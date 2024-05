Aujourd'hui, Apple organise un événement spécial nommé « Let Loose » (lâchez-vous, en français). Bien que la WWDC soit organisé en juin, cet événement sera l’occasion pour Apple de présenter ses nouveautés, certainement entièrement dédié aux iPad et à leurs accessoires.

Aujourd’hui, le 7 mai 2024, c’est le jour J pour tous les fans d’Apple et les passionnés de technologie ! La marque à la pomme organise un événement spécial nommé « Let Loose », et les rumeurs vont bon train sur les nouveautés qui seront dévoilées lors de cette conférence.

Nous vous expliquons comment suivre l’événement en direct, ce que vous pouvez attendre comme annonces, et nous vous donnons un aperçu des produits et mises à jour qui pourraient être présentés. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les dernières innovations d’Apple en matière d’iPad Pro, d’Apple M4, d’iPad Air et d’accessoires !

Le direct

Comment suivre en direct l’événement Apple « Let Loose » ?

Pour ne rien manquer de cet événement tant attendu, vous avez plusieurs options pour suivre la conférence en direct :

Sur notre Twitch, commenté par l’équipe : rejoignez-nous sur notre chaîne Twitch pour vivre l’événement en notre compagnie. Notre équipe vous proposera des commentaires et des analyses en direct tout au long de la conférence.

Ici à partir de 15h45, avec nos commentaires : restez sur cette page pour suivre notre couverture de l’événement en direct. Nous vous donnerons rendez-vous dès 15h45 pour partager nos impressions et nos réactions aux annonces d’Apple, et décrypter ensemble les nouveautés présentées.

Sur le YouTube d’Apple : rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle d’Apple pour suivre la retransmission en direct de l’événement. Vous pourrez ainsi découvrir les annonces en temps réel.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quand a lieu l’événement Apple « Let Loose » ?

L’événement aura lieu aujourd’hui, le 7 mai 2024, à partir de 16h (heure française). La conférence devrait durer entre 30 et 40 minutes, le temps pour Apple de présenter ses nouveautés et innovations.

Quoi attendre de l’événement Apple « Let Loose » ?

Plusieurs rumeurs circulent sur les produits et les mises à jour qui seront présentés lors de cet événement spécial.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre :

iPad Pro : les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler une nouvelle version de l’iPad Pro, cette fois-ci équipé d’un écran Oled.

Apple M4 : il se pourrait qu’Apple profite de cet événement pour annoncer sa nouvelle puce M4 pour l’iPad Pro, qui viendrait succéder à la puce M3.

iPad Air : l’iPad Air pourrait également bénéficier d’une mise à jour lors de cet événement. Les rumeurs évoquent un nouveau processeur, peut-être la puce M2 ou M3, pour améliorer les performances de la tablette.

Accessoires : Enfin, Apple pourrait présenter de nouveaux accessoires pour ses tablettes, comme un Apple Pencil amélioré ou un nouveau Magic Keyboard.

Ne manquez pas l’événement Apple « Let Loose » en direct et suivez nos commentaires pour être informé en temps réel des annonces et des nouveautés dévoilées par la marque à la pomme ! Nous vous donnons rendez-vous dès 15h45 pour partager ensemble ce moment tant attendu et décrypter les nouveautés présentées lors de cette conférence Apple.