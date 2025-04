AirPods Max : Apple débloque enfin l’audio lossless après une mise à jour défectueuse retirée en urgence

Après un faux départ, les AirPods Max s’offrent une mise à jour qui promet de faire vibrer les mélomanes. Mais gare à la connexion USB-C, sans laquelle le son lossless reste un mirage…

AirPods Max USB-C // Source : Apple

Les propriétaires d’AirPods Max en version USB-C peuvent enfin souffler : Apple vient de corriger un bug qui bloquait l’arrivée tant attendue de l’audio lossless. La firme a déployé la mise à jour 7E101, remplaçant la version 7E99 initialement défectueuse. Publiée hier, la précédente mise à jour avait finalement été retirée puis reportée le temps qu’Apple trouve une solution à un problème d’installation.

Avec cette nouvelle version, le casque devient un outil sérieux pour les audiophiles et les créateurs. Le lossless en 24 bits/48 kHz nécessite une connexion filaire en USB-C vers un iPhone, iPad ou Mac. Adieu le Bluetooth. Apple évoque une expérience « fidèle à l’intention artistique », combinée au Spatial Audio personnalisé et au suivi des mouvements de tête. Les producteurs peuvent même mixer des morceaux en temps réel via Logic Pro, grâce à la latence ultra-réduite.

Un casse-tête nommé « mise à jour »

L’enthousiasme a pourtant été freiné par un processus d’installation… typiquement Apple. Pour obtenir le firmware, il faut laisser ses AirPods Max en charge à côté d’un appareil iOS 18.4 ou macOS Sequoia 15.4, le tout connecté en Wi-Fi. Puis patienter 30 minutes, sans garantie immédiate. Une méthode opaque, alors que la concurrence propose des mises à jour manuelles. Les utilisateurs de l’ancien modèle Lightning, eux, restent à quai : le lossless reste réservé au port USB-C.

Apple AirPods Max // Source : Apple

La sortie de ce firmware s’accompagne d’un câble USB-C vers jack 3,5 mm à 45 euros. Un accessoire utile pour brancher le casque sur des appareils analogiques, mais qui ne suffit pas à masquer les critiques sur la complexité des mises à jour. Et si iOS 19 ajoutait enfin un bouton « Mettre à jour maintenant » ? En attendant, Apple rappelle qu’on peut vérifier la version du firmware dans Réglages > Bluetooth, en cliquant sur la petite info à côté des AirPods Max.