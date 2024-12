En promo, cette grande liseuse avec stylet devient bien plus intéressante que sa rivale, la Kindle Scribe d’Amazon

La Kobo Elipsa 2E est une liseuse haut de gamme très confortable grâce à son grand écran, qui s’accompagne d’un stylet bien pratique pour la prise de notes. Très chère en temps normal, elle est enfin proposée en promotion à 339,99 euros au lieu de 399,99 euros sur Amazon.

La Kobo Elipsa 2E // Source : Kobo

C’est l’an dernier que Kobo, la marque de liseuses rachetée par Rakuten en 2011, a levé le voile sur l’héritière de sa Kobo Elipsa 2, sobrement baptisée Kobo Elipsa 2E. Un modèle premium qui concurrence la Kindle Scribe d’Amazon, avec son stylet Kobo Stylus 2 qui permet d’annoter des e-books et des documents. Mais cet accessoire n’est pas son seul atout : n’oublions pas son grand écran qui permet de lire bien confortablement. Si cette liseuse vous intéresse, sachez qu’elle est en ce moment en promotion à -15 % ; une réduction bienvenue quand on connaît son prix de lancement très élevé et celui de sa rivale…

Les atouts de la Kobo Elipsa 2E

Un écran de 10,3 pouces

Un stylet pratique et réactif

Un stockage de 32 Go

Lancée à 399,99 euros, la liseuse Kobo Elipsa 2E est aujourd’hui disponible en promotion à 339,99 euros sur Amazon.

Une grande dalle qui respecte nos yeux

La liseuse Kobo Elipsa 2E est un modèle grand format au design assez sobre, mais pratique, avec sa bordure plus épaisse sur un côté pour pouvoir tenir l’appareil plus facilement. Mention spéciale aussi pour sa coque fabriquée à partir de plastique recyclé. Concernant son poids, celui-ci s’élève à 390 g, ce qui est tout à fait correct pour une grande liseuse.

On s’attardera davantage, sans grande surprise, sur son écran anti-reflets E-Ink Carta 1200 de 10,3 pouces, avec une définition de 1 404 x 1 827 pixels pour une résolution de 227 pp. De quoi profiter d’une grande surface et de contenus bien nets. Surtout, la liseuse intègre également la fonction ComfortLight Pro, qui permet de réduire la lumière bleue le soir et de choisir la température de couleur souhaitée pour ne pas risquer la fatigue oculaire, surtout sous une basse luminosité. Un mode sombre est aussi disponible pour afficher le texte en blanc sur fond noir.

Un stylet aux multiples fonctionnalités

Autre gros point fort de cette Kobo Elipsa 2E : son stylet rechargeable Kobo Stylus 2, grâce auquel on peut annoter les livres (e-books) et documents (PDF) qu’on aura téléchargés sur la liseuse. Ce stylet aimanté, que l’on peut clipser sur le côté de l’Elipsa 2E, est aussi équipé d’une sorte de gomme, qui permet d’effacer des erreurs ou même de surligner certains passages. Il est de plus possible de prendre des notes dans un carnet sur la liseuse, et même de convertir notre écriture manuscrite en texte. Tous ces contenus créés peuvent par la suite être exportés via Dropbox (ce sera aussi le cas via Google Drive ultérieurement).

Enfin, la Kobo Elipsa 2E propose un espace de stockage considérable de 32 Go, qui permet de télécharger et d’enregistrer un très grand nombre d’e-books, jusqu’à 24 000 pour être précis. Et si vous êtes plutôt livres audio, sachez que vous pourrez connecter un casque ou des écouteurs sans fil à la liseuse grâce à l’intégration du Bluetooth.

