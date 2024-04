Huawei MatePad 11.5 2023 : cette tablette avec écran 120 Hz chute sous les 250 €

Entre son écran 2,2K, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa bonne autonomie, la tablette Huawei MatePad 11.5 cumule visiblement les bons points. Mais c'est lorsqu'elle est en promotion qu'elle est bien plus recommandable : en ce moment, elle est justement proposée à 245 euros au lieu de 299 euros sur le site de la marque grâce une réduction doublée d'un code promo.

Si notre top des meilleures tablettes du moment est dominé par les modèles signés Apple ou encore Samsung, certains modèles d’autres marques valent réellement le détour, rien que pour le bon rapport qualité-prix qu’elles offrent par rapport à la concurrence. Avec son écran 2,2K rafraîchi à 120 Hz et sa puce suffisamment puissante, la Huawei MatePad 11.5 fait justement partie de ces tablettes intéressantes qui méritent qu’on s’y attarde, d’autant plus qu’elle est en ce moment affichée à un bon prix grâce à deux réductions.

Les points forts de la Huawei MatePad 11.5

Une dalle FullView de 11,5 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce Snapdragon 7 Gen 1

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 299,99 euros, puis réduite à 269,99 euros, la tablette Huawei MatePad 11.5 2023 est désormais proposée à 244,99 euros sur le site de la marque grâce au code promo A25HWDAYS.

Un écran bien fluide et réactif dans un écrin léger

La Huawei MatePad 11.5 2023 est une jolie tablette aux finitions soignées qui présente un design dit « unibody », c’est-à-dire constitué d’une seule pièce d’alliage d’aluminium. Ce modèle promet surtout une prise en main agréable grâce à sa faible épaisseur (6,85 mm) et son poids assez contenu de 499 g.

Mais là où elle marque vraiment des points, c’est sur sa dalle LCD de 11,5 pouces qui propose une définition 2,2K (2 200 × 1 440 pixels) et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui garantit une fluidité exemplaire. On a donc là un écran réactif qui diffuse des images très détaillées. Ajoutons à cela un rapport screen-to-body de 86 % grâce à des bordures assez fines pour plus d’immersion dans les contenus.

Des fonctionnalités qui aident à être productif

Côté performances, la Huawei MatePad 11.5 embarque une puce Snapdragon 7 Gen 1. Certes, elle n’est pas toute récente, mais elle devrait délivrer une puissance largement suffisante pour des tâches classiques, comme la navigation web, le visionnage de vidéos, le lancement de jeux peu gourmands et même le multitâche. D’ailleurs, la tablette met à disposition plusieurs fonctionnalités pour gagner en productivité, comme le mode « Multi-fenêtres » qui permet de scinder l’écran en deux et de travailler sur deux applications côte-à-côte en même temps, ou encore le SuperHub, grâce auquel on peut notamment copier/coller du texte ou des images pour ensuite les transférer sur un autre appareil ou les déplacer dans une autre application facilement. Mention spéciale aussi pour l’application Huawei Notes, très complète.

Passons maintenant à un défaut majeur qu’on trouve aujourd’hui sur tous les produits Huawei : les services Google sont bien sûr absents, en raison de l’embargo américain imposé au constructeur depuis 2019. Il faut donc se contenter de la boutique AppGallery, qui remplace le PlayStore. Côté interface, on a droit au système HarmonyOS, qui offre une interface claire et lisible avec des widgets pratiques. Enfin, concernant son autonomie, la tablette renferme une batterie de 7 700 mAh, qui devrait permettre de lire des vidéos pendant 10h30 sur une seule charge, selon la marque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.