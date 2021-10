Libra 2 et Sage : Kobo dévoile de nouvelles liseuses pour faire face aux Kindle Oasis

La marque Kobo du groupe Rakuten a présenté deux liseuse concurrentes des Kindle Oasis d'Amazon, les Kobo Sage et Libra 2.

Après Amazon avec ses Kindle Paperwhite et Paperwhite Signature, dévoilées fin septembre, c’est au tour de Rakuten de présenter ses nouvelles liseuses, les Kobo Sage et Kobo Libra 2.

La Kobo Libra 2 est la liseuse haut de gamme du constructeur. Succédant à la Kobo Libra H2O, sortie en septembre 2019, la liseuse est dotée d’un écran de 7 pouces de diagonale affichant 1264 x 1680 pixels, soit un ratio de 300 pixels par pouce. Liseuse oblige, la technologie d’écran est l’e-ink, ici en version Carta 1200 HD. L’affichage de la liseuse profite également d’un rétroéclairage pour permettre de lire dans l’obscurité, avec un mode filtre de lumière bleue pour offrir une température d’éclairage plus chaude, pratique pour le soir en se couchant. Pour rappel, cette fonction était déjà présente dans la Kobo Libra H2O et a été reprise par la Kindle Oasis.

Outre l’écran, la Kobo Libra 2 profite de 32 Go de stockage — de quoi transporter 24 000 ebooks ou 150 livres audio selon Kobo — et d’un processeur cadencé à 1 GHz. Côté connectivité, on retrouve uniquement du Wi-Fi 802,11 b/g/n, du Bluetooth — pour écouter des livres audio avec un casque ou des écouteurs sans fil — et une recharge par USB-C. La 4G n’est ainsi pas prise en charge par la liseuse.

Enfin, bien que la Libra 2 ne reprenne pas l’appellation « H2O » du modèle précédent, elle reste protégée contre l’immersion grâce à sa certification IPX8. Elle pourra donc résister à une chute dans une baignoire ou une piscine à plus de 1 m de profondeur. Pour l’ergonomie, on retrouve un bouton de mise en veille au dos et deux touches de navigations sur le côté en plus de l’écran tactile.

Une Kobo Sage dotée d’un écran plus grand et d’un processeur plus puissant

De son côté, la Kobo Sage se veut la nouvelle liseuse premium de Rakuten. Elle est cette fois équipée d’un écran de 8 pouces de diagonale avec une définition de 1440 x 1920 et une densité de 300 pixels par pouce, toujours en e-ink Carta 1200 HD. La liseuse embarque elle aussi 32 Go de stockage, mais profite d’un processeur plus véloce, cadencé à 1,8 GHz. Surtout, elle est compatible avec le stylet Kobo et peut donc être utilisée pour prendre des notes manuscrites.

Pour le reste, on retrouve des caractéristiques similaires à celles de la Libra 2 avec Wi-Fi, Bluetooth et USB-C, certification d’étanchéité IPX8, éclairage nocturne et écran tactile avec deux boutons supplémentaires sur le côté.

Les deux nouvelles liseuses de Kobo sont disponibles depuis ce mardi. La Kobo Libra 2 est proposée en noir ou blanc au prix de 189,99 euros tandis que la Kobo Sage s’affiche à 289,99 euros, uniquement en noir.