Ce laptop Asus Copilot+ avec Snapdragon X boosté à l’IA ne dépasse pas les 650 € pendant les French Days

L’Asus Vivobook 14 Copilot+ fait partie de ces PC portables qui peuvent vous aider à être plus productifs grâce à l’IA. Propulsé par un Snapdragon X, ce laptop est en ce moment proposé à 649,99 euros au lieu de 699,99 euros sur Amazon, en pleine période de French Days.

Auparavant, les PC Copilot+, qui embarquent la fameuse IA de Microsoft, étaient généralement proposés à plus de 800 euros. Mais l’arrivée de la récente puce Snapdragon X a vraiment changé la donne : ce processeur, moins puissant que les autres de la série, mais qui peut lui aussi faire tourner des logiciels dopés à l’IA, a pour ambition de faire descendre l’addition des PC Copilot+. L’Asus Vivobook 14, équipé de ce composant, a par exemple été lancé à moins de 700 euros, et pendant les French Days, il est même affiché à moins de 650 euros.

Les points forts de l’Asus Vivobook 14

Une dalle IPS WUXGA de 14 pouces

Un combo Snapdragon X + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Copilot est là

Auparavant proposé à 699,99 euros, l’Asus Vivobook 14 Copilot+ est aujourd’hui disponible en promotion à 649,99 euros sur Amazon.

Un laptop élégant avec la touche Copilot

L’Asus Vivobook 14 est un PC portable plutôt chic avec son châssis fin métallique, qui promet en plus une belle solidité puisqu’il a été soumis à des tests rigoureux de résistance. L’autre atout de son design, c’est le poids de l’ensemble qui ne dépasse pas le 1,5 kg. Autant dire que ce Vivobook 14 peut tout à fait accompagner les travailleurs nomades lors de leurs déplacements.

Côté écran, on a ici droit à une dalle IPS WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces, qui offre non seulement des angles de vision bien larges, mais aussi des images nettes et détaillées. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 60 Hz, qui est certes un peu juste pour les sessions gaming, mais qui est tout fait suffisant pour regarder des vidéos fluides sans saccade. Sous l’écran, on trouve sans surprise le clavier, avec la touche Copilot, qui permet de convoquer l’intelligence artificielle de Microsoft très facilement. Côté connectique, ce sont deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1 et un port jack 3,5 mm qui équipent le laptop.

Du multitâche bien fluide

Dans les entrailles de la bête, la marque a installé une puce Snapdragon X1 26 100, cadencée jusqu’à 2,97 GHz (sans mode Boost, en revanche), compatible avec l’IA et qui rend notamment le multitâche très fluide. Surtout, ce processeur embarque 8 cœurs Oryon à 3 GHz, promet une autonomie deux fois supérieure à celle des machines Intel et peut exécuter 45 trillions d’opérations par seconde grâce au NPU Hexagon.

Et grâce à l’IA, vous pourrez être bien plus productif dans vos tâches, grâce à des applications dédiées, comme celle qui organise votre bibliothèque de photos et classe chaque document à votre place, ou encore celle qui vous permet de retrouver n’importe quel fichier en deux secondes. Le Vivobook 14 est aussi doté de 16 Go de mémoire vive, qui lui permettent de gérer encore mieux le multitâche. Enfin, le SSD de 512 Go s’occupe de son côté de réduire considérablement les temps de chargement et la durée des transferts de fichiers.

