Comment convertir un eBook pour Kindle ?

Vous avez une Kindle et souhaitez y lire des e-books qui ne sont pas au format AZW d’Amazon. Nous allons vous expliquer comment convertir un e-book pour Kindle avec le logiciel Calibre.

Les liseuses numériques nous permettent d’emporter partout avec vous une large bibliothèque et leur écran en E-Ink de lire chaque livre dans des conditions de confort optimales. Néanmoins, ce secteur n’est pas épargné par les problèmes de formats de fichiers. Ainsi, les e-books en ePub sont les plus communs et reconnus par la majorité des liseuses.

Ce n’est pourtant pas le cas des Kindle qui n’acceptent que les fichiers AZW (format de e-book propriétaire d’Amazon) et les PDF. Pour lire des ePub, et autres formats, sur sa Kindle il existe un outil très pratique : Calibre. Nous allons maintenant vous détailler la procédure pour convertir un e-book pour Kindle ou toute autre liseuse.

Comment convertir un e-book pour Kindle ?

Avant tout, installez le logiciel Calibre qui existe en version Windows, macOS et Linux. Il vous sera demandé le modèle de liseuse cible et la liste proposée est très complète.

Ensuite, sachez que la conversion est possible uniquement avec les fichiers sans DRM. Donc, vous ne pourrez pas convertir des e-books achetés sur Amazon ou la Fnac. Connectez votre liseuse en USB à votre ordinateur et lancez Calibre.

Cliquez sur Ajouter des livres et sélectionnez via l’Explorateur les e-books que vous désirez convertir. Vous pouvez également faire un glisser-déposer des fichiers dans la partie centrale de l’affichage.

Le fichier est automatiquement analysé par Calibre et, sur la partie droite de l'affichage, vous retrouverez la couverture de l'œuvre et parfois des informations complémentaires, comme un résumé.

Cliquez ensuite sur le bouton Convertir des livres.

Une fenêtre s’affiche avec un résumé du livre. Dans le coin supérieur gauche apparaît son format et celui de droite donne accès à un menu déroulant. Il permet de sélectionner le type de fichier de sorti. Pour un Kindle, choisissez AZW et validez sur OK en bas à droite de la fenêtre.

L’opération ne prend que quelques secondes. Si vous sélectionnez de nouveau le livre, vous constaterez sur l’affichage de droite qu’il existe au format d’origine ePub et maintenant en AZW.

Pour transférer votre livre au format AZW sur votre Kindle, il suffit de cliquer sur Envoyer vers le périphérique après avoir sélectionné le livre désiré.

Votre Kindle peut maintenant lire tous les livres que vous lui proposerez après conversion.

