Xiaomi Pad 7 : ce pack avec clavier inclus profite d’une belle promotion ce week-end

Chez Rakuten, vous retrouvez le pack avec la tablette Xiaomi Pad 7 accompagnée d’une cover qui fait aussi clavier, vendue par Darty, pour le prix de la tablette seule, soit 429,99 euros.

Xiaomi Pad 7 // Source : Xiaomi

Mars 2025, Xiaomi sort sa nouvelle itération de sa tablette tactile, la Pad 7. Belle surprise s’il en est puisque sur cette ardoise de 11,2 pouces on retrouve une définition de 3200 x 2136 pixels, soit de la 3,2K avec une fréquence de rafraîchissement de 144 images/seconde. Un bel objet qui vient se confronter frontalement avec l’iPad Air M3, sorti lui aussi en 2025, toutes proportions gardées. Avec ce pack chez Rakuten affiché au prix de la tablette, vous avez le clavier officiel offert, d’une valeur de 129,90 euros.

Les points forts de la Xiaomi Pad 7

La qualité de son écran 3,2K de 11,2 pouces

La puissance du Snapdragon 7+ Gen 3

La présence du clavier fait qu’elle devient un outil de travail

La Xiaomi Pad 7 en version 8+128 Go coûte 429,99 euros, seule. Là, chez Rakuten, le pack avec le clavier, qui, lui, coûte 129,99 euros, est à 429,99 euros et vendu par Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Pad 7. Le tableau s’actualise automatiquement.

La Xiaomi Pad 7 est la tablette polyvalente de 2025

Avec ses tablettes tactiles, Xiaomi a su s’imposer au fil des années et à proposer une super alternative à l’hégémonie d’Apple et ses iPad. Le niveau de finition et de qualité n’est peut-être pas le même, mais pour une utilisation mêlant bureautique, divertissement et travail, surtout avec le clavier, ça fait largement le travail. La tablette fait 251,22 x 173,42 x 6,18 mm pour 500 g tout rond. À titre de comparaison, l’iPad Air M3 de 11″ fait 247,6 x 178,5 c 6,1 mm pour 460g, on est vraiment pas loin.

Ici il s’agit d’une tablette fonctionnant sous Android. Vous avez donc l’accès au Play Store, toutes les apps qu’il contient et les autres, puisque vous pouvez en installer depuis des sources extérieures. C’est l’un des avantages d’Android par rapport à iPadOS, c’est plus permissif en termes d’utilisation. Bref, l’ergonomie est excellente, toute comme la prise en main.

Un bel écran doublé d’une bonne puissance

L’affichage de la Xiaomi Pad 7 se fait sur une dalle LCD de 11,2 pouces qui propose de la 3,2K 3200 x 2136 rafraîchie à 144 images par seconde. Seul le LCD fait un peu tiquer sur cette fiche technique, on aurait aimé avoir de l’OLED, mais pour rester compétitif au niveau du prix, c’était un choix à faire. Surtout que l’écran est très bien calibré et offre un beau résultat.

Il fonctionne avec un processeur Snapdragon 7+ Gen 3, 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. De quoi faire tourner les programmes et jeux, les 8 Go sont peut-être un peu trop légers pour les gros jeux 3D gourmands, mais pour travailler et se divertir, c’est top. La batterie de 8 850 mAh est compatible charge rapide 45W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Aussi, vous avez deux caméras, une à l’avant, l’autre à l’arrière, pour les photos et la visio.

Vous pouvez retrouver les meilleures tablettes tactiles passées entre les mains de nos experts en consultant le guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.