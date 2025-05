Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 avec un Core i7 et 24 Go de RAM à moins de 700 € est une excellente alternative au MacBook Air

Sur le site de E.Leclerc, vous retrouvez le laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 en promo à 699 €, une machine idéale pour travailler et aller en cours, avec un grand écran de 16 pouces.

Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 // Source : Frandroid

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur qui annonce la couleur dans son nom : c’est un PC portable plat, facile Ă transporter. Un placement assez peu reprĂ©sentĂ© sous Windows, en tout cas Ă un tarif aussi intĂ©ressant que celui proposĂ© par E.Leclerc en ce moment. Une machine qui va plaire aux Ă©tudiants, mĂŞme s’il est peut-ĂŞtre un peu cher, mais aussi pour les tĂ©lĂ©travailleurs et autres professionnels nomades qui ont besoin de puissance partout oĂą ils vont.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3

La puissance du processeur Intel Core i7-13620H

Les 24 Go de RAM LPDDR5 4800 MHz rendent bien service

Un SSD M.2 de 1 To pour stocker tout ce que vous avez

Actuellement, le Lenovo IdeaPad Slim 3 propose une excellente configuration à bon rapport qualité/prix chez E.Leclerc où il est disponible pour seulement 699 euros.

Un laptop léger comme une plume

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 prĂ©sentĂ© ici est une machine plutĂ´t compacte et lĂ©gère qui fait 360 x 251 x 17,8/18,9 mm pour 1,68 kg. Une promesse bien tenue puisque tout l’intĂ©rĂŞt de cet ordinateur portable est de pouvoir ĂŞtre emmenĂ© partout pour travailler. Ne comptez pas sur lui pour jouer, en tout cas pas Ă de gros jeux gourmands, puisqu’il est dĂ©pourvu de carte graphique dĂ©diĂ©e. Mais si vous avez besoin de puissance pour travailler, vous ĂŞtes servi.

Tout ça vous est servi sur un Ă©cran de 16 pouces qui affiche de la Full HD Ă 1920 x 1200 pixels sur un rapport 16/10ᵉ. Une belle surface permettant d’afficher pas mal d’informations, peut-ĂŞtre mĂŞme de mettre deux fenĂŞtres cĂ´te Ă cĂ´te. Par contre, la luminositĂ© max Ă 300 cd/m² n’est pas ce qu’il y a de plus optimal s’il y a beaucoup de soleil en termes de visibilitĂ©. On apprĂ©cie le revĂŞtement antireflet et mat pour un peu plus de confort.

De la puissance Ă tous les Ă©tages

Sous les pavĂ©s la plage, sous le capot la config et elle n’est pas en reste. Un processeur Intel Core i7-13620H Raptor Lake-H avec 10 cĹ“urs cadencĂ© au maximum Ă 4,9 GHz en mode boost. Il est accompagnĂ© de 24 Go de RAM LPDDR5 4800 MHz avec 8 Go soudĂ©s + 16 Go. Pour la partie graphismes, vous avez quand mĂŞme une puce Intel Iris Xe intĂ©grĂ©e au processeur, suffisante pour les tâches classiques.

Pour le stockage, vous avez un SSD M.2 de 1 To, en sachant qu’il y a un second emplacement M.2 de libre, si jamais ça ne vous suffit pas. Sans oublier que vous pouvez brancher tous vos pĂ©riphĂ©riques dessus avec ses deux ports USB 3.2 Gen1, son port USB-C 3.2 Gen1, son port HDMI 1.4 et le lecteur de cartes SD. CĂ´tĂ© autonomie, vous pouvez compter sur lui pendant environ 6 h en usage mixte, ce qui est dans la moyenne.

Vous avez aussi l’option de consulter notre guide d’achat des meilleurs ordinateurs portables du moment pour trouver la machine qui vous convient.

