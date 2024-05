Huawei lance sa MatePad 11.5 S en même temps que l’iPad Pro : coïncidence ou provocation ?

Alors qu'Apple présentait son nouvel iPad Pro, Huawei en a profité pour dévoiler sa toute nouvelle tablette tactile haut de gamme, la MatePad 11.5 "S. Une annonce qui ne doit rien au hasard et qui montre les ambitions du fabricant chinois sur ce marché très concurrentiel.

Huawei a choisi un timing surprenant pour annoncer sa nouvelle tablette tactile haut de gamme, la MatePad 11.5 « S : en même temps que l’événement Apple où l’iPad Pro a été dévoilé. Simple coïncidence ou provocation délibérée ? En tout cas, c’est un concurrent bien armé face à l’iPad Pro.

Comme Apple, Huawei a misé beaucoup sur l’écran. Mais ici, qu’une taille de diagonale, avec 11,5 pouces. Elle vient se positionner au-dessus de la MatePad 11.5, commercialisée en 2023.

Avec un écran OLED de 11,5 pouces, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une définition de 2,8K, la MatePad 11.5 « S promet une expérience visuelle très bonne.

Mais ce n’est pas tout : Huawei a intégré sa technologie PaperMatte, qui réduit la réflectivité de la surface à moins de 2 % et élimine 99 % des interférences lumineuses. Cette technologie permet d’améliorer le confort visuel en extérieur et de réduire la fatigue oculaire, un véritable atout pour une tablette.

Le stylet M-Pencil et les applications dédiées : une expérience utilisateur améliorée

Autre point fort de la MatePad 11.5 « S : son stylet M-Pencil de 3ᵉ génération. Huawei promet une expérience d’écriture et de dessin similaire à celle d’une feuille de papier, grâce à une texture spéciale qui crée une résistance et rappelle la douce friction d’un crayon sur du papier. Les outils intégrés, comme l’application Notes et la nouvelle app GoPaint (pour faire de la peinture), ont également été peaufinés pour offrir une expérience utilisateur optimale.

Huawei a également augmenté la capacité de la batterie de sa nouvelle tablette de 16 %, avec une batterie de 8800 mAh. Mais ce n’est pas tout, la MatePad 11.5 « S propose des fonctionnalités avancées comme Multi-Window, Show Comments, et SuperHub, qui facilitent l’interaction entre la tablette, un téléphone, un grand écran ou un PC.

Pour le moment, nous n’avons ni les tarifs ni d’autres précisions sur cette tablette, nous mettrons à jour cet article dès que c’est le cas.