Lenovo Yoga Slim 7 : cet ultrabook avec Ultra 7 + 32 Go de RAM est 500 € moins cher sur Amazon

Le Lenovo Yoga Slim 7 est un PC portable léger, puissant et doté d’un bel écran aux couleurs vives. Celles et ceux qui souhaitent changer de machine en ce début d’année pourront l’obtenir à 999,99 euros au lieu de 1 499,99 euros sur Amazon.

Le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9. // Source : Amazon

Si la nouvelle année est propice au changement de matériel informatique pour vous et que vous souhaitez enfin profiter d’un PC portable performant, rapide et pratique à transporter partout, vous pourriez par exemple vous diriger vers le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9. Cet ultrabook avec un Intel Core Ultra 7, donc bien puissant, vient de perdre le tiers de son prix.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo Yoga Slim 7

Un PC portable léger

Une dalle WUXGA de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 7 + 32 Go de RAM + SSD 1 To

Initialement affiché à 1 499,99 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros sur Amazon.

Un ultrabook qui vous accompagne partout

Le Lenovo Yoga Slim 7 adopte un châssis gris métallique assez classique, et comme son nom l’indique, il a le net avantage d’être particulièrement fin (seulement 14,9 mm d’épaisseur), mais aussi léger (1,39 kg). On a donc droit à un ultrabook très pratique à transporter. Et si vous pensiez que son poids contenu le rendait fragile, détrompez-vous : la marque assure que le laptop est certifié MIL-STD-810H, un standard militaire utilisé pour évaluer le matériel utilisé par l’armée américaine. Le Lenovo Yoga Slim 7 devrait donc rassurer son utilisateur par sa solidité et sa résistance aux petits chocs.

Côté écran, le Lenovo Yoga Slim 7 se dote d’une dalle WUXGA (1 920 x 1 200 pixels), qui devrait afficher des images bien détaillées et des couleurs bien vives. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 60 Hz, ce qui permet de profiter d’une fluidité agréable au quotidien. Notez toutefois que contrairement à bien d’autres modèles estampillés « Yoga », ce Lenovo Yoga Slim 7 n’est pas équipé d’une charnière lui permettant de se transformer en tablette ou de faire passer le clavier derrière l’écran.

Un Intel Core Ultra 7 pour propulser le tout

Dans les entrailles de ce Lenovo Yoga Slim 7, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core Ultra 7 155H dont la fréquence turbo maxi atteint 4,80 GHz. Autant dire que la fluidité sera de mise, y compris pour du montage vidéo ou photo. D’ailleurs, le PC portable embarque également une IA qui permet de simplifier un grand nombre de tâches. La puce est ici épaulée par 32 Go de RAM pour plus de rapidité ; bien utile pour le multitâche et le lancement de logiciels plus complexes. D’habitude, on doit se contenter de 16 Go de RAM… Le tout est complété par un SSD de 1 To, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués.

Enfin, côté connectivité et connectique, le Lenovo Yoga Slim 7 prend en charge le Wi-Fi 6E et intègre un port jack 3,5 mm, un port USB-A 3.2, un port HDMI 2.1 et deux ports USB-C Thunderbolt 4.0. La batterie de 65 Wh permet quant à elle, en théorie, à l’ordinateur de tenir une journée de travail sans problème.

