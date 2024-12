Kobo : Fnac baisse le prix des meilleures liseuses à offrir à Noël

Les livres, c’est chouette. Mais pas quand il faut en trimballer une demi-douzaine dans ses valises pour s’occuper le temps des vacances. Il existe heureusement de merveilleux petits appareils nommés liseuses pour palier ce problème.

Si l’envie d’acquérir une liseuse vous démange fortement, les fêtes de fin d’année constituent le moment idéal pour franchir le pas. En ce moment, et jusqu’au 24 décembre, les modèles les plus intéressants issus de la gamme Kobo by Fnac sont disponibles à prix réduit. C’est le cas de la Kobo Clara Colour qui voit son prix baisser de 20 euros pour tomber à 139,99 euros.

Kobo Clara Colour : mettez un peu de couleur dans vos lectures

Pourquoi se contenter du noir et blanc lorsque l’on peut avoir de la couleur ? C’est un peu la philosophie développée par Kobo avec son modèle Clara Colour. Cette liseuse de 6 pouces est équipée d’un écran E-ink Kaleido 3 qui lui permet d’afficher tous les contenus qu’elle héberge en couleur. Une aubaine pour les amateurs de BD ou de romans graphiques, cette liseuse étant capable de lire les fichiers image (JPEG, GIF, BMP, PNG ou TIFF), et les fichiers dédiés à la BD (CBR et CBZ) en sus des habituels ePUB et PDF. La Kobo Clara Colour est aussi capable de lire les livres audio, et bénéficie d’une connexion Bluetooth pour que vous puissiez les écouter en toute quiétude.

Afin d’accueillir tous vos contenus, cette liseuse possède un stockage interne de 16 Go, soit l’équivalent de 12 000 e-books ou 75 livres audio. De quoi engranger des heures et des heures de lecture et cela tombe bien, car l’autonomie est ici au rendez-vous avec plusieurs dizaines de jours de fonctionnement avec les bons réglages. Conçues avec des matériaux recyclables, elle mise aussi sur la réparabilité et la durabilité : certifiée IPX8 (jusqu’à 60 minutes dans deux mètres d’eau), elle dispose aussi de nombreuses pièces détachées afin de pouvoir remplacer les composants clefs qui rendraient l’âme.

Dernier avantage de cette liseuse : le confort d’utilisation. On le sait, les écrans E-ink sont beaucoup moins agressifs que les écrans traditionnels, et diminuent les risques de fatigue visuelle. La Kobo Clara Colour va un peu plus loin avec son système Comfort Light Pro qui réduit non seulement les émissions de lumière bleue, mais adapte aussi la luminosité et la température de l’affichage au fil de la journée. Un mode sombre, ainsi que la possibilité d’ajuster police et interligne sont aussi de la partie pour une expérience personnalisable et confortable au possible.

Pour les fêtes de fin d’année, la Kobo Clara Colour profite d’une réduction de 20 euros qui la fait tomber à 139 euros jusqu’au 24 décembre prochain.

Kobo Sage et Kobo Elipsa 2E : polyvalence et grand format à l’honneur

Si vous souhaitez une liseuse dotée de fonctionnalités avancées, la gamme Kobo possède deux modèles qui pourraient vous intéresser. La Kobo Sage pour commencer. Écran 8 pouces, stockage de 32 Go : cette liseuse impressionne par son confort d’utilisation et sa capacité à stocker une véritable bibliothèque (près de 24 000 livres quand même). Elle se démarque aussi par son ergonomie et notamment son côté droit plus large qui abrite des boutons permettant de naviguer simplement d’une page à l’autre. Une disposition qui garantit une meilleure prise en main.

La fonctionnalité Comfort Light Pro permet quant à elle de profiter d’un affichage doux et agréable à l’œil tout au long de la journée, tandis que la connectivité Bluetooth permet de connecter facilement un casque ou des écouteurs pour écouter n’importe quel audiobook. Mais le gros avantage de cette liseuse reste sa compatibilité avec les stylets (comme le Kobo 2), afin de prendre des notes directement sur vos livres, ou dans l’application dédiée.

Actuellement, cette liseuse bénéficie d’une réduction de 30 euros qui fait baisser son prix à 269,99 euros.

La Kobo Elipsa 2E se positionne comme la (très) grande sœur des deux autres modèles. Reprenant dans les grandes lignes les fonctionnalités de la Sage (prise de notes, Comfort Light Pro, Bluetooth, stockage de 32 Go), elle se démarque avant tout grâce à son écran de 10,3 pouces. Pour ne rien gâcher, elle est livrée avec un stylet Kobo 2, ce qui en fait un outil de prise de notes parfait, que l’on peut aisément emmener partout avec soi.

En vue de Noël, cette liseuse voit son prix passer de 399 à 349 euros, soit une jolie réduction de 50 euros.

Kobo+ by Fnac : ne laissez plus jamais votre liseuse sur sa faim

Avoir une liseuse, c’est bien beau, encore faut-il avoir quelque chose à lire dessus. C’est là qu’intervient le service Kobo+ by Fnac. Un abonnement mensuel qui permet d’accéder à un vaste catalogue d’e-books de toutes sortes, pour que chacun y trouve son compte. Science-fiction, polar, littérature jeunesse, mais aussi romance ou romans feel good : ce sont près de 100 000 titres en français qui vous attendent.

En souscrivant à cet abonnement, vous accéderez à un réservoir inépuisable de livres que vous pourrez lire comme bon vous semble. Un service précieux pour les lecteurs assidus comme pour les lecteurs occasionnels qui souhaiteraient découvrir de nouveaux genres ou auteurs à leur rythme. Proposé à 9,99 euros par mois, cet abonnement bénéficie d’une période d’essai de 14 jours totalement gratuite et sans engagement. Un délai suffisant pour savoir si ce service correspond ou non à vos besoins.