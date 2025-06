Star de la bureautique et du multimédia, le laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 est à -40 % et épate avec son écran WUXGA de 15,3 « 

C’est une sacrée promo que propose Cdiscount , qui plus est sur un laptop de qualité : le Lenovo IdeaPad Slim 5 est disponible pour 599,99 euros.

Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 // Source : Frandroid

Avec ses laptops IdeaPad Slim, Lenovo propose une alternative aux ultrabooks, notamment ceux d’Apple, avec des capacités techniques solides. Ce modèle IdeaPad Slim 5, plus précisément le 15ARP10, coûte normalement 999,99 euros et bénéficie de 400 euros de réduction en ce moment chez Cdiscount. Un prix intéressant pour une configuration solide, à laquelle il faudra quand même rajouter un système d’exploitation, car il en est dépourvu. Pas de GPU dédiée non plus, donc ne vous attendez pas à pouvoir lancer Stellar Blade, mais pour travailler avec ce qu’il faut de puissance, c’est un bon produit.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 5

L’association de l’AMD Ryzen 7 7735HS avec 16 Go de RAM

L’écran WUXGA de 15,3 pouces, particulier mais plaisant

L’autonomie de 10 h en bureautique

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 est un laptop qu’on retrouve normalement à 999,99 euros. Sauf en ce moment chez Cdiscount où il est affiché à 599,99 euros.

Lenovo propose un laptop idéal pour la bureautique

La tablette grand format à petit prix Avec son grand écran de 11 pouces et ses hauts parleurs compatibles Dolby Atmos, la Galaxy Tab A9+ se positionne comme la partenaire idéale pour vous permettre de profiter de TOUS vos contenus !

Ce PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 est pour vous si vous cherchez un appareil facilement transportable, avec une bonne autonomie et un écran assez large pour avoir une bonne visibilité sur ce que vous faites. Le modèle présenté ici coche toutes ces cases puisqu’il fait 33,93 x 23,6 x 1,56 cm pour seulement 1,49 kg. Donc, vous pouvez le glisser dans un sac ou même le porter sous le bras assez simplement.

Niveau batterie, il est aussi à la hauteur avec une capacité de 54,7 Wh qui, en théorie, permet de pouvoir travailler dessus pendant environ 10 h si vous faites de la bureautique. Et pour l’écran, c’est un format particulier qui ne plaira pas à tout le monde, mais il affiche du 1 920 x 1 200 pixels sur une surface de 15,3 pouces. Du 16:10 très bien pour travailler et ouvrir plusieurs fenêtres, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité max de 300 nits, ce qui limite son utilisation en plein soleil.

Le Lenovo IdeaPad Slim et ses performances

Là où le Lenovo IdeaPad Slim 5 n’est pas timide, c’est avec son processeur. Un AMD Ryzen 7 7735HS avec 8 coeurs et 16 threads, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X-6400. Une bonne configuration qui présente un petit hic, toutefois : la RAM est soudée et il n’y a pas d’emplacement disponible pour en ajouter. Donc impossible de faire évoluer, même légèrement, la configuration. C’est dommage, même si la configuration de base est suffisante pour travailler.

Pas de GPU dédiée non plus, ce n’est pas un PC gaming, mais vous avez quand même une puce graphique AMD Raden 680M pour gérer les tâches les plus classiques. Quant au SSD, il fait 1 To, ce qui est bien généreux et pourtant dépourvu de système d’exploitation. La connectique est variée, avec deux ports USB-A et deux ports USB-C, un DP 1.4 et un port HDMI 2.4 compatible 4K@60 Hz. Une bonne machine, donc, mais à réserver pour un usage bureautique et multimédia.

Si vous cherchez un PC portable d’une autre trempe, vous pouvez passer par notre guide d’achat sur les meilleurs laptops passés entre les mains de la rédaction pour trouver votre bonheur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.