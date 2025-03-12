MatePad 11,5 S : l’iPad Pro façon Huawei profite d’une offre généreuse avec ce pack complet

Avec son bel écran OLED 2,8K ultra-fluide à 144 Hz, son format compact et son stylet réactif, la Huawei MatePad 11,5″ S est l’alliée parfaite pour les créatifs et les travailleurs. Plus abordable qu’un iPad, la voilà dans un pack complet à seulement 249 euros.

En 2024, Huawei a dévoilé sa MatePad 11,5″ S quelques heures après qu’Apple est annoncé de son côté, l’iPad Pro M4. Une manière de riposter face au géant californien, en proposant une tablette haut de gamme qui mise beaucoup sur son écran pour plaire. Nous avons pu la prendre en main, et elle se présente comme une belle alternative à l’iPad Pro. Mieux encore, elle se trouve à moins de 250 euros dans un pack complet.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei MatePad 11,5″ S

Un écran OLED de 11,5 pouces à 144 Hz et une définition de 2,8K

Le revêtement PaperMatte efficace et des fonctions pour améliorer la productivité

Une batterie de 8 800 mAh

De base à 499,99 euros, puis réduit à 399,99 euros, la tablette Huawei MatePad 11.5″S se trouve en promotion à 249,99 euros sur le site de la marque.

Une tablette soignée avec un écran qui attire l’oeil

La Huawei MatePad 11,5″ S arrive sur un marché très concurrentiel, et réussit pourtant à se démarquer des autres en proposant une bonne expérience visuelle.

Pour cela, la firme chinoise choisit un écran Oled de 11,5 pouces affichant une belle définition 2,8K de 2 800 x 1 840 pixels. Même pour naviguer dans l’interface, l’expérience est fluide grâce au taux de rafraichissement à 144 Hz, avec une interface Harmony OS 4.2 réussie et très adaptée au format tablette.

Ce n’est pas tout, Huawei y ajoute sa technologie PaperMatte, qui offre un confort visuel à mi-chemin entre une liseuse et un écran traditionnel. Ce revêtement diminue légèrement la netteté et le contraste, mais réduit aussi la fatigue oculaire — parfait pour celles et ceux qui passent de longues heures dessus. Quant à la prise en main, le format 11,5 pouces offre un bon confort et grâce à sa

légèreté et sa finesse, c’est une ardoise pratique à transporter avec soi.

Des applications pour les créatifs et travailleurs

Pour les performances, cette ardoise ne cherche pas à être la plus puissante. Le constructeur vient surtout ajouter des applications intéressantes pour les créateurs, comme GoPaint, un logiciel pour faire la peinture, avec tout un tas de presets personnalisables et des calques comme Photoshop. Et son stylet, le M-Pencil, procure une expérience d’écriture et de dessin similaire à celle d’une feuille de papier.

On trouve aussi des fonctionnalités avancées comme Multi-Window, Show Comments, et SuperHub, qui facilitent l’interaction entre la tablette, un téléphone, un grand écran ou un PC. Enfin, pour tenir la cadence, on peut compter sur une batterie de 8 800 mAh, qui devrait assurer une bonne journée de productivité. En revanche, pas de compatibilité avec la charge rapide.

Pour en savoir encore plus, voici notre prise en main de la Huaweu matePad 11,5″ S.

