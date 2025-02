Tab Plus : la dernière tablette familiale et pas chère de Lenovo est déjà de retour en promotion

Avec son grand écran 2K et ses haut-parleurs JBL et Dolby Atmos, la tablette Lenovo Tab Plus est un modèle taillé pour le loisir. Avis aux amateurs de musique, de films ou de séries, cette Tab Plus est en ce moment disponible à 231,48 euros au lieu de 299,99 euros sur Amazon.

La tablette Lenovo Tab Plus. // Source : site officiel

La Lenovo Tab Plus est l’une des plus rĂ©centes tablettes du fabricant, et il faut dire que ses atouts sont nombreux. Entre son Ă©cran de 11,5 pouces rafraĂ®chi Ă 90 Hz, sa bĂ©quille pratique pour le poser ou encore ses haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos, ce modèle a clairement Ă©tĂ© pensĂ© pour le divertissement (musique, sĂ©ries, jeu vidĂ©o…). S’il vous intĂ©resse, sachez qu’il est en ce moment proposĂ© avec 70 euros de rĂ©duction.

Les points forts de la Lenovo Tab Plus

Une béquille pour la poser facilement

Un Ă©cran 2K de 11,5 pouces + 90 Hz

Des haut-parleurs JBL et Dolby Atmos

Auparavant affichĂ©e Ă 299,99 euros, la tablette Lenovo Tab Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 231,48 euros sur Amazon.

Une tablette avec un bel Ă©cran pour les films

La Lenovo Tab Plus est une tablette qui prĂ©sente un design assez classique, mais soignĂ©. Avec ses 650 g sur la balance et son Ă©paisseur de 7 mm, elle est plutĂ´t agrĂ©able Ă tenir en main, mais ce qu’on va encore plus apprĂ©cier, c’est cette bĂ©quille intĂ©grĂ©e qui permet de poser la tablette et ainsi de regarder un film ou de jouer Ă un jeu de façon bien plus confortable. InstallĂ©e ainsi, la tablette peut mĂŞme faire office de cadre photo numĂ©rique ou d’horloge quand elle est inutilisĂ©e.

Quand elle est au contraire active, on peut profiter d’une belle qualitĂ© d’image sur sa dalle IPS LCD de 11,5 pouces offrant une dĂ©finition 2K (2 000 x 1 200 pixels). Ajoutons Ă cela un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz, qui promet une bonne fluiditĂ©. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© avoir une meilleure luminositĂ© maximale, ici limitĂ©e Ă 400 nits.

Idéale pour la musique

Si son Ă©cran et sa bĂ©quille rendent le visionnage d’Ă©pisodes de sĂ©rie ou de films bien plus agrĂ©able, la Lenovo Tab Plus se rĂ©vèle tout aussi idĂ©ale pour l’Ă©coute musicale. En effet, la tablette renferme pas moins de huit haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos ; autant dire que l’immersion sonore est ici de mise, avec en prime des aigus nets et des graves profonds, comme assurĂ© par Lenovo. Vous pourrez mĂŞme profiter de l’audio haute rĂ©solution si vous y branchez un casque compatible.

CĂ´tĂ© performances, la Tab Plus est propulsĂ©e par une puce MediaTek Helio G99, qui garantit une bonne fluiditĂ© dans les tâches classiques. Pour les tâches plus gourmandes en ressources, cela pourrait ĂŞtre plus compliquĂ©. CĂ´tĂ© logiciel, la tablette tourne sous Android 14 et sera mise Ă jour jusqu’Ă Android 16. Quatre ans de correctifs de sĂ©curitĂ© sont aussi promis par le fabricant. Enfin, pour ce qui est de son endurance, la tablette peut compter sur une batterie de 8 600 mAh. Selon Lenovo, sa Tab Plus peut vous permettre de regarder des vidĂ©os durant 12 heures sur une charge. La charge rapide de 45 W est mĂŞme de la partie.

