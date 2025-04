Google vous paye cher si la batterie de votre Pixel 7a est défectueuse

Google reconnaît le problème de batterie qui touche son Pixel 7a. Pas de réparation en France, mais une compensation financière.

Google a officiellement reconnu un problème affectant certains de ses smartphones Pixel 7a : un gonflement « inattendu » de la batterie. Face aux multiples témoignages d’utilisateurs sur des plateformes comme Reddit, Google a mis en place un programme de réparation.

Votre Pixel 7a est-il concerné ?

Les signes d’une batterie défectueuse sur le Pixel 7a sont assez clairs :

Un gonflement visible de l’appareil, le téléphone semblant plus épais que d’habitude.

La coque arrière qui se bombe ou se sépare du châssis, créant des espaces sur les bords.

Une batterie qui se vide anormalement vite, même avec une utilisation minimale, ou qui refuse de se charger.

Une compensation en France

Google propose un remplacement gratuit unique de la batterie pour les appareils éligibles, mais pas en France.

Chez nous, il faut se contenter d’une compensation financière.

Pour savoir si votre Pixel 7a est éligible, Google a mis à disposition un outil d’évaluation en ligne. Il faut y renseigner le numéro IMEI du téléphone.

Les options de compensation dépendent du statut de la garantie de votre appareil :

Hors Garantie : un paiement de 200 dollars américains (converti en devise locale). ou un code de réduction de 300 dollars américains (converti en devise locale) valable un an sur le Google Store pour l’achat d’un autre téléphone Pixel.

Sous Garantie : un paiement de 456 dollars américains (converti en devise locale).



Si vous possédez un Pixel 7a et suspectez un souci de batterie, n’hésitez pas à vérifier votre éligibilité via l’outil fourni par Google. Ce serait dommage de rater un coupon pour basculer sur un modèle plus récent comme le Pixel 9a, notamment.