Google n’a pas encore dévoilé le Pixel 9A, mais des YouTubeurs l’ont déjà testé

Le Pixel 9A fait parler de lui avant même son annonce officielle grâce à des vidéos qui circulent déjà. Spoiler : il a l’air prometteur.

Comme d’habitude, la fête est gâchée chez Google. OK, on savait déjà tout sur le Pixel 9a, mais là, il y a même des tests qui ont été publiés avant l’heure.

Des YouTubeurs comme Sahil Karoul et The Mobile Central ont mis la main dessus avant tout le monde et nous ont offert des vidéos pleines d’infos croustillantes. Design, performances, appareil photo : ils ont tout passé en revue.

On y découvre un Pixel 9A qui change la donne par rapport à ses prédécesseurs. Exit la grosse barre d’appareil photo qui dépassait au dos – vous savez, cette signature des Pixel qu’on repérait à des kilomètres. Cette fois-ci, Google opte pour un dos plat, plus discret et moderne. À la place, les capteurs photo sont intégrés directement dans le corps du téléphone, presque au même niveau que la coque. Résultat : un look plus épuré, parfait pour ceux qui aiment les designs simples et efficaces.

Mais ce n’est pas tout. Les vidéos montrent aussi un écran un poil plus grand, 6,3 pouces contre 6,1 pour le Pixel 8A. Pas une révolution, mais ça fait une différence pour regarder des vidéos ou jouer. Par contre, petite ombre au tableau : les bordures autour de l’écran (les fameuses “bezels” en anglais) sont toujours bien visibles. Ça donne un petit côté old-school, mais pour un téléphone qui devrait rester abordable, on peut pardonner ce détail.

Passons à ce qui intéresse beaucoup de monde : les photos. Le Pixel 9A embarque un appareil photo principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 13 mégapixels pour les plans larges, et une caméra selfie de 13 mégapixels. Dans les vidéos de test, les images sont franchement nettes, avec des couleurs qui pètent et des détails bien présents. Google a toujours eu une longueur d’avance sur la photo grâce à son logiciel ultra-optimisé, et ça semble encore être le cas ici. Mais attention, The Mobile Central a remarqué que la qualité vidéo chute un peu la nuit. Pas de quoi paniquer, mais si vous êtes un pro des vlogs nocturnes, ça peut être bon à savoir.

Côté batterie, on a une bonne surprise : 5 100 mAh. Pour vous donner une idée, c’est plus costaud que beaucoup de téléphones dans cette gamme de prix. En gros, ça veut dire que vous pourrez tenir une journée entière, voire plus, sans courir après une prise. Les YouTubeurs n’ont pas donné de chiffres précis sur l’autonomie, mais avec une capacité comme ça, on peut s’attendre à du solide. Ajoutez à ça une charge rapide et vous avez un combo gagnant.

Une annonce imminente et des questions en suspens

Google pourrait bien dévoiler le Pixel 9A dès le 19 mars, selon Android Headlines. Ça veut dire qu’on est à deux doigts de tout savoir officiellement : le prix, les couleurs (violet, rose, noir, blanc au programme), et peut-être quelques surprises en plus.

