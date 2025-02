La dernière version de la liseuse premium Amazon Kindle Scribe est en promo pour la première fois

Liseuse la plus haut de gamme du catalogue d’Amazon, la Kindle Scribe a eu droit Ă un petit lifting l’an dernier. Ce nouveau modèle, qui peut lui aussi faire office de carnet de notes numĂ©rique, est actuellement affichĂ© Ă 379,99 euros au lieu de 449,99 euros sur Amazon.

La Kindle Scribe 2024. // Source : Amazon

La Kindle Scribe n’est pas une simple liseuse Ă©lectronique premium. Tout comme la Kobo Elipsa, l’une de ses rivales, ce modèle est aussi un carnet de notes numĂ©rique et s’accompagne donc d’un stylet. Ce n’est pas lĂ son seul atout : son grand Ă©cran de 10,2 pouces en est un autre. Un Ă©cran qui a d’ailleurs Ă©tĂ© repensĂ© en 2024. Et c’est justement ce nouveau modèle qui bĂ©nĂ©ficie prĂ©sentement d’une rĂ©duction de prix de 16 %.

Ce qu’il faut savoir sur la Kindle Scribe 2024

Des bordures d’Ă©cran plus uniformes

Toujours un Ă©cran de 10,2 pouces

Un stylet amélioré pour prendre des notes

LancĂ©e Ă 449,99 euros, l’Amazon Kindle Scribe 2024 (32 Go) est aujourd’hui proposĂ©e Ă 379,99 euros sur Amazon. Le modèle de 16 Go est quant Ă lui vendu Ă 359,99 euros au lieu de 429,99 euros, toujours sur Amazon.

Historique des prix pour la Kindle Scribe (version 2024, avec 32 Go) sur Amazon // Source : Keepa.

Une liseuse repensée

Si on place la Kindle Scribe de 2022 et celle de 2024 cĂ´te Ă cĂ´te, une diffĂ©rence majeure nous saute aux yeux : la façade a Ă©tĂ© totalement revue et corrigĂ©e. La bordure gauche, qui caractĂ©rise cette Kindle Scribe, est bien moins large, et les bordures autour de l’Ă©cran, dĂ©sormais blanches, sont bien plus uniformes. Selon la marque, ce nouveau design est censĂ© nous faire retrouver la sensation de lire (et d’Ă©crire) sur une vraie feuille de papier. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© que la bordure gauche embarque des boutons pour changer de page, pour plus de praticitĂ©.

Si la face avant s’est mĂ©tamorphosĂ©e, certaines choses ne changent pas. Dimensions de 23 x 19,6 x 5,7 cm, poids de 433 g… La Kindle Scribe est toujours aussi fine et lĂ©gère, et donc confortable en main. Toutefois, cette liseuse est malheureusement encore dĂ©nuĂ©e de certification IP, ce qui nous empĂŞche de l’utiliser sans crainte près de l’eau. CĂ´tĂ© Ă©cran, on a toujours droit Ă une dalle E-Ink texturĂ©e et antireflets de 10,2 pouces, qui affiche une dĂ©finition de 2 480 x 1 860 pixels, soit 300 PPP. Elle offre ainsi une grande finesse d’affichage, très apprĂ©ciable pour du texte, mais aussi pour du manga et de la BD. L’ajustement automatique de la luminositĂ© en fonction de l’environnement et les nombreux paramètres Ă moduler (marge, interligne, taille des polices) sont aussi de la partie.

Un nouveau stylet pour mieux Ă©crire

La Kindle Scribe de 2024 peut, lĂ encore, faire office de carnet de notes numĂ©rique grâce Ă son stylet, lequel a d’ailleurs Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©. D’après Amazon, il est capable de nous donner l’impression d’Ă©crire sur du papier. Ce stylet est Ă©quipĂ© d’un bouton Raccourci, d’une gomme souple et se fixe magnĂ©tiquement Ă la tranche droite. Concrètement, ce stylet va nous permettre d’annoter des PDF ou les pages d’un e-book très facilement. On a mĂŞme droit Ă la fonctionnalitĂ© Active Canvas, qui crĂ©e un espace pour des notes sur un livre.

Cette Kindle Scribe peut, comme la version de 2022, Ă©galement convertir les notes manuscrites au format texte, notes que l’on peut aussi envoyer aisĂ©ment par mail, par exemple. Dessiner ou rĂ©aliser des croquis en encre Ă©lectronique sur un carnet numĂ©rique est aussi possible. Enfin, cĂ´tĂ© endurance, Amazon promet une autonomie de 12 semaines avec une seule charge, calculĂ©e sur la base de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil dĂ©sactivĂ©e et la luminositĂ© rĂ©glĂ©e sur 13.

Nous n’avons pas encore testĂ© cette rĂ©cente version de la Kindle Scribe, mais vous pouvez tout de mĂŞme lire notre essai du modèle prĂ©cĂ©dent, similaire sur plusieurs points.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures liseuses Ă©lectroniques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.