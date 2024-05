Bonne nouvelle : Apple baisse drastiquement et officiellement le prix de l’iPad 10

Apple annonce une baisse officielle du prix de son iPad 10 sorti en 2022. Le prix de base de la tablette chute ainsi de 150 euros.

La keynote Let Loose d’Apple s’est terminée avec beaucoup d’annonces centrées sur les iPad. Dans le lot, on peut souligner une belle baisse de prix officielle pour l’iPad 10 sorti en 2022. Son tarif chute de 150 euros sur le site de la marque.

L’iPad 10 à partir de 439 euros

Pour rappel, l’iPad de 10e génération se lançait à partir de 589 euros à sa sortie pour la version Wi-Fi de 64 Go. Cette même version coûte désormais 439 euros ce qui le rend donc bien plus abordable. La version de 256 Go voit son tarif de base passer de 789 à 609 euros.

Une bonne nouvelle donc, mais il faut rappeler que nombre de revendeurs proposaient déjà la tablette à un tarif similaire depuis quelque temps. Finalement, la réelle bonne nouvelle, c’est qu’avec la baisse officielle du côté d’Apple, les revendeurs vont sans doute être incités à faire encore plus chuter le prix de l’iPad 10 pour un rapport qualité-prix des plus alléchants.

Si cette tablette prisée pour les usages familiaux vous intéresse, n’hésitez donc pas à consulter régulièrement les tarifs de l’iPad 10 sur les sites marchands de confiance, vous pourriez tomber sur de belles affaires d’ici peu de temps.



Rappelons au passage que la firme de Cupertino vient d’annoncer les iPad Pro M4, les iPad Air M2, la puce Apple M4, le stylet Apple Pencil Pro et un nouveau clavier Magic Keyboard.