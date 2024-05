Apple dévoile son nouvel iPad Pro : un bond en avant vers l’Oled et la puce M4 ultra-puissante

L'iPad Pro 2024 est enfin là, avec son écran Oled et sa puce Apple M4. Apple continue de rapprocher l'iPad et le Mac, mais est-ce que ces nouvelles fonctionnalités justifient l'augmentation de prix ?

Parallèlement au nouvel iPad Air M2, Apple a officiellement présenté son nouvel iPad Pro comme on peut le voir dans le communiqué de presse, et les changements sont considérables pour un iPad. L’un des principaux est le passage du LCD LED (pour l’iPad 11 pouces) et du mini LED (pour l’iPad 12,9 pouces) à l’Oled pour les deux tailles d’écran. Nom de la technologie : Tandem OLED, grâce à la présence de deux dalles OLED, afin d’augmenter la quantité de lumière.

Bien qu’Apple vante les mérites de l’Oled, il reste à voir si cette technologie offrira réellement une amélioration significative par rapport au mini LED de l’iPad Pro M2 12,3 pouces, du moins pour le commun des mortels.

L’Oled est désormais présent partout, et les concurrents n’ont pas attendu pour passer sur cette technologie. Samsung, Huawei, Lenovo… comme souvent, Apple adopte la technologie avec son propre calendrier. Apple vante un « contraste plus élevé » et des « couleurs plus intenses », un peu comme mon shampoing

Pour rappel, l’OLED (Organic Light Emitting Diode) est une technologie d’affichage qui présente de nombreux atouts par rapport aux écrans LCD traditionnels. Contrairement aux écrans LCD, qui nécessitent un rétroéclairage pour fonctionner, chaque pixel d’un écran OLED produit sa propre lumière. Cela permet d’obtenir des noirs plus profonds, des contrastes plus élevés et des couleurs plus vives et éclatantes.

Apple annonce ainsi que « le nouvel iPad Pro prend en charge une incroyable luminosité plein écran de 1 000 nits pour les contenus SDR et HDR, et une luminosité de pointe de 1 600 nits pour le format HDR« .

De plus, les écrans OLED sont généralement plus fins et légers que les écrans LCD, ce qui les rend particulièrement adaptés aux tablettes. Et justement, Apple en a profité, avec « produit Apple le plus fin jamais conçu » selon la marque, avec 5,1 et 5,3 mm d’épaisseur. On peut également lire que « le modèle 11 pouces pèse moins de 500 g. Quant au modèle 13 pouces, son poids est allégé de plus de 100 g par rapport à la génération précédente« .

Cependant, la technologie OLED présente également quelques inconvénients. L’un des principaux défauts est son coût de production plus élevé par rapport aux écrans LCD, ce qui se répercute sur le prix des appareils équipés de cette technologie.

De plus, les écrans OLED sont sujets à un phénomène appelé « brûlure d’écran » ou « marquage d’image ». Ce problème survient lorsqu’une image statique est affichée pendant une longue période sur l’écran, ce qui peut entraîner une dégradation permanente des pixels concernés et laisser une empreinte fantôme de l’image sur l’écran. Heureusement, c’est un problème de moins en moins présent grâce à l’évolution de cette technologie, mais également à différentes techniques (réduction automatique de la luminosité, déplacement périodique des éléments d’interface, etc.).

L’intelligence artificielle et l’ère post-PC

On aurait pu s’attendre à ce que le nouvel iPad Pro soit équipé de la puce Apple M3, sortie en octobre 2023, mais Apple a décidé de passer directement à la puce M4. Une toute nouvelle puce qui vient d’être dévoilée pour l’occasion.

Bien qu’Apple promette de meilleures performances, il convient de rappeler que les puces M2 et même M1 sont toujours d’excellentes options pour les iPad. Même sur un iPad qui accuse plusieurs années, on a encore une tablette rapide et réactive. Cette mise à jour vers la puce M4 semble donc être plus une question de surenchère technologique que de réels besoins pour les utilisateurs.

Cependant, la puce M4 apportera quelque chose de nouveau à l’iPad Pro : l’intelligence artificielle. En effet, l’iPad Pro sera l’un des réceptacles d’Apple pour accueillir les avancées en matière d’IA, qui seront probablement annoncées lors de la WWDC en juin. Il reste à voir si cette intégration de l’intelligence artificielle justifiera le passage à la puce M4 et apportera une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs.

256 / 512 Go 1 / 2 To Coeurs CPU 9 (3P + 6E) 10 (4P + 6E) Coeurs GPU 10 10 Neural Engine 16 16 Bande passante mémoire 120 Go/s 120 Go/s Mémoire vive 8 Go 16 Go

Apple annonce « 38 000 milliards d’opérations à la seconde, soit une vitesse 60x supérieure à celle du premier Neural Engine d’Apple, à l’ère de la puce A11 Bionic« . Mais à quoi ça sert ? La firme californienne donne l’exemple suivants : « les utilisateurs peuvent effectuer des tâches basées sur l’IA encore plus rapidement, comme isoler un sujet de son arrière-plan dans une vidéo 4K d’un simple geste avec le masque de suppression de scène dans Final Cut Pro« .

Quoi qu’il en soit, l’iPad Pro doté d’une puce Apple M4 est quatre fois plus rapide que l’ancien iPad Pro doté d’une puce M2. Les jeux tourneront sans aucun problème. On note aussi l’arrivée de la 5G et la prise en charge du Wi-Fi 6E. Dommage, pas de Wi-Fi 7. La puce est gravée en 3 nm, ce qui permet de réduire drastiquement sa consommation d’énergie.

L’iPad Pro est compatible avec le nouveau stylet Pencil Pro, ainsi que le nouveau clavier Magic Keyboard.

Prix et disponibilité des nouveaux iPad Pro

Avec l’introduction de l’écran OLED et de la puce M4, Apple saisi l’occasion d’augmenter les prix de ses iPad Pro. Il faut compter à partir de 1 219 euros pour la version 11 pouces contre 1 569 euros pour le 13 pouces. Il est possible de les commander, avec une disponibilité en magasin à partir du 15 mai 2024.

Pour rappel, l’iPad Pro 11 pouces était proposé à partir de 1069 euros avec seulement 128 Go de stockage, tandis que la version 12,3 pouces débutait à 1469 euros pour la version 128 Go, et pouvait atteindre jusqu’à 2849 euros pour la version 2 To.