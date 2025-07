Un laptop Asus avec écran 3K OLED 120 Hz, IA et Snapdragon X Plus à moins de 650 € ? C’est possible grâce au Prime Day

L’Asus Vivobook S 15 est un laptop IA dotée d’une configuration ultra-solide, que l’on peut d’ailleurs s’offrir sans trop se ruiner. Pendant le Prime Day, Amazon le propose en effet à 649 euros au lieu de 1 199,99 euros.

Le Prime Day s’achève, et pour ce dernier jour, Amazon met les bouchées double en termes de promotions intéressantes. Aujourd’hui, c’est l’Asus Vivobook S 15 qui profite d’une belle réduction de prix. Ce PC portable Copilot+ avec une puce Snapdragon X Plus bien puissante et un grand écran OLED bien fluide est actuellement à -46 % sur la plateforme.

Ce qu’il faut savoir de l’Asus Vivobook S 15

Une dalle OLED de 15,6 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon X Plus

De l’IA avec Copilot

Auparavant affiché à 1 199,99 euros, l’Asus Vivobook S 15 est aujourd’hui proposé à 649 euros sur Amazon.

Un laptop léger, fin et pourtant très grand

Avec son épaisseur de 1,47 cm et son poids plume de 1,42 kg, l’Asus Vivobook S 15 appartient clairement à la famille des ultraportables. On a donc ici une machine particulièrement légère et pratique à transporter au quotidien, ce qui pourrait intéresser les travailleurs nomades. Le design de ce laptop est en plus très élégant et minimaliste ; il peut donc convenir au plus grand nombre.

Ce PC portable a beau être léger et très fin, il embarque tout de même une très grande dalle de 15,6 pouces, qui permet de travailler bien confortablement ou de profiter de ses divertissements dans les meilleures conditions. Cette dalle est en plus OLED et affiche une définition de 2 880 x 1 620 pixels ; en bref, les contrastes sont infinis, les noirs profonds, les couleurs vives et les images hyper détaillées. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui offre une fluidité exemplaire. Le spectre de couleurs DCI-P3 est de son côté couvert à 100 %. Dommage, en revanche, que l’écran ne dispose d’aucun traitement anti-reflet : cela peut gêner l’utilisation en plein soleil.

Un PC dopé à l’IA

Dans les entrailles de l’Asus Vivobook S 15, se niche une puce Snapdragon X Plus de Qualcomm, conçue pour supporter tout un tas de tâches gérées par l’intelligence artificielle. Oui, ce laptop est bien un Copilot+ et s’accompagne donc de l’IA de Microsoft. Cette dernière n’est pas encore hyper développée, mais elle permet tout de même de gagner en productivité grâce à quelques fonctionnalités pratiques. Par exemple, elle peut vous aider à retrouver en quelques secondes des fichiers importants, à générer des images à partir de croquis ou de simples indications ou encore à créer des sous-titres automatiques.

Cette puce puissante est ici épaulée par 16 Go de RAM et par un SSD de 512 Go qui promet des lancements rapides des logiciels et des temps de chargement considérablement réduits. Dans l’ensemble, avec une telle configuration, le PC portable devrait être capable d’exécuter toutes les tâches courantes sans accroc, et même les plus gourmandes en ressources (montage vidéo, retouche photo…). Notez aussi que la puce de Qualcomm optimise l’autonomie de la machine. Vous devriez donc pouvoir travailler sur le PC pendant toute une journée sans problème.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le modèle, n’hésitez pas à consulter notre test de l’Asus Vivobook S 15, ici avec une autre configuration.

