elle parvient à se démarquer par sa personnalisation poussée : les boutons physiques sous l’écran sont configurables, par exemple. Cette ouverture logicielle est un atout, avec la prise en charge de nombreux formats de fichiers, y compris EPUB, PDF, CBR/CBZ, et la gestion des DRM Adobe et CARE, ce qui évite d’avoir à convertir les livres. Elle propose aussi un mode sombre, des outils d’annotation en couleur, la prise de notes, et la possibilité de dessiner sur l’écran. Enfin, on retrouve la possibilité d’écouter des livres audio via Bluetooth. Elle est étanche, car certifiée IPX8.

On conseillera cette liseuse couleurs pour les personnes qui cherchent un mini format, et comptent plutôt profiter de la couleur de manière anecdotique — ainsi qu’à celles qui n’ont pas un budget extensif.

Lisez notre test complet de la Vivlio Light HD Color pour en savoir plus.

Et la Vivlio InkPad Color 3 ?

Plus haut de gamme, la Vivlio InkPad Color 3 a un plus grand écran, de 7,8 pouces, qui peut être un bon compromis entre portabilité et confort de lecture. Autres petits plus : un haut-parleur intégré et un stockage interne de 32 Go contre 16 pour la petite sœur.

Les grands formats : carnets de notes et liseuses

En plus des liseuses très classiques présentées ci-dessus, il existe d’autres types de produits proches qui peuvent remplir le rôle de liseuses couleur. Vous ainsi opter pour un bloc-notes numérique, avec un plus grand écran et fourni avec un stylet. Voici deux produits qui pourront remplir ce rôle.

La ReMarkable Paper Pro

La ReMarkable Paper Pro est avant tout un carnet numérique. Mais elle remplit aussi des fonctions de liseuses. Possédant l’écran Kaleido 3, elle affiche donc des couleurs, sans compter que cet immense écran de 11,8 pouces est le plus grand du marché. Elle sera intéressante si vous comptez prendre régulièrement des notes ou avez vraiment besoin d’une grande dalle. Attendez-vous cependant à une interface très fermée, avec peu de formats pris en charge et peu de fonctionnalités. Autre souci : un tarif élevé de 650 euros.

La ReMarkable Paper Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Onyx Boox Note Air 4C, sa concurrente

Principale concurrente sur le secteur des carnets numérique, la Boox Air Note 4C, avec son écran Kaleido 3 de 10,3 pouces (2480 x 1860 pixels, 300 pp en N&B et 150 pp en couleurs). On notera des contrastes plus élevés que chez les consœurs, un bon point. Mais le principal avantage du produit est qu’il combine les fonctionnalités d’une liseuse, d’un bloc-notes numérique et d’une tablette Android. La Boox tourne en effet sous Android 13 et dispose donc d’un accès au Play Store. Avec son processeur octa-core Qualcomm et ses 6 Go de RAM, elle sera plus véloce que les modèles de liseuses classiques. L’autonomie sera par contre forcément moindre, autour de 10 jours. Comptez en outre sur 64 Go de stockage interne.

Une option très polyvalente, qui a en plus le bon goût d’être ni trop petite ni trop grande. Mais même « souci » que la ReMarkable : un tarif forcément plus élevé, ici à 549 euros.

Tout savoir sur les liseuses couleur

Pourquoi opter pour une liseuse couleur ?

Ce type d’appareil offre plusieurs avantages. Il s’adresse principalement aux amateurs de bandes dessinées, de mangas, de romans graphiques, de livres jeunesse ou encore à ceux qui lisent beaucoup de magazines et de guides illustrés. En outre, les modèles avec stylet seront d’autant plus pertinents car ils permettent d’annoter ou de surligner avec différentes couleurs, ce qui s’avère bien pratique sur les pdf.

Comparée à une tablette classique, une liseuse couleur offre un confort de lecture supérieur, notamment grâce à l’absence de rétroéclairage direct qui fatigue les yeux. De plus, l’autonomie d’une liseuse couleur se compte en semaines, ce qui surpasse de loin celle des tablettes classiques.

Quels sont les inconvénients d’une liseuse couleur ?

Il existe aussi quelques limitations à prendre en compte. Les couleurs affichées sur une liseuse couleur sont moins vives et moins précises que sur une tablette ou un smartphone : il faut en avoir conscience avant l’achat. La résolution pour les images en couleur est en outre inférieure à celle du noir et blanc, généralement 150 ppp contre 300 ppp en noir et blanc.

L’écran couleur est en outre peu plus sombre et offre un contraste moins marqué sur les textes noirs, qu’une liseuse noir et blanc. C’est d’ailleurs pour cela que l’on ne conseillera pas l’achat d’une liseuse à écran couleur si vous ne comptez pas utiliser cette fonctionnalité (ou trop peu) : en termes de contrastes purs et de confort de lecture sur les lettres, une liseuse classique sera plus efficace.

Enfin, le prix d’une liseuse couleur est généralement plus élevé.

Comment fonctionne un écran e ink couleur ?

La majorité des liseuses de cette sélection (excepté la ReMarkable Paper Pro) utilisent un écran avec la technologie Kaleido 3. Cette dernière repose sur un principe assez simple : il s’agit d’un écran E Ink noir et blanc classique, sur lequel est ajouté un filtre couleur (de type RVB).

Dans le détail : on a d’abord un écran E Ink classique, composé de microcapsules contenant des particules noires et blanches. Selon le champ électrique appliqué, ces particules montent ou descendent vers la surface de l’écran, affichant du noir, du blanc ou des niveaux de gris. Par-dessus cette dalle noir et blanc, on ajoute une couche appelée Color Filter Array (CFA), constituée d’une mosaïque de filtres rouges, verts et bleus. La lumière ambiante arrive sur l’écran, traverse d’abord le filtre couleur, puis la couche E Ink. Selon la combinaison des niveaux de gris affichés sous chaque filtre (rouge, vert, bleu), l’œil perçoit une couleur. En combinant ces filtres et niveaux de gris, l’écran peut ainsi afficher jusqu’à 4096 couleurs différentes. Mais, en conséquence, la résolution obtenue en couleur est inférieure à celle du noir et blanc, car un pixel couleur correspond à plusieurs pixels noirs et blancs sous-jacents.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.