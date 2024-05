Apple Pencil Pro : le stylet des nouveaux iPad veut qu’on lui mette la pression

L'Apple Pencil Pro est le nouveau stylet dédié aux iPad Pro M4 et iPad Air M2. Il se distingue par un capteur sensible aux pressions.

Apple a vraiment mis l’accent sur les iPad avec sa keynote Let Loose de mai 2024. En plus d’avoir annoncé les iPad Pro M4 et iPad Air M2, la firme à la pomme a aussi présenté un stylet Apple Pencil Pro. Ce nouvel accessoire veut, comme son nom le laisse entendre, aller encore plus loin que le stylet classique déjà proposé par la marque.

Un stylet et des pressions

Ainsi, il embarque un nouveau capteur pour que vous puissiez presser le stylet afin de déclencher certaines interactions. Par exemple, pour afficher la palette d’outils disponibles pour la prise de notes (type de crayon, couleurs…). Le retour haptique a été particulièrement soigné pour des réactions précises aux pressions exercées.

Autre capteur qui entre en jeu : le gyroscope. Grâce à lui, vous pouvez faire rouler l’Apple Pencil Pro entre vos doigts pour un contrôle plus précis de l’outil en cours d’utilisation. Apple cite, en exemple, le changement d’orientation d’un trait de stylo ou de pinceau.

L’Apple Pencil Pro veut aussi plaire aux personnes tête-en-l’air. Un tel stylet est en effet relativement facile à perdre. Heureusement, il est compatible avec le réseau Find My (Localiser) d’Apple. Vous pourrez donc le retrouver assez aisément avant de le raccrocher magnétiquement sur la tranche de votre iPad pour le ranger et le charger.

Pour aller plus loin, Apple incite les développeurs d’applications à imaginer des interactions spécifiques pour l’Apple Pencil Pro pour débloquer plus de possibilités sur leurs apps respectives.

Notez par ailleurs — et ce n’est pas forcément intuitif — que l’Apple Pencil Pro est compatible non seulement avec les iPad Pro M4, mais aussi avec les nouveaux iPad Air M2.

Prix de l’Apple Pencil Pro

L’Apple Pencil Pro est annoncé au prix de 149 euros en France. Il sera disponible en même temps que l’iPad Pro M4, dans le courant de la semaine du 13 mai 2024.