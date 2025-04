Le dernier modèle en date de la liseuse Kindle d’Amazon est enfin de retour en promotion

Avec ses Kindle, Amazon réconcilie le public avec la lecture en proposant une tablette de poche pouvant contenir des milliers de livres. La version 2024 est actuellement affichée à -14 % chez Amazon, passant ainsi sous les 100 euros.

La Kindle est une petite tablette monochrome, en tout cas pour la version présentée ici (car un modèle en couleur est sorti depuis), conçue exclusivement pour lire des livres. C’est un appareil léger, compact, avec une capacité suffisante pour contenir plusieurs centaines de livres ou même quelques mangas. Aujourd’hui, vous avez l’occasion de commander le dernier modèle de 2024 avec 15 euros de réduction, ce qui permet d’acheter quelques e-books à côté.

Les points forts de la Kindle (2024) d’Amazon

Jusqu’à 6 semaines d’autonomie avec une seule charge

16 Go de mémoire = des milliers de livres sur la liseuse

L’écran antireflet de 6″ avec éclairage avant réglable

Au lieu de 109,99 habituellement, la Kindle (2024) avec 16 Go de stockage et avec publicités est en promotion à 94,99 euros sur Amazon. Le modèle sans publicités n’est malheureusement pas à prix réduit, mais coûte 119,99 euros.

La bibliothèque d’Alexandrie dans votre poche

La Kindle d’Amazon est une liseuse électronique de 157,8 x 108,6 x 8,0 mm pour seulement 158 grammes, avec un écran tactile de 6″. En gros, les dimensions d’un petit smartphone, même plus léger, pour un usage bien particulier : lire. Mais attention, pas simplement lire comme vous le feriez sur une tablette ou un téléphone.

Là, Amazon tente de reproduire le plus fidèlement possible le rendu d’une page papier, avec des technologies de protection des yeux pour prolonger les sessions de lecture. Même le toucher de l’écran est un peu granuleux. La Kindle proposée ici dispose de 16 Go de mémoire, quand on sait qu’un livre classique pèse quelques kilo-octets, vous comprenez bien qu’il est possible d’en stocker des milliers.

Les mangas pèsent plus lourd, puisqu’il y a les images. Donc vous pouvez en stocker un peu moins. Et de toute façon, l’écran de 6″ est un peu petit pour avoir une bonne visibilité. Par contre, ça reste top pour les romans, les magazines, les journaux, etc.

Une autonomie qui dépasse l’entendement

La Kindle ne consomme que très peu de batterie. Elle affiche simplement les pages de vos livres. Vous pouvez régler le rétroéclairage à l’avant, pour lire en plein soleil ou le soir au lit, toujours avec le même confort. Donc pousser la luminosité à fond peut faire baisser la batterie un peu plus vite. Mais en moyenne, avec une charge, vous pouvez l’utiliser pendant six semaines.

Pour avoir de nouveaux eBooks, vous pouvez relier la Kindle au WiFi pour accéder au Store Amazon et acheter directement vos livres en ligne. Ou passer par le site web ou l’app Amazon et acheter la version Kindle du livre qui vous intéresse.

Dans la catégorie des liseuses électroniques, sachez qu’il n’y a pas qu’Amazon et ses Kindle. Vous avez aussi les Kobo, les Vivlio, les Onyx… Toutes ces références et bien d’autres sont disponibles dans le guide d’achat Frandroid sur les meilleures liseuses du moment.

