Google n’apprend pas de ses erreurs passées ? Le Pixel 9a pourrait bien souffrir d’un défaut rédhibitoire

Le prochain smartphone d’entrée de gamme de Google reprendra la puce 5G des Pixel 8. Un bon moyen pour baisser le prix du téléphone, mais qui pourrait aussi embarquer avec lui des problèmes de réception réseau et de consommation de batterie.

Le Google Pixel 9a, pour illustration // Source : The Mobile Central

Il ne reste que peu de temps avant le lancement du Google Pixel 9a. Comme on pouvait s’y attendre, le prochain smartphone de la firme américaine n’a plus grand-chose à cacher, même s’il n’a pas encore été officiellement dévoilé. Plus encore, des vidéos de prise en main ont déjà fait leur apparition sur les médias sociaux, nous donnant un aperçu très complet de l’appareil.

Les potentiels acheteurs du Pixel 9a peuvent donc se faire une bonne idée de ce à quoi ils devront s’attendre, et les spécialistes pointent déjà du doigt certains problèmes potentiels. À l’image de nos confrères de Phone Arena, qui ont examiné la fiche technique de l’appareil et qui se sont arrêtés sur un détail qui pourrait paraître anodin au premier regard : sa puce 5G.

Pour aller plus loin

Pixel 9a : le mobile milieu de gamme de Google embarque une fonctionnalité premium inattendue

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

Ici, Google a repris le modem présent dans les Pixel 8 : l’Exynos 5300 de Samsung. L’idée ne semble pas mauvaise au premier abord, puisque c’est ce qui doit permettre au géant californien de nous proposer un smartphone moins cher que le Pixel 9. Mais voilà, cette puce n’a pas bonne réputation, puisqu’elle comporte quelques défauts notables.

En effet, l’Exynos 5300 a été critiqué pour sa consommation d’énergie, les possesseurs de Pixel 8 et Pixel 8 Pro notant que l’autonomie de leurs smartphones pouvait baisser radicalement en données mobiles. À ceci s’ajoutent des problèmes de connectivité, nombre d’utilisateurs ayant témoigné d’une mauvaise réception 5G, obligeant, dans le meilleur des cas, l’appareil à se tourner vers le réseau 4G.

Quand l’histoire semble se répéter

Ces défauts, Google a réussi à les corriger en partie à l’aide de mises à jour logicielles pour les Pixel 8. Toutefois, il s’agit toujours d’un des plus gros points faibles de cette génération, et la réutilisation de leur puce 5G pour le Pixel 9a n’augure rien de bon. Il faudra cependant attendre quelques jours ou semaines de prise en main pour en avoir le cœur net. Qui sait : la firme de Mountain View sait peut-être mieux tirer parti de l’Exynos 5300 désormais.

Comme le rappelle Phone Arena, ce n’est pas la première fois que l’entreprise nous fait ce genre de mauvaise surprise en cherchant à baisser le prix de ses smartphones. Les propriétaires de Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont connu des déboires similaires à ceux que l’on a connus avec les Pixel 8. Google avait jeté son dévolu sur un modem fabriqué par Samsung plutôt que ceux produits par Qualcomm, bien plus performants à l’époque.

Pour aller plus loin

Si vous achetez le Pixel 9a, Google vous offrirait ce très beau cadeau

Aujourd’hui, la firme américaine se débrouille mieux avec les puces 5G de Samsung, et l’Exynos 5400 équipant les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne souffre pas des mêmes défauts que la génération précédente. On aurait donc bien aimé la retrouver dans le Pixel 9a.

Ainsi, si vous comptez acquérir le prochain smartphone de Google, on ne peut que vous conseiller d’attendre un peu avant de sortir votre carte bancaire. Les retours des utilisateurs ne devraient pas beaucoup tarder après les premières livraisons du Pixel 9a, et bien entendu, un test complet de l’appareil sera publié au plus vite par votre média tech favori (Frandroid, bien entendu).