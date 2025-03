Mettez à jour pour l’AirPod Max pour ses deux fonctions très attendues

Le mois prochain, Apple va proposer une mise à jour logicielle pour son casque AirPods Max afin de lui permettre d’offrir le son sans perte et une latence ultra faible.

Apple AirPods Max // Source : Apple

Apple vient de communiquer sur une mise à jour à venir courant avril. Celle-ci permettra de proposer une expérience d’écoute parmi les plus abouties du marché. En effet, grâce à elle, le casque aura la possibilité d’un son sans perte 24 bits à 48 kHz. L’idée est d’avoir de l’audio sans perte et ainsi permettre aux auditeurs de vivre la musique d’une manière aussi proche que l’artiste l’a enregistré en studio.

Cette fonction est également proposée au sein de l’audio spatial offrant une expérience plus précise, immersive et ainsi non compressée notamment via la plateforme Apple Music où ce format est disponible sur plus de 100 millions de titres.

L’audio avec le câble

La marque à la pomme précise dans son communiqué que grâce à cette mise à jour, la latence devient encore plus faible et qu’ainsi son casque devient le seul casque a atteindre ce niveau de performant. En outre, via un câble USB-C, il peut donc permettre aux musiciens de créer et de mixer en audio spatial personnalisé avec suivi de la tête. Du coup, Apple met à disposition un câble USB-C vers jack 3,5 mm sur son site Internet, ses boutiques et les partenaires revendeurs. Il est proposé à 39 dollars. L’accessoire permet de brancher le casque à, évidemment des sources audio dont la sortie avion.

Avec ce câble, Apple indique qu’il est possible de connecter les appareils iOS à des entrées audio des enceintes, par exemple.

Un gameplay immersif et une diffusion en direct

Enfin, notez que les avantages de la prochaine mise à jour s’étendent au-delà de la musique et dans le domaine des jeux et de la diffusion en direct. L’introduction de l’audio à latence ultra-faible réduira considérablement le temps de latence, le ramenant au niveau des haut-parleurs intégrés natifs des Mac, iPad et iPhone, selon le fabricant. Il en résultera une expérience plus fluide et plus immersive pour les joueurs et les diffuseurs en direct, sans délai notable entre les actions et le retour audio.

Pour les joueurs qui comptent sur des indices audio précis, cette amélioration pourrait leur donner un avantage concurrentiel en leur permettant de réagir plus rapidement aux événements du jeu. De même, les diffuseurs en direct seront en mesure d’offrir à leur public une expérience plus attrayante et plus professionnelle, avec un son et une vidéo synchronisés.