Test de la Vivlio Light HD Color : une liseuse couleur intéressante qui ne doit pas se reposer sur ses lauriers

Sur le marché des liseuses électroniques, les Kindle d’Amazon et les Kobo de la Fnac sont celles qui reviennent le plus souvent. Pourtant, d’autres constructeurs sont aussi doués dans ce domaine, comme la firme française Vivlio. Si celle-ci ne vous dit rien, cette entreprise lyonnaise existe déjà depuis 10 ans.

Comme ses concurrents, Vivlio prend soin d’offrir un catalogue complet pour satisfaire les différents besoins des lecteurs et des lectrices. Deux nouveaux modèles ont d’ailleurs été ajoutés : la InkPad Color 3 et la Light HD Color. C’est deux liseuses mettent en avant un écran couleur, pour séduire les amateurs de BD, de mangas ou de comics. Elles sont peu nombreuses sur le marché, même si tout récemment, Kobo a également sorti deux nouvelles liseuses couleurs, tout comme Amazon qui vient d’annoncer sa Colorsoft.

Après avoir testé le modèle Libra Color de chez Kobo, nous avons souhaité découvrir la nouvelle gamme de Vivlio, en testant son modèle entrée de gamme, la Light HD Color. Voyons voir ce qu’elle vaut…

Fiche technique

Modèle Vivlio Light HD Color Dimensions 108 mm x 7,6 mm DPI 300 ppp Stockage extensible Non Mémoire interne 16 Go Autonomie (selon constructeur) 30 jours Compatible 4G Non Compatible 5G Non Type de connecteur USB Type-C Poids 182 g Couleur Noir Apparence Plastique Indice de protection IPx8 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Light HD Color prêtée par Vivlio.

Design : légère, pratique à transporter et robuste

C’est la première fois que j’utilise une liseuse Vivlio, et elle ressemble aux autres livres électroniques que j’ai pu déjà avoir en main. Son format est d’ailleurs assez proche de la liseuse classique 2022 d’Amazon, mais avec des bords moins arrondis et plus rectangulaires. Ses dimensions 156 × 108 × 7,6 mm et son poids de 182 g la rendent particulièrement agréable à utiliser.

Vivlio Light HD Color en main // Source : Frandroid

Elle tient confortablement dans une main, ce qui en fait un compagnon idéal pour les longues sessions de lecture. Son dos profite d’un revêtement antidérapant, qui simplifie au passage la prise en main, mais attrape vite les traces de doigt et les saletés avec les rainures. Elle est aussi très facile à transporter et prendra peu de place dans votre sac.

Le revêtement de la liseuse est agréable, mais attrape les traces de doigt // Source : Frandroid

Et si beaucoup de liseuses utilisent le tactile pour naviguer dans l’interface, la Light HD Color propose une alternative pratique avec des boutons physiques sous l’écran au nombre de quatre. Ils permettent soit d’aller sur la page d’accueil, de changer de pages, mais aussi d’éteindre ou allumer la liseuse. C’est un bon moyen d’accéder rapidement aux principales fonctions de la liseuse.

Ils donnent rapidement accès aux principales fonctions de la liseuse Les boutons physiques sont une bonne alternative

La tranche inférieure accueil de l’USB-C pratique au quotidien. L’ensemble est certifié IPX8, ce qui permet de l’utiliser sans crainte dans son bain ou au bord de la piscine. D’après le constructeur, elle peut résister jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes.

La présence d’un port USB-C sur la Light HD Color // Source : Frandroid

On apprécie aussi le côté éthique de Vivlio qui choisit un simple emballage en carton recyclé. On y trouve le strict nécessaire, à savoir la liseuse, le câble de recharge (USB-A vers USB-C), et un guide de démarrage rapide.

Un joli écran couleur limité…

Sans surprise, l’écran de la Light HD Color utilise un écran e-ink, mais qui a la particularité d’afficher des couleurs, et ce, grâce à la technologie d’écran Kaleido 3 d’E Ink.

Page d’accueil de la Vivlio Light HD Color // Source : Frandroid

Même si l’encre électronique couleur semble prometteuse, elle n’est pas encore parfaite. Les couleurs sont délavées et ne reflètent pas la réalité du livre affiché. Ce n’est pas non plus la technique d’affichage la plus rapide… En affichant une nouvelle page, le rendu devient pixelisé et gêne le confort visuel. Pour y remédier, il faut un deuxième appui, que ce soit avec le bouton physique ou au toucher, pour obtenir un affichage plus net. La liseuse vient alors « réinitialiser » l’écran en le faisant clignoter brièvement.

Difficile de lui faire le reproche, car ces écrans couleurs ne visent pas la même précision et saturation des couleurs que celles que l’on retrouve sur un écran LCD ou OLED d’un smartphone ou d’un ordinateur portable.

Elles apportent tout de même un vrai plus, notamment sur les livres illustrés. Les bandes dessinées, certaines pages de manga, les livres de cuisine et de voyage, les magazines et les romans graphiques prennent vie sur cet écran. La couverture colorisée des livres est mise en valeur sur la page d’accueil et attire l’œil.

Les couleurs sur la Vivlio Light HD Color // Source : Frandroid

En revanche, sa petite diagonale de 6 pouces n’est pas adaptée aux livres en couleur qui sont généralement en grand format. Pour la lecture de BD par exemple, les bulles de texte sont légèrement coupées… Il faudra donc zoomer sur le dessin pour lire complètement le texte. Cela peut rapidement devenir lassant, d’autant plus que l’action est assez lente, lorsqu’il s’agit de déplacer une page. Pour les mangas, les illustrations seront mieux affichées.

Pour la partie technique, en couleur, vous bénéficiez de 150 pixels par pouce, et en noir et blanc, de 300 pixels par pouce, ce qui est conforme à la norme des liseuses électroniques monochromes. En testant la Vivlio Light HD Color en mode noir et blanc, sans la luminosité activée, le rendu est plus sombre que sur une liseuse noir et blanc classique. Ce n’est pas vraiment gênant, mais il vaut mieux activer l’éclairage qui offre différents niveaux de luminosité.

La luminosité est ajustable // Source : Frandroid

Elle peut d’ailleurs se régler automatiquement et s’adapte à la lumière de l’environnement. La température est aussi ajustable, de manière manuelle ou automatique, et permet de passer d’un éclairage bleu à un éclairage jaune, voire orangé. Cela procure un meilleur confort des yeux. La liseuse intègre également un mode sombre pour réduire l’éblouissement. Résultat : la lumière est moins agressive pour nos yeux, lorsqu’on lit avant de se coucher, mais aussi d’éviter de déranger quelqu’un qui dort près de soi. Attention, ce mode conviendra uniquement pour les romans, et non les livres illustrés qui garderont leurs couleurs.

Une liseuse personnalisable et ouverte à de nombreux formats

Cette liseuse Vivlio propose un système d’exploitation basé sur Linux. Un OS qui mise sur la personnalisation et donne la liberté de « bidouiller » un peu les fonctionnalités afin de mieux vous approprier l’interface de la liseuse française.

La rangée de boutons sous l’écran tactile est modifiable à souhait. De mon côté, j’ai programmé le bouton d’Accueil pour qu’il me donne accès directement à la bibliothèque de livres lorsque j’effectue un appui long dessus. D’autres options sont disponibles, comme d’accéder à l’heure et le calendrier, mettre en veille la liseuse, faire une capture d’écran, etc. Il est tout à fait possible de configurer les gestes de toucher, si vous n’êtes pas à adeptes des boutons physiques. On peut y attribuer d’autres actions, comme y mettre un marque-page, une nouvelle note, et plus encore.

Comme toutes les bonnes liseuses, la personnalisation se fait aussi sur la police d’écriture. Il y a la possibilité d’ajuster la taille des caractères à votre vue, de choisir parmi une large variété de polices (16) dont trois adaptées aux dyslexiques. On peut aussi faire des annotations en couleur et même dessiner manuellement sur l’écran avec le doigt. Concernant la navigation, j’ai pu rencontrer quelques bugs au cours de mon utilisation. Dès qu’on pousse un peu la Light HD Color dans ses retranchements, elle a du mal à s’en sortir. Téléchargez un livre assez costaud et vous aurez du mal à naviguer dans la bibliothèque en même temps. Pour éviter cela, il vaut mieux faire une chose à la fois pour ne rencontrer aucun bug et de profiter d’une expérience plus fluide.

Menu de personnalisation pour modifier la police, la taille, etc. // Source : Frandroid

Pour revenir sur le menu principal, la page laisse découvrir la couverture des différents livres en cours de lecture, mais aussi 5 boutons. Ils donnent accès rapidement aux principales fonctions de la liseuse, dont un qu’on ne retrouve pas chez les concurrents : “Applications”.

5 menus Application

Dans cette catégorie, on trouve un lecteur d’audio-books, une calculatrice, un navigateur, une application de coloriage et plusieurs petits jeux, comme le Sudoku, le Solitaire ou encore un jeu d’Échecs. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, c’est un ajout plutôt sympathique, surtout quand on part en voyage. Elle propose aussi la lecture de livres audio au format MP3 en plus des livres couleur. En revanche, elle ne dispose pas de haut-parleur intégré, ce qui oblige à l’apparier avec un casque sans fil ou une enceinte Bluetooth pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.

Dernier point à aborder et pas des moindres, sa capacité à lire différents formats. Elle prend en charge les formats les plus populaires, du classique EPUB au PDF en passant par le CBR/CBZ, elle est capable de lire tout type de fichier numérique : FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX… Elle prend d’ailleurs en charge le DRM Adobe, mais aussi le DRM CARE. La liste est longue, mais ce n’est pas plus mal, cela permet de ne pas passer par un logiciel de conversion comme Calibre. Cumuler les bouquins ne sera pas un problème, car le modèle possède 16 Go de stockage, soit environ 8000 e -books d’après la marque.

Batterie : des semaines de lecture

Les liseuses sont rarement critiquées pour leur autonomie. Alors oui, jauger l’autonomie d’une liseuse peut s’avérer compliqué… Elle varie en fonction de vos usages et des réglages de luminosité que vous choisissez, mais vous pouvez être sûr qu’elle vous tiendra plusieurs jours voir semaines avant de tomber en rade. Heureusement, puisque c’est là le principal attrait des liseuses par rapport aux tablettes.

D’après Vivlio, elle offre jusqu’à un mois d’autonomie, selon la quantité de lecture et d’utilisation des fonctionnalités. Dans mon cas, j’ai pu utiliser la Light HD Color durant 2 semaines à raison d’une demi-heure de lecture par jour, avec le rétroéclairage à 70 % et le Wi-Fi allumé en permanence. À l’issue de ces deux semaines, il me restait encore 30 % de batterie. Du côté de la recharge, elle est possible avec un câble USB A vers USB-C fourni.

Une autonomie longue durée // Source : Frandroid

La charge n’est en revanche pas son fort, puisqu’il m’a fallu un peu plus de deux heures pour faire le plein. Une concession acceptable quand on réalise qu’il se passe des semaines entre chaque recharge. C’est donc l’idéal pour les lecteurs et lectrices assidus qui vont pouvoir emporter la liseuse en voyage sans avoir à se soucier de la recharger fréquemment.

Prix et disponibilité

Disponible depuis septembre 2024, la Vivlio Light HD Color avec 16 Go de stockage est vendu à 179,99 euros.

