Test de la ReMarkable Paper Pro : le bloc-note 2.0 se paye le luxe du minimalisme

Depuis 2016 avec la sortie de la toute première ReMarkable, la société norvégienne du même nom s’applique à sortir de nouveaux modèles améliorés petit à petit. Après la ReMarkable, et la ReMarkable 2, voici venue la ReMarkable Paper Pro. Celle-ci intègre plusieurs nouveautés, à commencer par la plus importante : la couleur.

Commençons par les bases : à quoi sert une ReMarkable ? Il s’agit d’une tablette avec écran e-ink, permettant de prendre des notes, dessiner, mais aussi lire des livres et des documents, qu’il est en outre possible d’annoter. La philosophie de l’objet est d’offrir une expérience d’écriture et de lecture proche de celle d’un carnet traditionnel, le tout sans distraction, la tablette ne permettant pas d’accéder à internet ou d’installer d’autres applications.

Sur le papier (ho ho ho), la ReMarkable Paper Pro semble être l’outil de travail et de productivité parfait. Qu’en est-il dans la réalité ?

Fiche technique

Modèle ReMarkable Paper Pro Dimensions 196,6 mm x 5,1 mm DPI 229 ppp Stockage extensible Inconnu Mémoire interne 64 Go Autonomie (selon constructeur) 14 jours Compatible 4G Non Compatible 5G Non Type de connecteur USB Type-C Poids 525 g Couleur Gris Apparence Plastique Fiche produit

Design et prise en main

La ReMarkable Paper Pro est indéniablement un bel objet. Les finitions sont au rendez-vous : le châssis en aluminium est parfait. Les quatre petits patins à l’arrière lui permettent de rester parfaitement fixe lorsqu’elle est posée sur une table. Sur la tranche inférieure se trouve le port USB-C, et au sommet, un unique bouton de déverrouillage.

Elle affiche des dimensions généreuses, mais reste très fine. Plus précisément, elle mesure 274.1 x 196.6 x 5.1 mm, c’est-à-dire qu’elle fait presque la taille d’une feuille A4 (21 x 29,7 mm). À la différence qu’ici, l’écran ne prend pas toute la surface. Ce dernier mesure 11,8 pouces.

Dès la première prise en main et ensuite à l’usage, il faut bien avouer qu’on la trouve un peu lourde. Une remarque d’ailleurs souvent faite lorsqu’elle passait de main en main. Rien d’étonnant : elle pèse 525 grammes sur la balance. À titre de comparaison, une Galaxy S9 de 11 pouces pèse 498 grammes et un iPad Air 11 461 grammes. Ceci est sans compter le poids du folio, quasi indispensable.

Le stylet s’accroche magnétiquement (et se recharge) sur la tranche droite, de manière très efficace. Même idée pour le folio qui s’aimante à l’arrière en deux temps trois mouvements. Ici, rien à signaler, tout respire le haut de gamme.

Écran

La ReMarkable Paper Pro dispose, comme toute bonne liseuse qui se respecte, d’un écran e-ink. Ce dernier affiche une définition de 2160 x 1620 px (soit 229 ppp), sur une dalle de 11,8 pouces en ratio 4:3. Il ne s’agit pas de la finesse d’affichage la plus élevée du marché, puisque l’on trouve des liseuses à 300 ppp (la Kindle Scribe, notamment). Cependant, on notera qu’il s’agit du plus grand écran disponible sur le marché. À titre de comparaison, les Kindle Scribe, Kobo Elipsa 2 et Boox Air Note 3C font 10,2 et 10,3 pouces. Seule la Boox Air Note Max fait 13,3 pouces (mais est en noir et blanc).

Comme tout bon écran e-ink, la lisibilité au soleil est excellente et les reflets absents. Un rétroéclairage ajustable sur 4 niveaux est proposé et fort salutaire le soir. ReMarkable a bien entendu ajouté une détection de la paume de la main qui fonctionne parfaitement. Le contraste est bon et l’ensemble est parfaitement lisible. Cependant, en comparant cet écran avec celui d’un Kindle (2024), sans rétroéclairage, on remarque bien que les contrastes sont meilleurs sur le Kindle : les noirs y sont plus profonds et le blanc du fond… plus blanc. La ReMarkable possède une légère teinte verdâtre.

La couleur

L’une des grandes nouveautés de ce modèle est l’ajout de la couleur, grâce à la technologie Kaleido 3 d’e-ink. Lors de la prise de notes, vous pouvez utiliser six couleurs mises à disposition en plus du noir et du gris : bleu, rouge, vert, jaune, cyan et magenta.

La couleur est toujours appréciable. Sa pertinence variera énormément selon les utilisateurs et les usages, mais on peut lui trouver de nombreuses applications. Si vous lisez des bandes dessinées, des comics ou des magazines, cela sera un grand confort.

Sur la prise de notes, la couleur peut également avoir son utilité, notamment pour différencier certains passages, mettre en avant des mots, paragraphes, ainsi que certains dessins, etc. Et sur un e-book ou un document pdf, il est aussi possible de surligner ou souligner en couleur (en jaune ou en rouge, par exemple).

Notez bien que les couleurs ont un aspect « délavé », ce qui est tout à fait normal, s’agissant d’un écran e-ink. Nous vous laissons juger du résultat sur les photos ci-dessous. À gauche, le résultat sur la tablette, à droite, le fichier transféré sur ordinateur en png, qui récupère les couleurs « brutes ». Il s’agit d’un point à noter pour les créatifs : le résultat importé sur ordinateur diffère énormément de la production sur la tablette. Certaines couleurs ont plus de mal à ressortir que d’autres : c’est le cas notamment du rouge, bien pâlot.

Il s’agit néanmoins de l’un des meilleurs écrans e ink couleur du marché, le Gallery 3. Pour une tablette à encre, vous n’aurez pas tellement mieux en termes de vibrance des couleurs.

L’OS et les fonctionnalités

La ReMarkable Paper Pro possède son propre OS maison, basé sur Linux, nommé ReMarkable OS. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est épuré. Et c’est totalement le but de ReMarkable.

Il y a deux choses à prendre en compte : la qualité de l’OS en lui-même, et la fluidité de réalisation des tâches. Aucun de ces deux points ne sont particulièrement réussis.

Navigation et réalisation des tâches

Le manque de fluidité et les latences rencontrées sautent rapidement aux yeux. Ceci est particulièrement flagrant en zoomant sur le texte dans un e-book ou un fichier PDF. Globalement, les animations sont lourdes… c’est lent. Bien sûr, cette impression de lenteur est aussi corrélée à la technologie e-ink elle-même, puisqu’un rafraichissement est nécessaire pour l’affichage, pour éviter le fameux effet fantôme. Ce dernier est quasi inexistant sur la Paper Pro.

Autre point concernant la couleur : alors oui, on a accès à 6 coloris différents pour la prise de notes. Malheureusement, l’application de cette couleur n’est pas toujours instantanée. Le trait s’affichera pendant une seconde en gris, avant de clignoter vers la couleur choisie : c’est parfois long, et donc perturbant lorsque l’on est en train d’écrire ou de dessiner.

Utilisation de l’OS et fonctionnalités

Concernant l’expérience utilisateur et l’OS en lui-même, l’expérience est épurée, comme nous l’avons dit. Très peu de fonctionnalités et de réglages sont mis à disposition. Il est en outre impossible de télécharger la moindre application, ou bien de naviguer sur internet. Résultat, l’OS parait un peu « pauvre », et surtout, très fermé. Tout ceci tient au fait que ReMarkable souhaite proposer une expérience sans aucune distraction, faisant de sa tablette un pur outil de travail. Ici, pas de magasin d’applications. Vous pouvez créer, lire et modifier des documents, point barre. C’est clair, c’est simple : reste que cette interface et son peu de fonctionnalités pourront en frustrer certains.

Autre point qui saute aux yeux dès la première mise en marche : l’interface est disponible uniquement en anglais. C’est vraiment dommage sur un produit à ce tarif. Notez que dès la première configuration, vous devrez créer un compte ReMarkable.

Là où ReMarkable est vraiment critiquable, à notre sens, c’est que certains éléments absents de l’OS auraient totalement pu être intégrés, même en respectant l’idée « concentration » de ReMarkable : on pense par exemple à une simple indication de l’heure (à côté de la jauge de batterie par exemple). L’absence d’un dictionnaire et d’un traducteur intégrés est également vraiment dommage sur la lecture des e-books et PDF. Il s’agit pourtant de fonctions présentes sur n’importe quelles liseuses. Idem, une simple calculatrice aurait été la bienvenue.

Cela dit, le bon côté de cet OS est qu’il est extrêmement simple à prendre en main, tant il est minimaliste. Globalement, vous disposez d’une barre latérale à gauche où se trouvent tous les menus et les outils. En haut à droite, au niveau de l’indicateur de la batterie, se trouve aussi un petit menu déroulant avec des raccourcis notamment vers le mode avion, le screen share ou encore le réglage du rétroéclairage.

Quant à l’interface du menu principal, elle est on ne peut plus claire. Vous voyez tous vos documents (Notebook comme fichier PDF ou epub) au même endroit, en vignette. Vous pouvez si vous le souhaitez créer des dossiers et sous-dossiers afin d’organiser la vue.

Connectivité et partage de documents

La ReMarkable Paper Pro est donc un instrument de travail : qu’en est-il sur la sauvegarde et le partage de documents ?

Si la création du compte ReMarkable, indispensable pour utiliser la tablette, est gratuit, il n’en est pas de même pour la totalité des services.

L’option « Connect » offre la synchronisation et le stockage illimité de vos documents dans le cloud, sur vos différents appareils. Sauf qu’il faut payer pour en profiter : 2,99 € par mois ou 29,90 € en abonnement annuel, avec un essai de 100 jours gratuit.

Vous pouvez tout de même utiliser la tablette sans abonnement payant. Pour avoir accès à vos fichiers et les synchroniser entre vos différents appareils, vous pouvez notamment les envoyer par mail depuis la tablette, ou bien accéder à vos comptes Dropbox, Google Drive et OneDrive directement sur la ReMarkable. Notez qu’en interne, la tablette dispose de 64 Go de stockage.

Usages

L’écriture au stylet

Entrons dans le cœur du sujet, le point qui intéresse tout le monde : qu’en est-il de la sensation d’écriture ? Inutile de faire durer le suspense plus longtemps : de ce côté, c’est réussi. C’est agréable et on pourra écrire longtemps sans fatigue.

Le stylet glisse bien, mais pas de la même façon que sur un écran de tablette, il y a plus de résistance, un effet un peu « grattant ». Par exemple, l’écriture sur une Kindle Scribe sera bien différente. Sur cette dernière, la sensation du stylet sur l’écran est beaucoup plus « glissante ». De son côté, ReMarkable insiste sur l’expérience « proche du papier ». Bien entendu, vous vous doutez qu’écrire sur un écran avec un stylet n’a rien à voir avec la véritable sensation de l’encre sur du papier. Cependant, cette sensation de grattage du stylet est ici très réussie, et même la sensation de l’écran mat et non « collant » sous la paume de la main est agréable.

La prise de notes

En un clic, vous créez un nouveau document. Celui-ci peut adopter différents fonds, au choix. Ces templates sont très nombreux et variés : lignes, carreaux, points, listes, grilles, semainier, portées musicales, storyboards…

Le stylet « Marker Pro » est très précis, il répond bien. Il y a une minuscule latence, mais qui se remarque à peine et n’est pas dérangeante. Il s’agit d’ailleurs de la plus faible du marché.

La captation d’écriture est ainsi précise, efficace, les différents types de stylos (marqueur, crayon à papier, stylo bille, stylo plume, feutre…) sont variés. Pour chaque outil, il existe trois épaisseurs de trait : là encore, on trouve cela un peu chiche. On aurait, en effet, préféré un curseur à déplacer, allant du plus fin au plus large, pour plus de finesse dans ce choix.

Certaines petites fonctions sont les bienvenues, notamment la possibilité de sélectionner en entourant un mot ou groupe de mots, ou n’importe quel élément dessiné, et de le déplacer. D’un simple geste, il est aussi possible de rendre ses traits droits, ce qui permet de créer des formes géométriques. Par ailleurs, un gestionnaire de calque permet d’ajouter des notes sur un document sans l’altérer. Vous pouvez également partager votre écran en direct sur un ordinateur, grâce à l’option « Screen Share ».

Tests de formes géométriques dessinées à la main

La transcription de l’écriture manuscrite vers du dactylographié

Parlons d’une fonctionnalité très scrutée sur ce type de produit : la transcription écriture manuscrite vers écriture dactylographiée. Globalement, elle fonctionne bien, mais cela dépendra énormément des types d’écritures.

Comme on pouvait s’y attendre, certains mots sont mal interprétés. Tout dépendra de la lisibilité de votre graphie. Les erreurs restent plutôt rares si vous écrivez correctement.

Nous avons fait le test avec trois écritures différentes. Vous pouvez constater que sur la première phrase, écrite rapidement sans faire d’effort sur la lisibilité, l’outil a eu du mal à comprendre certaines de mes lettres. Le mot « texte » a été interprété en « teste » alors qu’il était plutôt simple à repérer et que « teste » n’a aucune logique dans une phrase française telle que celle-ci. Incompréhension également sur le « et-il », qui est pourtant assez clair. Aucun souci cependant sur la deuxième phrase écrite par mon collègue. Quant à la troisième écriture, pourtant plus appliquée, la transcription s’est ratée sur le mot « faire », à cause du point du « i » qui lui a fait croire à un « k ».

En bref, attendez-vous à devoir vous appliquer, ou bien à relire et reprendre les fautes manuellement. On regrettera ici fortement l’absence de l’IA, qui aurait pu faire des merveilles.

On notera enfin que le respect du retour à la ligne est aléatoire : cela a marché sur la première phrase, mais pas sur les autres.

La lecture

Venons-en à une autre fonctionnalité de la ReMarkable : la lecture de documents. La tablette peut lire les fichiers PDF et EPUB si vous utilisez l’app ReMarkable. Cette dernière existe sur Android, iOS, PC et Mac.

Vous pouvez aussi partager des fichiers directement depuis un navigateur web en allant directement à l’adresse my.remarkable.com. Dans ce cas-là, les fichiers PDF, EPUB, JPG et PNG sont acceptés (jusqu’à 100 Mo). Vous pouvez également transférer des fichiers Word et PowerPoint vers votre tablette via Read on reMarkable, qui est une extension Google Chrome. Notez que les fichiers JPG et PNG seront convertis en PDF lors de l’importation.

La lecture d’un ebook est agréable sur un écran aussi grand. Celui-ci aura d’ailleurs toute son utilité si vous êtes friand de BD, comics et manga. Vient tout de même un petit souci lié à ce format : le poids de la tablette. Si vous lisez tranquillement dans votre canapé ou votre lit, il ne sera pas possible de la tenir à bout de bras très longtemps.

Plusieurs options sont présentes, notamment le changement de police, de taille de police, d’interligne et encore des marges, ce qui est très appréciable.

Un point m’a crispée durant la lecture de roman en epub : le changement de page. Ce dernier fonctionne mal. Il n’a pas été rare que je doive m’y reprendre 2, 3 fois sur l’écran pour passer à la page d’après, ce qui est un poil irritant à la longue. Cependant, cela dépendra énormément du fichier en question…

Autonomie

La ReMarkable Paper Pro dispose d’une belle batterie de 5030 mAh, qui lui permet de tenir jusqu’à 14 jours.

Lors de notre test, en ne l’utilisant un peu tous les jours, elle a tenu deux semaines sans souci. En outre, non utilisée et laissée en veille pendant une semaine, la tablette a perdu une seule barre (sur 5).

Côté recharge, faites une croix sur la recharge rapide, ce qui n’a rien d’étonnant. En partant d’une barre de batterie, la tablette a mis 2h15 à se recharger avec un chargeur classique de 15W. Le câble USB-C est inclus dans la boite, mais pas le bloc secteur.

Les accessoires

ReMarkable propose différents folios à la vente, destiné à protéger la tablette. Il est aussi possible de se procurer un folio intégrant un petit clavier, ce dernier étant bien disponible en AZERTY. Vous avez également le choix entre le stylet classique, et le stylet « Marker Plus » qui intègre une gomme numérique à son extrémité.

Ces accessoires sont de très belles qualités, les finitions sont excellentes. Mais il faudra, comme pour la tablette elle-même, y mettre le prix. Comptez 50 euros de plus pour le stylet « Plus », 99 euros pour le folio en polymère, et 150 euros pour le folio en cuir (lorsqu’il est pris en bundle). Notez que six « mines » pour le stylet sont incluses de base avec la tablette. Quant au folio avec clavier, il se vend au prix fort de 249 euros (200 euros en bundle).

Le clavier

Ce folio-clavier est certes cher, mais il faut reconnaitre qu’il est d’excellente qualité. Ce folio qui fait à la fois couverture et clavier se plie et se déplie de façon simple et astucieuse. Plusieurs inclinaisons de la tablette sont possibles.

Qu’en au clavier en lui-même, il est petit, mais la frappe est réactive et agréable. On notera qu’il est d’ailleurs rétroéclairé ! Un bon point aussi sur le choix laissé entre configuration Windows et Mac.

Prix et disponibilité

Parlons des choses qui fâchent. Le prix de vente de la Paper Pro est aussi son plus gros défaut : avec le stylet de base, elle est vendue à 649 euros sur le site du fabricant.

Si vous n’avez pas besoin de la couleur, et que vous souhaitez rester chez ReMarkable, vous pouvez opter pour la ReMarkable 2, moins chère. Jetez aussi un œil aux solutions de marques concurrentes : la Kindle Scribe, la Boox Note Air 4C, ou encore la XPPen Magic Note Pad, pour en citer qu’elles. Ces tablettes sont des solutions beaucoup plus polyvalentes.