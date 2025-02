Le Google Pixel 9a sera moins cher que le Pixel 8a, voici ses prix

Une grosse fuite dévoile tous les détails du Pixel 9a dont ses tarifs, plus intéressants que l’an dernier.

Google Pixel 9a // Source : WinFuture

Les Pixel ‘a’ sont connus pour leur très bon rapport qualité/prix. Depuis le Pixel 3a en 2019, aucun n’a failli à cette réputation. Google est parvenu à se faire une place sur ce marché dominé par les Galaxy A de Samsung, notamment.

Une fois de plus, la bataille s’annonce rude cette année avec l’arrivée prochaine du Galaxy A56 et du Pixel 9a. C’est de lui que l’on parle aujourd’hui puisque WinFuture a mis la main sur sa fiche technique, ses prix et ses photos officielles. Bref, seule sa date de sortie reste en suspend.

Pour aller plus loin

Google Pixel 9a : prix, fiche technique, date de sortie… tout ce que l’on sait sur ce prochain smartphone milieu de gamme

Le prix du Pixel 9a est une bonne surprise

D’après les informations de WinFuture, le Pixel 9a serait commercialisé en Allemagne en deux versions :

Pixel 9a 128 Go à 499 euros,

Pixel 9a 256 Go à 599 euros.

À titre de comparaison, le Pixel 8a avait été lancé à 549 euros dans sa version 128 Go (609 euros en 256 Go). C’était 40 euros de plus que le Pixel 7a à sa sortie. Faisant monter les prix, Google s’éloignait alors du milieu de gamme. Un an plus tard, on aurait de nouveau droit à un tarif plus en accord avec le marché. Surtout, si Samsung continue de geler ses tarifs, le Pixel 9a sera plus incisif face au Galaxy A56 que l’on attend à 479 euros en 128 Go et 529 euros en 256 Go.

Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture

Un affichage agrandi

D’après WinFuture, le Pixel 9a est équipé d’une dalle moyenne de 6,3 pouces affichant en Full HD+ (2424 x 1080 pixels) et prenant en charge un rafraîchissement à 120 Hz. Compatible HDR10+, cet affichage dispose aussi d’une luminosité maximale de 1800 nits en nominal et 2700 nits en pic. Il est couvert par un verre Gorilla Glass 3.

Comparé au Pixel 8a, le 9a est donc légèrement plus grand et sa luminosité est en hausse.

Le design des Pixel 9

Pour son boîtier, il mêle métal et verre. Métal avec de l’aluminium pour son cadre et verre sur ses deux faces pour un aspect plus premium que les précédentes générations. Le design est plat sur l’ensemble et les seuls galbes sont sur les angles. En ce sens, il rejoint l’aspect des Pixel 9.

Concernant les finitions, le Pixel 9a devrait être disponible en quatre coloris : « Obsidian » (noir), « Porcelain » (blanc/beige), « Peony » (rose) et « Iris » (violet).

Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture Google Pixel 9a // Source : WinFuture

Presque aussi puissant qu’un Pixel 9

À l’intérieur, on retrouve le Tensor G4 qui anime la gamme Pixel 9 sortie l’été dernier. Il semblerait que ce soit exactement le même SoC et non une version modifiée comme on avait pu avoir sur le Pixel 8a. Cette puce est accompagnée de 8 Go de mémoire vive, contre 12 Go sur le Pixel 9.

Un capteur principal moins défini que le Pixel 8a

La partie photo est quant à elle pourvue de deux objectifs à l’arrière et un à l’avant :

grand-angle 1/2 pouce de 48 Mpx (82°) avec stabilisation optique,

ultra grand-angle de 13 Mpx (120°),

capteur selfie de 13 Mpx (96°).

Cette configuration est, sur le papier, inférieure à celle du Pixel 8a, lequel avait un capteur principal de 64 Mpx. Néanmoins, il vaut mieux moins de pixels sur un meilleur capteur que l’inverse. Attendons donc de connaître le modèle dudit capteur. De plus, connaissant Google, on ne doute pas aussi que le rendu de ces capteurs sera largement optimisé par son intelligence artificielle.

L’autonomie devrait faire un bond en avant

Concernant la batterie, il faut compter sur une capacité de 5100 mAh, soit 600 mAh de plus que sur le Pixel 8a. Un joli bond qui devrait être profitable à l’autonomie du 9a.

Pour le reste, WinFuture évoque notamment une compatibilité 5G, NFC, Wi-Fi 6E. Pas de précision sur le Bluetooth, mais il devrait logiquement passer en 5.4.