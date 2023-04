Test Amazon Kindle Scribe : liseuse d’exception et carnet de notes numérique perfectible

Jusqu’à présent, les Kindle ne dépassaient pas les 7 pouces de diagonale d’écran. Avec son Kindle Scribe, Amazon revient sur cet état de fait en proposant un produit de 10,2 pouces, tout en promettant un affichage aussi fin que celui du Kindle Paperwithe. L’Américain en profite pour s’inspirer de la concurrence comme la Remarkable 2 ou la Kobo Elipsa, des liseuses capables de faire office de carnet de notes numérique.

Ainsi, l’Amazon Scribe est livré avec un stylet et permet donc de prendre des notes, de dessiner ou réaliser des croquis en encre électronique, puis de les consulter ou les partager à votre guise. Est-ce vraiment une bonne liseuse ? Allons-nous réellement abandonner nos carnets papier ? Les réponses à ses questions sont dans ce test qui, au vu de l’écriture en pattes de mouche du testeur, ne sera pas affiché en manuscrit…

Amazon Kindle Scribe Design et prise en main : la finesse en maître mot

Amazon nous propose ici un produit exemplaire, avec un Kindle Scribe au design inspiré de l’excellente Kindle Oasis. Les lignes sont très douces et nous avons une bordure gauche très large pour une prise en main plus confortable.

Le Scribe ressemble beaucoup à l’Oasis, hors le format et l’absence de boutons de navigation // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec des dimensions de 23 x 19,6 x 5,8 cm pour 433 g, cette liseuse est aussi fine que légère. Toutefois, si la surface d’affichage est sa force, elle est également une de ses principales faiblesses quand vous la transportez. Investir dans une housse ou un étui pour assurer sa pérennité et votre tranquillité d’esprit est plus que conseillé.

À la différence de la concurrence qui a tendance à favoriser le plastique pour ses produits grandes tailles, le Kindle Scribe est en aluminium recyclé et en verre. La finition est impeccable, mais à la différence du Kindle Oasis, le Scribe n’est pas certifié IP68. Si vous avez l’habitude de lire dans votre bain, soyez d’autant plus prudent. Nous avons beaucoup aimé les quatre petits patins en caoutchouc au dos du produit. Ils assurent sa stabilité quand nous prenons des notes sur la liseuse posée sur une table.

Le Scribe ne dispose que d’un seul bouton, l’interaction avec la liseuse se fait via l’écran // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nous avons un seul bouton sur la tranche gauche et il sert à la sortie de veille. Juste en dessous, nous avons le port USB3-C. Quant au stylet, il affiche des dimensions de 16,2 x 0.88 x 0,88 cm pour 14 g. Il est aussi léger qu’il offre une belle préhension et affiche un unique bouton à environ 3 cm de la pointe. Enfin, il se fixe magnétiquement à la tranche droite.

Amazon Kindle Scribe Écran : une très belle finesse d’affichage et lisible en toute situation

L’écran E-Ink affiche une diagonale de 10,2 pouces en 2480 x 1860 pixels, soit 300 PPP. Ce qui en fait la liseuse grande taille avec la plus grande finesse d’affichage. C’est déjà très appréciable pour du texte et le devient encore plus à la lecture d’un manga ou d’une BD.

Lire un manga sur le Scribe est un véritable plaisir pour les yeux // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’écran profite d’un éclairage frontal puissant et surtout très uniforme (35 LED contre 24 pour la Paperwhite). Ce qui assure une lecture confortable, aussi bien en plein jour ou dans le noir. Le Kindle Scribe propose d’ailleurs un mode sombre pour une lecture de nuit sans trop agresser et fatiguer les yeux.

Mode d’affichage classique // Source : Yazid Amer – Frandroid Mode nuit // Source : Yazid Amer – Frandroid

Ce Kindle peut également adapter automatiquement la luminosité en fonction de votre environnement lumineux et il faut admettre que le résultat est souvent de bon ton.

L’affichage est vraiment très fin // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Même en lisant de très près // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il est possible de jouer sur la température des couleurs, du sépia chaud à un bleuté beaucoup plus froid via une présélection de 24 nuances.

L’écran tactile est très réactif, le Kindle Scribe dispose d’un processeur MediaTek à 2 GHz qui lui permet de rester fluide dans tous les usages.

Amazon Kindle Scribe Ergonomie et lecture : agréable, mais les boutons de navigation nous manquent

Nous retrouvons tout ce qui fait le plaisir d’utiliser un Kindle // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour tous ceux qui sont déjà habitués à l’écosystème Kindle, ils seront en terrain connu. Il faut admettre qu’Amazon propose une interface très claire et simple à appréhender. Nous avons droit à toute une série de paramètres pour personnaliser l’affichage et obtenir le meilleur confort de lecture. Marge, interligne, taille des polices… tout peut se régler assez finement. Amazon propose même une police dédiée aux dyslexiques !

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le confort de lecture est vraiment optimal et la bordure la plus large permet une prise en main confortable et naturelle. Toutefois, les 433 g peuvent se faire sentir après une bonne demi-heure. Il suffit alors de la retourner, l’affichage basculera automatiquement, pour changer de main. L’usage à deux mains reste néanmoins plus approprié pour de longues sessions de lecture. Certains auront noté qu’il n’y a plus de boutons pour changer de page, il faut interagir avec l’écran pour cela. Un retour en arrière ergonomique qui s’explique difficilement.

L’interface Kindle s’enrichit d’un nouvel onglet Carnets de notes // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La page d’accueil de la Kindle affiche votre bibliothèque d’eBooks, un accès direct au catalogue Amazon Kindle et un nouvel onglet Carnets de notes. Pour lire des livres électroniques provenant d’autres sources, il vous faudra passer par un logiciel de conversion comme Calibre.

Enfin, notez que l’autonomie est d’environ 22 semaines, ce que nous n’avons pas pu tester.

Amazon Kindle Scribe La prise de notes : naturelle, efficace, mais incomplète

Entrons enfin dans le vif du sujet, la prise de notes. Tout d’abord, le stylet se révèle très précis et le contact avec l’écran agréable. Ce n’est pas encore comme écrire sur un carnet papier, mais cela commence à s’en rapprocher. Surtout que vous pouvez jouer sur le type de pointe (stylo, stylo plume, marqueur et crayon), avec, pour chacune, cinq épaisseurs de traits. Idem pour les parties Marqueur et Gomme, cinq épaisseurs différentes sont disponibles. Commençons par annoter un livre.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Dès que vous ouvrez un livre, vous remarquerez sur la gauche une icône. Elle permet d’accéder aux paramètres de la prise de note. Pour surligner, il suffit de rester appuyé avec le stylet sur l’écran, devant le mot ou la phrase visée et de souligner la portion de texte ciblée. En cas d’erreur, il est possible de corriger le tir.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

À la fin de la sélection, il vous sera demandé si vous désirez surligner ou créer une note. Cette dernière sera identifiée dans la page par une petite icône note juste devant la section de texte annotée.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Pratique et efficace, mais, pour annoter des documents, le plus naturel est d’écrire directement dessus. Ce que le Kindle Scribe autorise, mais uniquement sur les fichiers eBook qui ne disposent pas de DRM trop agressif. Chose que vous ne pourrez pas savoir avant d’acheter un livre. Toutefois, vous pourrez le faire sur vos propres documents, articles de presse ou PDF, sauf si ce dernier est protégé. Sachez que sur l’ensemble de notre modeste bibliothèque Kindle (des romans principalement), aucun des livres ne pouvait être annoté directement.

Tous les documents ne permettent pas une interaction directe // Yazid Amer – Frandroid

Vous pouvez en plus créer toute une bibliothèque de notes en accédant à l’onglet Carnets de Notes sur l’écran d’accueil. La note que vous créerez sera un document que vous pourrez modifier à tout moment.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Un outil précieux pour ceux qui multiplient les notes dans tous les sens et qui permet de les organiser efficacement. À l’usage, il faut admettre que cela est agréable au quotidien. Néanmoins, il faut aussi accepter d’avoir un produit de grande taille au lieu du petit carnet qui se glisse dans une poche de veste.

Si techniquement, le couple Scribe et stylet fonctionne à merveille. Nous ne pouvons que regretter de gros manques. Le moins important étant que bien que suffisant, le choix de pointes et de leurs variantes n’est pas si important que cela. Le plus gênant reste que le système est fermé. Impossible d’envoyer nos notes vers un outil comme Evernote ou Microsoft OneNotes.

Vous ne pouvez les partager que par mail et uniquement sous la forme de PDF… Autre point manquant : la reconnaissance de caractères. Amazon promet de bientôt pouvoir partager ses notes avec Microsoft Office, mais rien à l’horizon plus de quatre mois après la sortie du produit.

Amazon Kindle Scribe Prix et disponibilités

La Kindle Scribe est disponible en gris. Elle est commercialisée au prix de 369,99 euros chez Amazon et auprès des revendeurs partenaires.



