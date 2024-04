Kobo défie Kindle avec ses nouvelles liseuses équipées d’un nouveau pouvoir

Depuis plusieurs années, les liseuses électroniques ont peu évolué. Si Kindle est souvent considéré comme le roi des liseuses, Kobo n'a pas dit son dernier mot et vient de dévoiler ses nouvelles liseuses dotées d'un nouveau pouvoir qui pourrait bien changer la donne.

Les liseuses électroniques, avec leur écran numérique à faible consommation d’énergie et leur objectif de ressembler à une feuille de papier, sont très répandues. Mais à moins que votre Kindle soit abîmé, aucune raison de le changer, à moins que…

Bien qu’Amazon et ses Kindle soient les plus connus, d’autres marques telles que Rakuten Kobo, commercialisées à la Fnac en France, sont également des acteurs importants sur ce marché.

Kobo vient de dévoiler deux nouveaux modèles de liseuses qui pourraient bien changer la donne : la Kobo Clara Color et la Kobo Libra Color. Ces deux appareils ressemblent à leurs prédécesseurs en noir et blanc, le Kobo Libra 2 et le Kobo Clara 2E, mais avec une différence majeure : des écrans couleur au lieu d’écrans en noir et blanc.

Des caractéristiques techniques alléchantes

La Kobo Clara Color est dotée d’un écran de 6 pouces, tandis que la Kobo Libra Color dispose d’un écran de 7 pouces.

La Libra Color dispose également de boutons physiques pour tourner les pages et prend en charge le stylet Kobo pour le dessin et l’écriture manuscrite. Les deux liseuses sont étanches et incluent la compatibilité Wi-Fi 5 et Bluetooth, un port USB-C et le même processeur ARM dual-core.

Elles disposent également toutes deux d’un éclairage frontal avec une température de couleur réglable pour rendre l’écran plus agréable pour les yeux.

Les deux livres numériques utilisent la technologie d’écran Kaleido 3 d’E Ink, qui promet 4 096 couleurs et des couleurs plus saturées que la génération précédente Kaleido Plus.

La résolution des images couleur s’est également améliorée, passant de 100 PPI à 150 PPI. Les meilleures liseuses ont une résolution à plus de 300 PPI, à titre de comparaison.

Des prix attractifs qui pourraient faire de l’ombre à Amazon

La Kobo Clara Color est proposée au même prix que le Kindle Paperwhite noir et blanc d’Amazon, soit 159,99 euros (disponible à la Fnac en précommande). La Kobo Libra Color, quant à elle, est proposée à 229,99 euros (disponible à la Fnac en précommande).

Avec ces nouveaux modèles, Kobo tente de résoudre les principaux problèmes des liseuses électroniques couleur tout en conservant la durée de vie exceptionnelle de la batterie et les écrans agréables à regarder.

Notez qu’il existe des alternatives, souvent chinoises, sous Android, sans l’écosystème Fnac ou Amazon, mais avec un OS bien plus ouvert (souvent Android).

