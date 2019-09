Kobo a profité de l’IFA 2019 pour annoncer sa nouvelle liseuse haut de gamme : Libra H2O.

Kobo vient de présenter son nouveau modèle de liseuse : la Kobo Libra H2O. L’entreprise canadienne qui appartient au japonais Rakuten est un des rares constructeurs à proposer une alternative aux tablettes Kindle d’Amazon.

Premièrement, cette liseuse est résistante à l’eau. Cette résistance est présentée avec la certification IPX8, qui garantit son étanchéité lorsqu’elle est immergée pendant 60 minutes à une profondeur de 2 mètres. Avouez que ce n’est pas non plus l’endroit idéal pour lire, mais vous pourrez lire près de votre piscine sans avoir peur de faire tomber votre livre électronique.

La Libra H2O adopte un design que nous avons vu déjà sur d’autres modèles, comme la Kobo Forma. Sur un des côtés, la Libra H2O intègre une bordure plus épaisse pour tenir la liseuse sans toucher l’écran, et vous avez également la possibilité de la faire pivoter pour lire horizontalement. Sur ce côté, vous avez deux boutons, l’un en haut et l’autre en bas, qui permettent de tourner la page sans avoir à toucher l’écran. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, car l’écran est également tactile. Sur le dos, vous avez le bouton d’alimentation, situé dans un coin supérieur pour faciliter son accès.

D’un point de vue des caractéristiques, elle adopte un écran rétro-éclairé E Ink Letter de 7 pouces de diagonale avec une densité de pixels de 300 PPI (définition de 1680 × 1264 pixels). Il s’agit du même écran que l’Amazon Kindle Oasis que nous avons testé récemment.

En plus d’avoir un affichage mat pour éviter les reflets lors de la lecture, on a noté également la présence de l’éclairage ComfortLight PRO. C’est une technologie qui réduit la quantité de lumière bleue qui passe à travers l’écran. Pratique lorsque l’on souhaite profiter d’une lumière moins agressive quand on lit avant de se coucher. On notera qu’il est possible de modifier ce réglage manuellement ou de le paramétrer pour qu’il s’allume automatiquement à heure fixe ou en fonction du coucher et du lever du soleil.

Avec une capacité de 1200 mAh de batterie, Kobo promet plusieurs semaines d’autonomie. Par contre, elle garde sa connectique microUSB, ce qui est un choix étrange en 2019.

La Kobo Libra H2O sera en vente le 17 septembre prochain au prix de 179,99 euros. Disponible en noir et blanc, elle sera commercialisée à la Fnac et sur le store officiel de Kobo. Sa concurrence directe est la Kindle Oasis qui propose des caractéristiques similaires.

Compatible avec le logiciel Calibre

Sachez les liseuse Kobo, comme les Kindle d’Amazon, prennent en charge de très nombreux formats. Nous vous conseillons d’utiliser le logiciel Calibre, disponible sur macOS, Windows et Linux. Vous allez pouvoir gérer votre bibliothèque de livres électroniques dans tous les formats (dont le ePub) avec une gestion parfaite des méta-données. C’est d’une simplicité déconcertante, et en plus ce logiciel est compatible avec de très nombreuses liseuses (Kindle, Kobo, Sony PRS, etc.).

Enfin, l’agrégateur de flux RSS intégré est pratique pour suivre l’actualité et la convertir au format ebook.