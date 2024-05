Apple iPad Air M2 officialisé : écran, puissance, stockage… La tablette voit les choses en plus grand

Apple dévoile deux iPad Air M2 en 11 et 13 pouces. Une option d'écran plus grande donc, à laquelle s'ajoute une puissance accrue et un stockage minimal amélioré.

Apple dévoile les iPad Air M2 2024 pendant sa keynote Let Loose de mai. Et, pour la première fois, il se décline en 11 pouces et 13 pouces pour plus de choix en termes de taille. Au programme : plusieurs petites améliorations pour rendre cette tablette qui mise sur un meilleur rapport qualité-prix que les modèles Pro.

Notez déjà qu’Apple met beaucoup en avant le modèle 13 pouces pour une plus grande surface d’affichage et plus d’immersion. La marque indique en effet que les grandes diagonales ont plus la cote sur les iPad Pro et qu’elle voulait donc proposer cette même liberté sur les iPad Air. En parlant de la dalle, celle-ci est toujours en Liquid Retina Display (LCD).

L’autre gros point mis en avant, c’est évidemment la puce. Avec l’Apple M2, ces nouveaux iPad Air 2024 promettent une rapidité améliorée de 50 % par rapport aux modèles dotés du SoC Apple M1. La vitesse est aussi au rendez-vous du côté de la biométrie. Le déverrouillage via Touch ID est ainsi également optimisé selon le fabricant.

Côté design, les iPad Air M2 11 et iPad Air M2 13 ressemblent évidemment à des tablettes et se targuent d’une finition en aluminium recyclé. Apple veut quand même que vous remarquiez la caméra selfie de 12 Mpx intégrée sur la longueur de l’appareil pour en faciliter l’usage pendant les visioconférences. Toujours avec la technologie permettant de centrer la personne dans l’image. Sachez aussi que la caméra à l’arrière a également droit à une définition de 12 Mpx.

Les iPad Air M2 11 et 13 pouces comptent aussi sur un son stéréo amélioré avec plus de basses, particulièrement sur la plus grande version. Le stylet Apple Pencil — mais aussi le nouveau Pencil Pro — et le clavier Magic Keyboard sont compatibles pour une meilleure productivité tandis qu’on peut aussi profiter du Wi-Fi 6E et de versions compatibles 5G.

Bon à savoir : le stockage minimum passe enfin à 128 Go au lieu des tout petits 64 Go des précédentes générations. On a aussi droit à des configurations à 256, 512 et 1 To. De quoi vraiment faire de l’iPad Air M2.

Prix et date de sortie

L’iPad Air M2 2024 peut être précommandé dès aujourd’hui pour une commercialisation à partir de la semaine prochaine. La version de 11 pouces voit son prix démarrer à 719 euros en France. La déclinaison de 13 pouces sera vendue à partir de 969 euros.